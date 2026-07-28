Yangın sonrası yapılan konutlar

"HÜKÜMETİMİZ, DEVLETİMİZ ALLAH RAZI OLSUN"



Yangının olduğu sabah alevlerin etrafı sardığını belirten Çiftçi, "Ne yapacağız, nereye gideceğiz bilemedik. Jandarmalar geldi, bağrışarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik, dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyor. Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'Hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik.' dedim. Başımıza bu geldi, çok ağladık." diye konuştu. Devletin desteğiyle konutların kısa sürede inşa edildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti: "Çok güzel yapacağız dediler, yaptılar da Allah razı olsun, sağ olsunlar. Güvenmesek yıktırır mıydık? Kimileri 'Evi yıktılar, yapmazlar.' dedi. 'Hayırlısı, yaparlarsa da yapmazlarsa da devletimiz.' dedik. Hükümetimiz, devletimiz Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yaptılar, sözlerini tuttular. Herkese teşekkür ederiz."

Konutlar 1 yılda inşa edildi.

"HİÇBİRİMİZ GERÇEKTEN BÖYLE EV BEKLEMİYORDUK"



Yeni evinde yaşayan Arzu Ünal da yangının ardından çalışmaların hızlı ve adaletli şekilde yürütüldüğünü dile getirdi. "Benim Cumhurbaşkanım, partilerin hiçbirini ayırt etmeden köylüyü topladı." diyen Ünal, "Biz devletimize güvendik. Ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı. Şükürler olsun, herkes evinden, yerinden memnun. Hiçbirimiz gerçekten böyle ev beklemiyorduk. Özellikle böyle iki merdivenli, balkonu oluşunu. Nasıl söyleyeyim? Terası büyük. Sadece görselini gördük biz. Görselinde 'Bu şekil.' dediler. Allah razı olsun devletime." şeklinde konuştu.