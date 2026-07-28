Ticaret Bakanlığı'ndan yeni dijital reklam düzenlemesi: Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanıyor

YAPAY ZEKA VE SOSYAL MEDYA DA KAPSAMDA

Bakanlık açıklamasına göre düzenleme yalnızca hedefli reklamları kapsamıyor. Yapay zekâ destekli reklamlar, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan ticari tanıtımlar ve indirimli satış reklamları için de yeni yükümlülükler getiriliyor.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın dijital ticaret ve reklamcılık alanında tüketici haklarını güçlendirmeye, özellikle çocukların kişisel verilerinin korunmasını önceleyen düzenlemeleri hayata geçirmeye ve adil, şeffaf, güvenilir bir dijital reklam ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

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