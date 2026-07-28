İstanbul Valiliği'nden okullarda mescit kararı: 39 ilçeye resmi yazı gönderildi

Valilik yazısına göre, yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında cuma namazının kılınmasına imkân sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarına yer verilmesi istendi.

Yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine atıfta bulunuldu.

Valiliğin yazısında, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önem taşıdığı belirtilerek, okul ortamlarında uygun ibadet alanlarının oluşturulmasının eğitim hizmetlerinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla 39 ilçe kaymakamlığı ve ilgili kurumlara okullarda mescit alanı oluşturulmasına ilişkin yazı gönderdi.

İstanbul Valisi Davut Gül (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)



MEVCUT OKULLARDA UYGUN ALANLAR DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Hâlihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise mevcut imkânlar doğrultusunda uygun alanların cuma mescidi olarak kullanılmak üzere düzenlenmesi talep edildi.

Yazıda, öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri, ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin aksamadan sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen yazı, bilgi ve gereği için 39 ilçe kaymakamlığı ile ilgili kurumlara iletildi.

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