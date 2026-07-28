Meteoroloji açıkladı: O illere sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Bursa'nın doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde hava açık ve güneşli olacak.

KARADENİZ'DE SAĞANAKLAR GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de Düzce ve kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Samsun'un batısı ve Sinop'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.