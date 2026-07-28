CHP'de bir grup istifa daha! Zonguldak Belediye Başkanı ve 16 meclis üyesi Yeni Parti'ye geçti

Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de bölünme devam ediyor. CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, Yeni Parti'yi kurdu. Bu hamle sonrasında CHP'den peş peşe istifalar da geliyor.

Son istifa haberi ise Zonguldak'tan geldi.

TAHSİN ERDEM VE 16 MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Zonguldak Belediyesi, başkanlık toplantı salonunda yapılan toplantının ardından, meclis üyeleri ve Başkan Tahsin Erdem, açıklama yaptı.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve 16 meclis üyesi CHP'den ayrıldı

Zonguldak Belediye Başkanı ve 16 meclis üyesi CHP'den istifa etti. (Fotoğraf: AA)

Erdem, 16 belediye meclis üyesi ile birlikte Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katılmak üzere CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. 17 belediye meclis üyesi bulunan CHP'nin istifalar sonucu partisinden ayrılmayan Kenan Ekiz ile sandalye sayısı 1'e düştü.