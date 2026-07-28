Bakan Yumaklı'dan kritik fırtına uyarısı! Şiddetli rüzgar orman yangınlarının yayılma riskini artırıyor
Türkiye'de orman yangını riski, beklenen şiddetli fırtına ile artış gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı rüzgarın alevlerin kontrolünü güçleştirdiğini belirterek; anız yakılmaması, açık alanlarda ateşten uzak durulması ve izmaritlerin doğaya bırakılmaması konusunda acil bir çağrı yaptı. Ekipler yangın gözetleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta başta kıyı kesimleri olmak üzere birçok ilde saatte 80 kilometreye ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini açıkladı. Yumaklı, olumsuz hava koşullarının orman yangınlarını hızla büyütebileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.
ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR
Bakan Yumaklı'nın X hesabından yaptığı açıklamaya göre şiddetli rüzgar, orman yangınlarının kısa sürede geniş alanlara yayılmasına neden olabiliyor. Rüzgarın etkisi, ekiplerin alevleri kontrol altına almasını da güçleştiriyor.
Bu nedenle özellikle önümüzdeki günlerde yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılması istendi.
AÇIK ALANDA ATEŞ VE ANIZ UYARISI
Vatandaşlara yapılan uyarılar şöyle sıralandı:
- Açık alanlarda ateş yakılmamalı.
- Anız yakılmamalı.
- Söndürülmemiş sigara izmaritleri doğaya atılmamalı.
- Yangına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durulmalı.
Küçük bir kıvılcımın, kor parçasının veya sönmemiş sigara izmaritinin telafisi mümkün olmayan felaketlere yol açabileceği vurgulandı.
YEŞİL VATAN 24 SAAT İZLENİYOR
Bakanlık, orman yangınlarına karşı gözetleme ve müdahale çalışmalarını günün 24 saati sürdürüyor. Çalışmalarda kullanılan imkanlar şöyle:
- 14 insansız hava aracı
- 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi
- 28 bin orman çalışanı
🚨 ŞİDDETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR. LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM!— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 28, 2026
💨 Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere bir çok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.
‼️ Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla… pic.twitter.com/d5U6Was09l
Yumaklı, teknoloji ve ekiplerin önemine dikkat çekerken en etkili önlemin vatandaşların göstereceği hassasiyet olduğunu belirtti. Yeşil Vatan'ın ancak ortak dikkat ve sorumlulukla korunabileceğini ifade etti.