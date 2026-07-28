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Ticaret Bakanlığı'ndan yeni dijital reklam düzenlemesi: Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanıyor

Ticaret Bakanlığı'nın dijital reklamcılığa yönelik yeni düzenlemesi 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı hedefli reklamlar yasaklanırken, reklam verenlere de çevrim içi reklamların hangi kriterlere göre gösterildiğini tüketicilere açık şekilde bildirme zorunluluğu getiriliyor.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yeni dijital reklam düzenlemesi: Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanıyor

Ticaret Bakanlığı'nın dijital reklamcılık alanında hazırladığı yeni düzenleme 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yönetmelikle birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemi kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında dijital reklamcılık alanında tüketici haklarını güçlendiren yeni kuralların uygulanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle çocukların kişisel verileri reklam amaçlı profillemede kullanılamayacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle çocukların kişisel verileri reklam amaçlı profillemede kullanılamayacak. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KORUMA

Yeni düzenlemeyle çocukların dijital ortamda daha güçlü korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik olarak kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam gösterilmesi 1 Ağustos 2026 itibarıyla yasaklanacak.

Yeni düzenleme, çocukların kişisel verilerinin reklam amaçlı kullanılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.Yeni düzenleme, çocukların kişisel verilerinin reklam amaçlı kullanılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

REKLAMLAR DAHA ŞEFFAF OLACAK

Yönetmelikle birlikte reklam verenler, çevrim içi reklamların tüketicilere hangi kriterlere göre gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde paylaşmakla yükümlü olacak.

Böylece tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verileri kullanılarak sunulan reklam uygulamalarında şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni dijital reklam düzenlemesi: Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanıyor-4

YAPAY ZEKA VE SOSYAL MEDYA DA KAPSAMDA

Bakanlık açıklamasına göre düzenleme yalnızca hedefli reklamları kapsamıyor. Yapay zekâ destekli reklamlar, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan ticari tanıtımlar ve indirimli satış reklamları için de yeni yükümlülükler getiriliyor.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın dijital ticaret ve reklamcılık alanında tüketici haklarını güçlendirmeye, özellikle çocukların kişisel verilerinin korunmasını önceleyen düzenlemeleri hayata geçirmeye ve adil, şeffaf, güvenilir bir dijital reklam ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yeni dijital reklam düzenlemesi: Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanıyor-6 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni dijital reklam düzenlemesi: Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanıyor-7 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni dijital reklam düzenlemesi: Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanıyor-8
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