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Bakan Yumaklı'dan kritik fırtına uyarısı! Şiddetli rüzgar orman yangınlarının yayılma riskini artırıyor

Türkiye'de orman yangını riski, beklenen şiddetli fırtına ile artış gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı rüzgarın alevlerin kontrolünü güçleştirdiğini belirterek; anız yakılmaması, açık alanlarda ateşten uzak durulması ve izmaritlerin doğaya bırakılmaması konusunda acil bir çağrı yaptı. Ekipler yangın gözetleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

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Bakan Yumaklı'dan kritik fırtına uyarısı! Şiddetli rüzgar orman yangınlarının yayılma riskini artırıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta başta kıyı kesimleri olmak üzere birçok ilde saatte 80 kilometreye ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini açıkladı. Yumaklı, olumsuz hava koşullarının orman yangınlarını hızla büyütebileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

Bakan Yumaklı'dan kritik fırtına uyarısı! Şiddetli rüzgar orman yangınlarının yayılma riskini artırıyor-2

ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bakan Yumaklı'nın X hesabından yaptığı açıklamaya göre şiddetli rüzgar, orman yangınlarının kısa sürede geniş alanlara yayılmasına neden olabiliyor. Rüzgarın etkisi, ekiplerin alevleri kontrol altına almasını da güçleştiriyor.

Bu nedenle özellikle önümüzdeki günlerde yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılması istendi.

Bakan Yumaklı'dan kritik fırtına uyarısı! Şiddetli rüzgar orman yangınlarının yayılma riskini artırıyor-3

AÇIK ALANDA ATEŞ VE ANIZ UYARISI

Vatandaşlara yapılan uyarılar şöyle sıralandı:

  • Açık alanlarda ateş yakılmamalı.
  • Anız yakılmamalı.
  • Söndürülmemiş sigara izmaritleri doğaya atılmamalı.
  • Yangına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durulmalı.

Küçük bir kıvılcımın, kor parçasının veya sönmemiş sigara izmaritinin telafisi mümkün olmayan felaketlere yol açabileceği vurgulandı.

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YEŞİL VATAN 24 SAAT İZLENİYOR

Bakanlık, orman yangınlarına karşı gözetleme ve müdahale çalışmalarını günün 24 saati sürdürüyor. Çalışmalarda kullanılan imkanlar şöyle:

  • 14 insansız hava aracı
  • 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi
  • 28 bin orman çalışanı

Yumaklı, teknoloji ve ekiplerin önemine dikkat çekerken en etkili önlemin vatandaşların göstereceği hassasiyet olduğunu belirtti. Yeşil Vatan'ın ancak ortak dikkat ve sorumlulukla korunabileceğini ifade etti.

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