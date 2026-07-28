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Meteoroloji açıkladı: O illere sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan güncel hava durumu tahminini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre kuzey kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, denizlerde özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı bildirildi. İşte 28 Temmuz 2026 il il yurtta hava durumu.

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Meteoroloji açıkladı: O illere sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselişini sürdürüyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, kuzey kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağış etkili olurken, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde güneşli hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı.

MARMARA BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ UYARISI

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, öğleden sonra bölgenin doğusunda bulutlanma artacak. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bölgenin güneybatısında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU

İstanbul: 32°C, az bulutlu ve açık.
Bursa: 32°C, doğu kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor.
Çanakkale: 36°C, açık ve güneşli.
Kırklareli: 33°C, kuzey kesimlerinde yerel sağanak görülebilir.

Kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.Kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

EGE BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ RÜZGAR

Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ancak kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.

İzmir: 37°C
Muğla: 37°C
Denizli: 38°C
Afyonkarahisar: 31°C

Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağış görülecek.Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağış görülecek.

AKDENİZ'DE KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDİYOR

Akdeniz Bölgesi genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. Antalya'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kuzeyli rüzgar görülecek.

Antalya: 41°C
Adana: 38°C
Hatay: 33°C
Burdur: 34°C

Bursa'nın doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bursa'nın doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İÇ ANADOLU AÇIK VE SAKİN

İç Anadolu Bölgesi genelinde yağış beklenmiyor. Bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Ankara: 31°C
Eskişehir: 31°C
Konya: 30°C
Nevşehir: 29°C

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde hava açık ve güneşli olacak.Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde hava açık ve güneşli olacak.

KARADENİZ'DE SAĞANAKLAR GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de Düzce ve kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile Samsun'un batısı ve Sinop'ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Trabzon: 27°C
Rize: 28°C
Samsun: 29°C
Bolu: 29°C
Düzce: 32°C

Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ ALARMI

Bölgenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.

Erzurum: 32°C
Kars: 30°C
Van: 30°C
Malatya: 35°C

Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek.Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NDA SICAKLIK 41 DERECE

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Diyarbakır: 41°C
Şanlıurfa: 41°C
Siirt: 39°C
Mardin: 37°C

Denizlerde özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Denizlerde özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Marmara
Bursa
Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
32°C
Çanakkale
Az bulutlu ve açık
36°C
İstanbul
Az bulutlu ve açık
32°C
Kırklareli
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
33°C
Ege
Afyonkarahisar
Az bulutlu ve açık
31°C
Denizli
Az bulutlu ve açık
38°C
İzmir
Az bulutlu ve açık
37°C
Muğla
Az bulutlu ve açık
37°C
Akdeniz
Adana
Az bulutlu ve açık
38°C
Antalya
Az bulutlu ve açık
41°C
Burdur
Az bulutlu ve açık
34°C
Hatay
Az bulutlu ve açık
33°C
İç Anadolu
Ankara
Az bulutlu ve açık
31°C
Eskişehir
Az bulutlu ve açık
31°C
Konya
Az bulutlu ve açık
30°C
Nevşehir
Az bulutlu ve açık
29°C
Batı Karadeniz
Bolu
Parçalı zamanla çok bulutlu
29°C
Düzce
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yerel sağanak yağışlı
32°C
Kastamonu
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yerel sağanak yağışlı
29°C
Zonguldak
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yerel sağanak yağışlı
29°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya
Parçalı bulutlu
32°C
Rize
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
28°C
Samsun
Parçalı bulutlu, gece batısı yerel sağanak yağışlı
29°C
Trabzon
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
27°C
Doğu Anadolu
Erzurum
Parçalı ve az bulutlu
32°C
Kars
Parçalı bulutlu
30°C
Malatya
Az bulutlu ve açık
35°C
Van
Az bulutlu ve açık
30°C
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır
Az bulutlu ve açık
41°C
Mardin
Az bulutlu ve açık
37°C
Siirt
Az bulutlu ve açık
39°C
Şanlıurfa
Az bulutlu ve açık
41°C

Vatandaşların kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak görülecek bölgelerde dikkatli olmaları tavsiye edildi.Vatandaşların kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak görülecek bölgelerde dikkatli olmaları tavsiye edildi.

DENİZLERDE HAVA NASIL?

Denizlerde özellikle Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağı tahmin edilirken, Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artırması bekleniyor. Denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.

Yeni günde Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Yağışlar yalnızca Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in bazı kesimlerinde yerel ve kısa süreli olacak.

Kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde ulaşım ve denizcilik faaliyetlerinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MGM'den alınmıştır.)

HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR? (28 TEMMUZ 2026)

🌦️ Marmara Bölgesi
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor:
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Bilecik
  • Düzce
  • Kırklareli'nin kuzeyi
  • Bursa'nın doğu ilçeleri
⛰️ Doğu Karadeniz
Yağış beklenen iller ve kesimler:
  • Artvin
  • Ardahan
  • Trabzon'un iç kesimleri
  • Rize'nin iç kesimleri
🌙 Gece Saatlerinde
Gece etkili olması beklenen yağışlar:
  • Sinop
  • Samsun'un batı kesimleri
  • Batı Karadeniz kıyıları
  • Özellikle Zonguldak ve Kastamonu kıyıları
ℹ️ Genel Değerlendirme
Meteoroloji'nin son tahminine göre yağışların belirtilen bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Güncel tahminlerde değişiklik olabileceğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularının takip edilmesi önerilir.
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