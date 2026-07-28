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14 ilde uyuşturucu operasyonu: 548 gözaltı kararı... 6 aylık takiple enselendiler

Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin cezaevinde bulunduğu, belirlendi. 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

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14 ilde uyuşturucu operasyonu: 548 gözaltı kararı... 6 aylık takiple enselendiler

Sokakları zehir tacirlerinden temizlemek için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonuçlandı.

Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.

Video Oynatma İkonu Gaziantep merkezli 14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu!

548 GÖZALTI

Operasyon kapsamında toplam 548 şüpheli tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden 75'inin çeşitli suçlardan halihazırda cezaevlerinde bulunduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde başlayan eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt dışında firari konumunda bulunan 4 kişiyle birlikte toplam 91 şüpheliye yönelik yakalama işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

ZEHİR TİCARETİNİ DİJİTALE TAŞIDILAR

Soruşturma sürecinde uyuşturucu satıcılarının, kolluk birimlerinin bölgeye girişini takip ederek suç delillerini yok etmeye çalıştığı saptandı.

Şüphelilerin uyuşturucu ticaretini dijital platformlara taşıdığı, özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takipler neticesinde, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda tam 566 ayrı satış işlemi kayıt altına alındı.

14 ilde uyuşturucu operasyonu: 548 gözaltı kararı... 6 aylık takiple enselendiler-2

TORBACILARIN 53'Ü ÇOCUK

Yapılan incelemelerde, kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarından toplam 548 şüpheli tespit edildi.

Bu şüphelilerin profilleri incelendiğinde, 53'ünün suça sürüklenen çocuk, 12'sinin kadın ve 483'ünün erkek olduğu belirlendi.

Ayrıca kimlikleri saptanan şüphelilerden 61'inin kapalı cezaevinde, 15'inin açık cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı.

SIFIR TOLERANS

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençleri ve aileleri hedef alan zehir tacirlerine, uyuşturucu baronlarına ve bu yapıların dijital ağlarına karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini bildirdi.

Gürlek açıklamasında, soruşturmayı yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.

Uyuşturucu satıcılarının sokaklardan tamamen silinmesi amacıyla başlatılan çalışmaların genişleyerek devam edeceği vurgulandı.

Narko Kapan Operasyonu kapsamında gözaltına alınanların listesi şöyle:

