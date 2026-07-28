CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da AVM'de uluslararası forex vurgunu! Çağrı merkezine operasyon

İstanbul’da Şişli’deki lüks bir AVM’de "Vend Teknoloji" adıyla kurulan çağrı merkezine siber polis ekiplerince dev operasyon düzenlendi. Gelen ihbarlarla başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, forex ve yüksek kazanç vaadiyle özellikle Japonya ile Güney Kore vatandaşlarının ağa düşürüldüğü belirlendi. Günlük 1 milyon dolarlık para trafiğinin saptandığı uluslararası vurgun soruşturmasında, 7'si yabancı uyruklu toplam 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da AVM'de uluslararası forex vurgunu! Çağrı merkezine operasyon

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 56 isim gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'deki lüks bir AVM'de kurulu çağrı merkezini mercek altına aldı. Yatırım ve forex vaadiyle uluslararası çapta yapılan vurgunun perde arkasından günlük 1 milyon dolarlık para trafiği çıktı.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da Uluslararası Forex dolandırıcılığına operasyon!

İstanbul'da AVM'de uluslararası forex vurgunu! Çağrı merkezine operasyon-2

AVM'DEKİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇETE YUVASI ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 112 Acil Çağrı Merkezine Temmuz ayında peş peşe yapılan ihbarlarla başladı. İhbarlarda, Şişli'de bulunan Astoria AVM'nin üçüncü katında "Vend Teknoloji" unvanıyla faaliyet gösteren şirketin, yabancı uyruklu kişilere forex ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; "nitelikli dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "karapara aklama" suçları kapsamında teknik ve fiziki takip başlattı.

İstanbul'da AVM'de uluslararası forex vurgunu! Çağrı merkezine operasyon-3

HEDEFTE JAPONYA VE GÜNEY KORE VAR: GÜNLÜK 1 MİLYON DOLAR GİRİŞ
Siber polisinin derinleştirdiği incelemelerde, görünürde çağrı merkezi olan yapının özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını ağa düşürdüğü belirlendi.

İstanbul'da AVM'de uluslararası forex vurgunu! Çağrı merkezine operasyon-4

Şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğunu saptayan ekipler, örgüt hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğunu tespit etti. Suçtan elde edilen devasa gelirin ise yurt içinde aklandığı yönünde somut delillere ulaşıldı.

7'Sİ YABANCI 56 GÖZALTI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, bugün (28 Temmuz) Astoria Kuleleri'ndeki adrese baskın düzenledi. Adreste arama ve el koyma işlemleri yapılırken şüpheliler tek tek yakalandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 56'ya çıktı. Yakalanan şüphelilerin 49'unun Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Yabancı uyruklu şüphelilerin profilinde ise 3 Azerbaycan, 1 Kırgızistan, 1 Özbekistan, 1 Güney Kore ve 1 Japonya vatandaşı yer alıyor.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, devasa vurgunun tüm hatlarını ortaya çıkarmak için yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Operasyon kapsamındaki şüpheli listesi şu şekilde:

Ad Soyad
Uyruk
Salih Emre YILMAZ
TÜRK
Mira CAN
TÜRK
Esma Sümeyye EFE
TÜRK
Tuana BAKI
TÜRK
Emre KISA
TÜRK
Ece ÖZÜMAĞI
TÜRK
Yukako MINAI
JAPON
Taha Yusuf AYDOĞDU
TÜRK
Ataberk ŞEN
TÜRK
Saeol CHOI
KORE
Hacer Lamia ARSLAN
TÜRK
Kamran KHALILOV
AZERİ
Buse KURT
TÜRK
Barış Can KESTANE
TÜRK
Şevval YALÇIN
TÜRK
Sinem SAKARYA AYRAÇ
TÜRK
Serkan ÖDEMİŞ
TÜRK
Azizbek ASLANOV
ÖZBEK
İsmail AKKUŞ
TÜRK
Mehmet Talha AYSEL
TÜRK
Gamze OZAN
TÜRK
Tuana CANBAZ
TÜRK
Veysel KARATAY
TÜRK
Bengü ULUDAĞ
TÜRK
Adilet BAGICHEV
KIRGIZ
Şerif Türker ARACI
TÜRK
Dilaver ÇAVUŞ
TÜRK
Umut ÇALIŞKAN
TÜRK
Sanan SEYDİYEV
AZERİ
Çağdaş SÜTÇÜ
TÜRK
Veda TUNCA
TÜRK
Kader ÇINAR
TÜRK
Necati OKTAY
TÜRK
Rana KARAKAYA
TÜRK
Aysel İmge CANLIOĞLU
TÜRK
Ayşenur İNAN
TÜRK
Pembenur TAŞ
TÜRK
Janset ÖZAN
TÜRK
Şeyma ORAL
TÜRK
Buse YAKAR
TÜRK
Burak CANKAYA
TÜRK
Gözde CEBECİ
TÜRK
Alime TÜREL
TÜRK
Aynur CAN
TÜRK
Muhammet AHMETOĞLU
TÜRK
Aleyna ALTAN
TÜRK
Duygu Seda BOLAT
TÜRK
Atahan ŞENSOY
TÜRK
Ayaç Fidan KADİROĞLU
TÜRK
Engin Can AYRAÇ
TÜRK
Ataberk ŞENOL
TÜRK
Yağız ALTINKAYA
TÜRK
Murat ÇEVİK
TÜRK
Senem Zeynep GÜLER
TÜRK
Abdulkerim BAŞ
TÜRK
Mustafa ADIGÜZEL
TÜRK
Yasmine KAABACHI
TUNUS
Ameni JLASSI
TUNUS
Erhan Bayram KARAÇAM
TÜRK
Ömer KITIRCI
TÜRK
Nurdan BAYRAKLI
TÜRK

MEB’den kritik karar! Karne, devamsızlık ve disiplin kuralları değişti
SONRAKİ HABER

MEB’den karne ve disiplin düzenlemesi!

 2. İletişim Şurası Ankara'da başlıyor: Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
ÖNCEKİ HABER

2. İletişim Şurası başlıyor
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler