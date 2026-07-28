Bakırköy'deki oto galeri saldırısında 3 şüpheli yakalandı
İstanbul Bakırköy'de bir oto galeriye uzun namlulu silahla ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen çalıntı otomobilde Kalaşnikof, tabanca ve 241 mermi ele geçirdi.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 30 Haziran'da Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille iş yerinin önüne gelen şüpheliler ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Saldırıda iş yerinin önünde bulunan araçlarda hasar oluştu.
"HARAÇ İSTENDİ"
İş yeri sahibi, polise verdiği ifadede bir süre önce yurt dışı numaradan aranarak kendisinden haraç istendiğini anlattı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri saldırı anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin iş yerinin önünde durup ateş açtıktan sonra hızla kaçtıkları belirlendi.
Polis ekipleri, kamera kayıtlarını takip ederek ikiz plaka takıldığı belirlenen çalıntı otomobili Esenler'de bir ara sokakta buldu.
Araçta yapılan aramada saldırıda kullanıldığı değerlendirilen Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca ve 241 mermi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda biri 18 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonun ardından şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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