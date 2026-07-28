Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Zeydi’yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel