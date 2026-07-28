Fatih’te 8 saatlik su kesintisi: 29 Temmuz'da üç mahalle etkilenecek
İSKİ, Aksaray’daki isale hattında yapılacak montaj nedeniyle 29 Temmuz Çarşamba günü Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan mahallelerine 09.00-17.00 saatleri arasında su verilemeyeceğini duyurdu.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 29 Temmuz Çarşamba günü sekiz saatlik planlı su kesintisi uygulanacak. Aksaray'daki isale hattında yapılacak montaj nedeniyle Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan mahallelerine saat 09.00'dan 17.00'ye kadar su verilemeyecek.
FATİH'TE SULAR SAAT 17.00'DE GELECEK
İSKİ'nin duyurusuna göre çalışma sabah saat 09.00'da başlayacak. Suyun saat 17.00'den itibaren yeniden verilmesi planlanıyor.
Çalışmanın planlanan sürede tamamlanması halinde kesinti toplam sekiz saat sürecek. Ancak suyun yeniden verilme saati, sahadaki çalışmanın ilerleyişine göre değişebilecek.
KESİNTİ BİLGİLERİ ÇEVRİM İÇİ İZLENEBİLECEK
İstanbul genelindeki planlı çalışmalar ve arızalar nedeniyle yaşanan kesintiler kurumun çevrim içi hizmetinden takip edilebiliyor.
İlçe ve mahalle seçimi yapılarak kesintinin nedeni, başlangıç saati ve suyun tahmini veriliş zamanı görüntülenebiliyor. Çalışmanın süresinde değişiklik olması halinde güncel bilgiye de aynı sayfadan ulaşılabiliyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)