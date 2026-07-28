İstanbul'da AVM'de uluslararası forex vurgunu! Çağrı merkezine operasyon

Şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğunu saptayan ekipler, örgüt hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğunu tespit etti. Suçtan elde edilen devasa gelirin ise yurt içinde aklandığı yönünde somut delillere ulaşıldı.

7'Sİ YABANCI 56 GÖZALTI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, bugün (28 Temmuz) Astoria Kuleleri'ndeki adrese baskın düzenledi. Adreste arama ve el koyma işlemleri yapılırken şüpheliler tek tek yakalandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 56'ya çıktı. Yakalanan şüphelilerin 49'unun Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Yabancı uyruklu şüphelilerin profilinde ise 3 Azerbaycan, 1 Kırgızistan, 1 Özbekistan, 1 Güney Kore ve 1 Japonya vatandaşı yer alıyor.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, devasa vurgunun tüm hatlarını ortaya çıkarmak için yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Operasyon kapsamındaki şüpheli listesi şu şekilde:

Ad Soyad Uyruk Salih Emre YILMAZ TÜRK Mira CAN TÜRK Esma Sümeyye EFE TÜRK Tuana BAKI TÜRK Emre KISA TÜRK Ece ÖZÜMAĞI TÜRK Yukako MINAI JAPON Taha Yusuf AYDOĞDU TÜRK Ataberk ŞEN TÜRK Saeol CHOI KORE Hacer Lamia ARSLAN TÜRK Kamran KHALILOV AZERİ Buse KURT TÜRK Barış Can KESTANE TÜRK Şevval YALÇIN TÜRK Sinem SAKARYA AYRAÇ TÜRK Serkan ÖDEMİŞ TÜRK Azizbek ASLANOV ÖZBEK İsmail AKKUŞ TÜRK Mehmet Talha AYSEL TÜRK Gamze OZAN TÜRK Tuana CANBAZ TÜRK Veysel KARATAY TÜRK Bengü ULUDAĞ TÜRK Adilet BAGICHEV KIRGIZ Şerif Türker ARACI TÜRK Dilaver ÇAVUŞ TÜRK Umut ÇALIŞKAN TÜRK Sanan SEYDİYEV AZERİ Çağdaş SÜTÇÜ TÜRK Veda TUNCA TÜRK Kader ÇINAR TÜRK Necati OKTAY TÜRK Rana KARAKAYA TÜRK Aysel İmge CANLIOĞLU TÜRK Ayşenur İNAN TÜRK Pembenur TAŞ TÜRK Janset ÖZAN TÜRK Şeyma ORAL TÜRK Buse YAKAR TÜRK Burak CANKAYA TÜRK Gözde CEBECİ TÜRK Alime TÜREL TÜRK Aynur CAN TÜRK Muhammet AHMETOĞLU TÜRK Aleyna ALTAN TÜRK Duygu Seda BOLAT TÜRK Atahan ŞENSOY TÜRK Ayaç Fidan KADİROĞLU TÜRK Engin Can AYRAÇ TÜRK Ataberk ŞENOL TÜRK Yağız ALTINKAYA TÜRK Murat ÇEVİK TÜRK Senem Zeynep GÜLER TÜRK Abdulkerim BAŞ TÜRK Mustafa ADIGÜZEL TÜRK Yasmine KAABACHI TUNUS Ameni JLASSI TUNUS Erhan Bayram KARAÇAM TÜRK Ömer KITIRCI TÜRK Nurdan BAYRAKLI TÜRK