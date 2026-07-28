Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancı plakalı araçlara HGS düzenlemesi! Ödemeyene 4 kat ceza, borcu olan sınır kapısından çıkamayacak

"İHLALLİ GEÇİŞ" TANIMLANDI

Yönetmelikte hem sürücüler hem işleticiler açısından kritik önem taşıyan kavramlar tek tek tanımlandı. Buna göre: İhlalli geçiş: Halihazırda hizmet veren herhangi bir ücret toplama sisteminin abonesi olmadan veya abone olup yeterli bakiyesi bulunmadan ya da geçiş ücretini ödemeden ücretli yol kesiminden yapılan geçiş.

Halihazırda hizmet veren herhangi bir ücret toplama sisteminin abonesi olmadan veya abone olup yeterli bakiyesi bulunmadan ya da geçiş ücretini ödemeden ücretli yol kesiminden yapılan geçiş. Etiket: Ücretli karayollarını kullanan araçlarda usulüne uygun bulundurulması zorunlu olan, geçiş ücreti toplama sistemleriyle uyumlu aktif veya pasif elektronik cihaz.

Ücretli karayollarını kullanan araçlarda usulüne uygun bulundurulması zorunlu olan, geçiş ücreti toplama sistemleriyle uyumlu aktif veya pasif elektronik cihaz. Bakiye: Kullanıcının abonesi olduğu geçiş ücreti toplama sistemiyle ilişkilendirilmiş hesabındaki nakit para veya kredi.

Kullanıcının abonesi olduğu geçiş ücreti toplama sistemiyle ilişkilendirilmiş hesabındaki nakit para veya kredi. Geçiş ücreti tarifesi: KGM'nin teklifi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının onayıyla belirlenen tarife ile işletme hakkı devredilen otoyolların sözleşmelerine göre belirlenen tarifeler.

GEÇİŞ SİSTEMİ ABONELİĞİ VE YETERLİ BAKİYE ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre yabancı plakalı araçlar, ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde Geçiş Ücretleri Tarifesi'ne göre usulüne uygun olarak geçiş ücreti ödemek zorunda olacak. Yabancı plakalı araç sürücüsünün, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve benzeri geçiş ücreti toplama sistemlerinden birinin abonesi olması ve kullanılabilir durumda yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması esas olacak. Kullanıcı; etiketin sağlam ve çalışır durumda olmasından, araç ön camına uygun şekilde yapıştırılmasından ve araç plakalarının temiz ve okunaklı olmasından bizzat sorumlu tutulacak. HGS hesapları; ülke içindeki PTT şubeleri, PTT acenteleri ile PTT ile anlaşmalı bankalar ve üye iş yerleri üzerinden açılacak ve HGS etiketi araç sahibine teslim edilecek. Hesaplarda geçiş ücretlerini karşılayacak tutarda bakiye bulundurmak da araç sahipleri veya sürücülerin sorumluluğunda olacak.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ: 15-30-45 GÜN FORMÜLÜ

Yönetmeliğin en dikkat çeken bölümü, ihlalli geçişlere uygulanacak kademeli ceza mekanizması oldu. KGM tarafından işletilen yollarda geçiş ücretini ödemeden geçtiği tespit edilen yabancı plakalı araçlara, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak bu ücretin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek ve idari yaptırım kararı düzenlendiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak. Ancak sistem, erken ödemeyi ödüllendiren bir yapıya sahip: İlk 15 gün: Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlerden idari para cezası tahsil edilmeyecek .

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlerden . 16-45 gün arası: 15 günü takip eden 30 gün içinde geçiş ücretiyle birlikte ücretin 1 katı idari para cezası ödenmesi halinde ceza 1 kat verilmiş sayılacak; bu ceza için ayrıca tebligat yapılmayacak. Bu durumda Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesindeki peşin ödeme indirimi uygulanmayacak.

15 günü takip eden 30 gün içinde geçiş ücretiyle birlikte ücretin idari para cezası ödenmesi halinde ceza 1 kat verilmiş sayılacak; bu ceza için ayrıca tebligat yapılmayacak. Bu durumda Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesindeki peşin ödeme indirimi uygulanmayacak. 45. günden sonra: Geçiş ücretiyle birlikte 4 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.

ÖZEL İŞLETİCİLERİN YOLLARINDA DA AYNI FORMÜL

Aynı kademeli sistem; 4046, 3465 ve 3996 sayılı kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ile erişme kontrollü karayolları için de geçerli olacak. Bu kesimlerde cezayı işletici şirket kesecek ve ceza, düzenlendiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak. Burada da 15 gün içinde ödeyenden ceza alınmayacak; 16-45 gün arasında ödeyenden geçiş ücretiyle birlikte 1 katı, 45. günden sonra ise 4 katı tutarında ceza tahsil edilecek. ŞERİT KURALI

Kullanıcılar, abonesi oldukları geçiş ücreti toplama sistemine ait giriş ve çıkış şeritlerini kurallarına uygun kullanmak zorunda olacak. Ancak geçiş yapılan ücretli karayolunda aynı şeritte birden çok ücret toplama sistemi mevcutsa bu kural uygulanmayacak. TEBLİGAT ŞARTI YOK, BORÇ ÖDENMEDEN ÇIKIŞ YOK

Yönetmeliğin tahsilat mimarisi, sürücünün uyruğundan bağımsız işleyecek: Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın, yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezalar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Tahsilatın öncelikle ülke içindeki ödeme kanallarından yapılması esas olacak. KGM'nin işlettiği yollar için bu kanallar; Hazine ve Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü), Gelir İdaresi Başkanlığı, KGM ve PTT A.Ş. tahsilat kanalları olarak sıralandı. Özel işleticilerin yollarında ise işleticiler ve PTT A.Ş.'nin belirlediği kanallar geçerli olacak.