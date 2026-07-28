İstanbul'da AVM'de uluslararası forex vurgunu! Çağrı merkezine operasyon
İstanbul’da Şişli’deki lüks bir AVM’de "Vend Teknoloji" adıyla kurulan çağrı merkezine siber polis ekiplerince dev operasyon düzenlendi. Gelen ihbarlarla başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, forex ve yüksek kazanç vaadiyle özellikle Japonya ile Güney Kore vatandaşlarının ağa düşürüldüğü belirlendi. Günlük 1 milyon dolarlık para trafiğinin saptandığı uluslararası vurgun soruşturmasında, 7'si yabancı uyruklu toplam 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 56 isim gözaltına alındı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'deki lüks bir AVM'de kurulu çağrı merkezini mercek altına aldı. Yatırım ve forex vaadiyle uluslararası çapta yapılan vurgunun perde arkasından günlük 1 milyon dolarlık para trafiği çıktı.
AVM'DEKİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇETE YUVASI ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 112 Acil Çağrı Merkezine Temmuz ayında peş peşe yapılan ihbarlarla başladı. İhbarlarda, Şişli'de bulunan Astoria AVM'nin üçüncü katında "Vend Teknoloji" unvanıyla faaliyet gösteren şirketin, yabancı uyruklu kişilere forex ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; "nitelikli dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "karapara aklama" suçları kapsamında teknik ve fiziki takip başlattı.
HEDEFTE JAPONYA VE GÜNEY KORE VAR: GÜNLÜK 1 MİLYON DOLAR GİRİŞ
Siber polisinin derinleştirdiği incelemelerde, görünürde çağrı merkezi olan yapının özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını ağa düşürdüğü belirlendi.
Şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğunu saptayan ekipler, örgüt hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğunu tespit etti. Suçtan elde edilen devasa gelirin ise yurt içinde aklandığı yönünde somut delillere ulaşıldı.
7'Sİ YABANCI 56 GÖZALTI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, bugün (28 Temmuz) Astoria Kuleleri'ndeki adrese baskın düzenledi. Adreste arama ve el koyma işlemleri yapılırken şüpheliler tek tek yakalandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 56'ya çıktı. Yakalanan şüphelilerin 49'unun Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu açıklandı. Yabancı uyruklu şüphelilerin profilinde ise 3 Azerbaycan, 1 Kırgızistan, 1 Özbekistan, 1 Güney Kore ve 1 Japonya vatandaşı yer alıyor.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, devasa vurgunun tüm hatlarını ortaya çıkarmak için yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Operasyon kapsamındaki şüpheli listesi şu şekilde: