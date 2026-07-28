İstanbul'un Fatih ilçesinde 29 Temmuz Çarşamba günü sekiz saatlik planlı su kesintisi uygulanacak. Aksaray'daki isale hattında yapılacak montaj nedeniyle Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan mahallelerine saat 09.00'dan 17.00'ye kadar su verilemeyecek.

FATİH'TE SULAR SAAT 17.00'DE GELECEK İSKİ'nin duyurusuna göre çalışma sabah saat 09.00'da başlayacak. Suyun saat 17.00'den itibaren yeniden verilmesi planlanıyor. 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA BAŞLANGIÇ 09.00 PLANLANAN SÜRE Sekiz saat SUYUN YENİDEN VERİLMESİ 17.00 Kesintiden üç mahalle etkilenecek: Aksaray Mahallesi Cerrahpaşa Mahallesi Haseki Sultan Mahallesi Çalışmanın planlanan sürede tamamlanması halinde kesinti toplam sekiz saat sürecek. Ancak suyun yeniden verilme saati, sahadaki çalışmanın ilerleyişine göre değişebilecek.