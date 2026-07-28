Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sarsıntının büyüklüğü Mw 4,0 olarak ölçüldü. Mw, depremin açığa çıkardığı enerjiyi hesaplamak için kullanılan büyüklük ölçümüdür.

Depremin merkezine Türkiye'den en yakın yerleşim noktalarının Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde olduğu belirtildi.

ÇANAKKALE'YE UZAKLIĞI 283 KİLOMETRE

Sarsıntının merkezine en yakın il Çanakkale oldu. Depremin bazı illere uzaklığı şöyle sıralandı:

İL UZAKLIK Çanakkale 283,22 kilometre İzmir 347,48 kilometre Manisa 365,06 kilometre Edirne 383,79 kilometre Balıkesir 396,29 kilometre

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)