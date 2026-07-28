Bakan Fidan ile Fuad Hüseyin Ankara’da görüştü! Kalkınma Yolu öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Fidan, Iraklı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

ÇOK BOYUTLU İŞBİRLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Fuad Hüseyin'i Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, görüşmede enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik başta olmak üzere iki ülke arasındaki çok boyutlu işbirliği ile ortak projeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

İki ülke arasındaki sınırları bölgesel işbirliği ve ortak kalkınma alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Fidan, iki milletin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürdüklerini aktardı.