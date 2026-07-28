Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 28 Temmuz Salı günü saat 22.17'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim noktası, 228 kilometre mesafedeki Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu.
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Ege Denizi'nde 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 22.17'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paylaşılan deprem verilerine göre sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ EGE DENİZİ
Sarsıntının büyüklüğü Mw 4,0 olarak ölçüldü. Mw, depremin açığa çıkardığı enerjiyi hesaplamak için kullanılan büyüklük ölçümüdür.
EN YAKIN YERLEŞİM YERİ 228 KİLOMETRE UZAKTA
Depremin merkezine Türkiye'den en yakın yerleşim noktalarının Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde olduğu belirtildi.
ÇANAKKALE'YE UZAKLIĞI 283 KİLOMETRE
Sarsıntının merkezine en yakın il Çanakkale oldu. Depremin bazı illere uzaklığı şöyle sıralandı:
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)
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