İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 65 suçlu 8 ülkeden Türkiye'ye iade edildi
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişi ile ulusal seviyede aranan 38 kişinin Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütüldü.
İçişleri Bakanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan toplam 65 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
Açıklamada, iadelerin Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile yürütülen iş birliği sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. En fazla iade Gürcistan'dan yapıldı.
- Gürcistan(51)
- Almanya(7)
- Belçika(2)
- Avusturya
- Bosna Hersek
- Ukrayna
- Yunanistan
- Kuzey Makedonya
OPERASYONLAR ORTAK KOORDİNASYONLA YÜRÜTÜLDÜ
Bakanlığın verdiği bilgiye göre süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları görev aldı.
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda yakalandığı ifade edildi.
"İADELER DEVAM EDECEK"
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu suçlarından aranan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeye devam edileceği vurgulandı.
Açıklamanın sonunda operasyonlarda görev alan emniyet personeli ile ilgili daire başkanlıkları tebrik edilirken, sürece katkı sunan Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkür edildi.