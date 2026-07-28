Antalya Kaş'taki orman yangınında son durum: Enerjisi düşürüldü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıklarken, ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda hava ve kara aracı sevk edilirken, Orman Genel Müdürlüğü yangının enerjisinin düşürüldüğünü duyurdu.
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması ve tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE
Yangına 8 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını tamamen söndürmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, "Kaş'ta devam eden yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
MANAVGAT YANGINI 10 GÜN SÜRMÜŞTÜ
2021 Manavgat Yangını, Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketi olarak kayıtlara geçmişti. 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınması tam 10 gün süren bu afet, geniş bir alanda çok ağır yıkımlara yol açmıştı.