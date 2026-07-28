İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 65 suçlu 8 ülkeden Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan toplam 65 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Açıklamada, iadelerin Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile yürütülen iş birliği sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. En fazla iade Gürcistan'dan yapıldı.

Gürcistan(51)

Almanya(7)

Belçika(2)

Avusturya

Bosna Hersek

Ukrayna

Yunanistan

Kuzey Makedonya

OPERASYONLAR ORTAK KOORDİNASYONLA YÜRÜTÜLDÜ

Bakanlığın verdiği bilgiye göre süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları görev aldı.