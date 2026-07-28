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Bakan Fidan ile Fuad Hüseyin Ankara’da görüştü! Kalkınma Yolu öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği ile Kalkınma Yolu Projesi ele alındı.

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Bakan Fidan ile Fuad Hüseyin Ankara’da görüştü! Kalkınma Yolu öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Fidan, Iraklı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

ÇOK BOYUTLU İŞBİRLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Fuad Hüseyin'i Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Fidan, görüşmede enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik başta olmak üzere iki ülke arasındaki çok boyutlu işbirliği ile ortak projeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

İki ülke arasındaki sınırları bölgesel işbirliği ve ortak kalkınma alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Fidan, iki milletin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürdüklerini aktardı.

Fidan’dan Irak vurgusu: İstikrarını kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz (Fotoğraflar İHA ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)Fidan’dan Irak vurgusu: İstikrarını kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz (Fotoğraflar İHA ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

KALKINMA YOLU'NA STRATEJİK VİZYON VURGUSU

Fidan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye ve Irak açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Bu çerçevede, Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye ile Irak'ı bölgesel bağlantısallığın ve refahın merkezine yerleştirecek stratejik bir vizyon olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan ile Fuad Hüseyin Ankara’da görüştü! Kalkınma Yolu öne çıktı-3

BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Fidan, Irak'ın güvenliği ve istikrarının Türkiye açısından önemini vurguladı.

Fidan, "Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İlişkilerimizi karşılıklı güven temelinde her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Fidan ile Fuad Hüseyin Ankara’da görüştü! Kalkınma Yolu öne çıktı-5 Bakan Fidan ile Fuad Hüseyin Ankara’da görüştü! Kalkınma Yolu öne çıktı-6 Bakan Fidan ile Fuad Hüseyin Ankara’da görüştü! Kalkınma Yolu öne çıktı-7
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