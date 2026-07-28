Meteoroloji açıkladı: O illere sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan güncel hava durumu tahminini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre kuzey kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, denizlerde özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı bildirildi. İşte 28 Temmuz 2026 il il yurtta hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselişini sürdürüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, kuzey kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağış etkili olurken, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde güneşli hava hakim olacak.
MARMARA BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ UYARISI
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, öğleden sonra bölgenin doğusunda bulutlanma artacak. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bölgenin güneybatısında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.
İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU
İstanbul: 32°C, az bulutlu ve açık.
Bursa: 32°C, doğu kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor.
Çanakkale: 36°C, açık ve güneşli.
Kırklareli: 33°C, kuzey kesimlerinde yerel sağanak görülebilir.
EGE BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ RÜZGAR
Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.
İzmir: 37°C
Muğla: 37°C
Denizli: 38°C
Afyonkarahisar: 31°C
AKDENİZ'DE KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDİYOR
Akdeniz Bölgesi genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. Antalya'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kuzeyli rüzgar görülecek.
Antalya: 41°C
Adana: 38°C
Hatay: 33°C
Burdur: 34°C
İÇ ANADOLU AÇIK VE SAKİN
İç Anadolu Bölgesi genelinde yağış beklenmiyor. Bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Ankara: 31°C
Eskişehir: 31°C
Konya: 30°C
Nevşehir: 29°C
KARADENİZ'DE SAĞANAKLAR GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK
Batı Karadeniz'de Düzce ve kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Samsun'un batısı ve Sinop'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Trabzon: 27°C
Rize: 28°C
Samsun: 29°C
Bolu: 29°C
Düzce: 32°C
DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ ALARMI
Bölgenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.
Erzurum: 32°C
Kars: 30°C
Van: 30°C
Malatya: 35°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU'NDA SICAKLIK 41 DERECE
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması bekleniyor.
Diyarbakır: 41°C
Şanlıurfa: 41°C
Siirt: 39°C
Mardin: 37°C
DENİZLERDE HAVA NASIL?
Denizlerde özellikle Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağı tahmin edilirken, Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.
Yeni günde Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Yağışlar yalnızca Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel ve kısa süreli olacak.
Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde ulaşım ve denizcilik faaliyetlerinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.
HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR? (28 TEMMUZ 2026)