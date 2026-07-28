Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uyardı!

YEŞİL VATAN 24 SAAT İZLENİYOR

Bakanlık, orman yangınlarına karşı gözetleme ve müdahale çalışmalarını günün 24 saati sürdürüyor. Çalışmalarda kullanılan imkanlar şöyle:

14 insansız hava aracı

184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi

28 bin orman çalışanı

🚨 ŞİDDETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR. LÜTFEN DİKKATLİ OLALIM!



💨 Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere bir çok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına bekleniyor.



‼️ Şiddetli rüzgâr, orman yangınlarının hızla… pic.twitter.com/d5U6Was09l — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 28, 2026

Yumaklı, teknoloji ve ekiplerin önemine dikkat çekerken en etkili önlemin vatandaşların göstereceği hassasiyet olduğunu belirtti. Yeşil Vatan'ın ancak ortak dikkat ve sorumlulukla korunabileceğini ifade etti.