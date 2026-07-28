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Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 28 Temmuz Salı günü saat 22.17'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim noktası, 228 kilometre mesafedeki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu.

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Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.17'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem verilerine göre sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ EGE DENİZİ

Sarsıntının büyüklüğü Mw 4,0 olarak ölçüldü. Mw, depremin açığa çıkardığı enerjiyi hesaplamak için kullanılan büyüklük ölçümüdür.

Çanakkale'ye 283 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak duyurulduÇanakkale'ye 283 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak duyuruldu

EN YAKIN YERLEŞİM YERİ 228 KİLOMETRE UZAKTA

Depremin merkezine Türkiye'den en yakın yerleşim noktalarının Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde olduğu belirtildi.

YERLEŞİM NOKTASI
UZAKLIK
Uğurlu
228,28 kilometre
Şirinköy
229,63 kilometre
Dereköy
231,54 kilometre
Tepeköy
238,56 kilometre
Zeytinliköy
240,04 kilometre

Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi-3

ÇANAKKALE'YE UZAKLIĞI 283 KİLOMETRE

Sarsıntının merkezine en yakın il Çanakkale oldu. Depremin bazı illere uzaklığı şöyle sıralandı:

İL
UZAKLIK
Çanakkale
283,22 kilometre
İzmir
347,48 kilometre
Manisa
365,06 kilometre
Edirne
383,79 kilometre
Balıkesir
396,29 kilometre

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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