  1. AYVAZ GEZER

  2. ABDULKADİR KEL

  3. İSA ÇELİK

  4. MUSTAFA GÜNDÜZ

  5. RAMAZAN SAKAR

  6. RAMAZAN AĞBAŞ

  7. FERHAT ÇELİK

  8. ENES ARIK

  9. ÖZNUR DOMLEN

  10. İBRAHİM HALİL YAĞMURLU

  11. KEMAL KÖROĞLU

  12. METİN SARIOĞLAN

  13. MUSTAFA KUZKUN

  14. GÖKHAN GÜÇYETMEZ

  15. YUNUS ARSLAN

  16. MEHMET KÖROĞLU

  17. MUSTAFA YILMAZ

  18. HALİL İBRAHİM ÇAKAR

  19. KERİM CANMAYA

  20. MUHAMMET MUSTAFA CENGİZ

  21. KUTLAY KARALAR

  22. ABDULBAKİ KILIÇPARLAR

  23. HASAN KARABAŞ

  24. MUSA ASLAN

  25. AZAM KILIÇ

  26. BURAK ARSLAN

  27. İSA ERİKLİ

  28. BEYZANUR YİĞİT

  29. EMİRHAN MARAÇ

  30. ÖZCAN BATUR KALKAN

  31. ABDULKERİM SEVER

  32. MUHAMMET ENES KUŞ

  33. EYYUP ALİ ÖZBİLEK

  34. ALİ GÜRBÜZ

  35. AYHAN GÖBELEK

  36. OSMAN CAN BAYINDIR

  37. TALHA BERAT SEVDİM

  38. ADEM SÖKMEN

  39. EREN ÇELİK

  40. ABDULLAH FATİH DÖNER

  41. AHMET AKCAN

  42. YILMAZ KURT

  43. CEBRAİL KIZIKOĞLU

  44. SERKAN YUMMA

  45. CEBRAİL KURT

  46. MEHMET SEVİMLİ

  47. BAYRAMCAN YAKAR

  48. YASİN ALTINAY KAPLAN

  49. TURAN ARSLAN

  50. ERHAN ARSLAN

  51. KADİR GÖZCÜ

  52. RAMAZAN ASLAN

  53. MEHMET TOLGA YILMAZ

  54. MAHMUT YILDIZ

  55. HÜSEYİN KILIÇ

  56. TAHİR AK

  57. TUNCAY ÖZER

  58. MEVLÜT MİLLİ

  59. ŞABAN KILIÇPARLAR

  60. AHMET KAYMAZ

  61. REŞİT KAPLI

  62. METİN BOZYEL

  63. HASAN DOMLEN

  64. AHMET GÜNBEYİ

  65. ŞAHİN SAVCILI

  66. HAKAN DURMAZ

  67. ŞÜKRÜ CİHAN GÖRGÜN

  68. İBRAHİM HALİL BATMAZ

  69. BATUHAN APARDI

  70. DİYAR POLAT

  71. MUHAMMET ÇELİK

  72. FERHAT YILDIZ

  73. TALHA YILMAZ

  74. MANSUR KILIÇ

  75. RESUL POLAT

  76. FERHAT GÖYDENİZ

  77. HAKKI TURGAY ÇELİK

  78. YUSUF CAN TEKE

  79. HACO ÜSTÜNDAĞ

  80. SERKAN KAPLAN

  81. FEHMİ AVCI

  82. FURKAN HAMURLU

  83. SERHAT NERGİS

  84. SAMİ YUSUF KUŞ

  85. MÜSLÜM SÜSLÜ

  86. MUHAMMET ALİ BULDUK

  87. TOLĞA ULUSOY

  88. FATMA ATAŞ

  89. İSHAK YILMAZ

  90. FUAT DİKKATLİ

  91. ABBAS BOZKAYA

  92. ENES TİRYAKİ

  93. YİĞİT KARAKUŞ

  94. MUTALİP BOZKURT

  95. YUSUF KAHVECİUŞAĞI

  96. ABUZER ATAŞ

  97. EMRAH PATLI

  98. YAKUP ÇULCU

  99. CUMA KAHVECİ

  100. MEHMET KARA

  101. ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU

  102. ŞAHİN ERDİNÇ

  103. VEDAT ULUÇ

  104. KADİR CEYLAN

  105. FURKAN CAYMAZ

  106. DAVUT CENGİZ

  107. NURULLAH ŞİMŞEK

  108. ALİ DOĞAN ÖZÇÖREKÇİ

  109. İBRAHİM HALİL KAS

  110. DAVUTHAN TÜRKMEN

  111. ABDULKADİR ERDEM EREN

  112. MUSTAFA YUNUS KURT

  113. GÖKSEL OĞUZHAN AKALIN

  114. İSMAİL FIRAT

  115. MUSTAFA HAKKI ÇELİK

  116. MEHMET ULUDAĞ

  117. ARDA YILDIZHAN

  118. MEHMET BOZTAŞ

  119. MEHMET EFE ŞAŞUŞAĞI

  120. ALİ MERMER

  121. MERT HALİL GEZER

  122. MUHAMMET MERT BAKAR

  123. İBRAHİM TOPALER

  124. İBRAHİM SATAR

  125. SERKAN DOMLEN

  126. ENES AZGIN

  127. ABDULBAKİ KANPIÇAK

  128. MÜSLÜM KORKMAZ

  129. SONER CAN ŞİMŞEK

  130. SALMAN KORKMAZ

  131. MURAT TEMUÇİN

  132. MUHAMMET MERT GÖĞEBAKAN

  133. SİLVAN AKARÖZ

  134. EROL GÖGÜŞ

  135. MERTCAN KESER

  136. VAKKAS NERGİS

  137. OZAN OKAN KARAKAYA

  138. ALİ ÇAKMAK

  139. SEDAT YILDIRIM

  140. ENES GÜR

  141. MEHMET ÇAPAR

  142. ABDULKADİR YILDIRIM

  143. MEHMET KOÇYİĞİT

  144. CELAL AŞKAR

  145. FURKAN KOÇYİĞİT

  146. MUSTAFA SAYIN

  147. RAMAZAN POLAT

  148. ALİ ŞAŞAR

  149. CUMA ALİ ATAŞ

  150. MUHAMMET EMİN YAŞAR

  151. HABİL SAMET YILDIZ

  152. VEDAT SÜLÜK

  153. YUSUF SÖĞÜT

  154. ERDEM BALTA

  155. ZAFER ARSLAN

  156. CUMA KAZAK

  157. HÜSNÜ HEDEF

  158. KEREM KILIÇ

  159. FATİH BAKIROGLUGİL

  160. ALİ OSMAN YAĞMURLU

  161. EROL KESER

  162. CAFER DOĞAN

  163. MUHAMMET MUSTAFA DEMİR

  164. ALİ YALÇIN

  165. MERT AKTAŞ

  166. ÖMER FARUK ŞEN

  167. ADA YALÇIN

  168. RAMAZAN GÜNEŞ

  169. ABDULKADİR KARSIZ

  170. CAHİT YILMAZ

  171. İRFAN YALÇINKAYA

  172. AHMET ÇINAR

  173. ÖMER ÇİMEN

  174. MEHMET SALİH GÜNEŞ

  175. MUSTAFA ÇAKMAK

  176. MİKAİL AKDAĞ

  177. HÜSEYİN EMRE KURT

  178. SAİT CAN ÇETİN

  179. İBRAHİM TUNA TEKİN

  180. ADEM DAĞDEVİREN

  181. MAHMUT NACAR

  182. MEHMET ALTUN

  183. ABDULKADİR ÖZDEMLEN

  184. METİN KARAOĞLU

  185. YUNUS EMRE SARI

  186. MEHMET KOCA

  187. MUHAMMET ERDOĞAN

  188. MUSTAFA BOZYILAN

  189. MEHMET KELLER

  190. MEHMET KILIÇ

  191. MUSTAFA BAY

  192. MUHAMMET ALİ BULUT

  193. METİN KILIÇ

  194. OSMAN GÜRBÜZ

  195. İLKER KARA

  196. FERİDUN EROĞLU

  197. CEVDET ÇELİKTOP

  198. FAYIK ARSLAN

  199. ERDAL GÜLER

  200. HASAN ÖZCAN

  201. SALİH AKBAŞ

  202. RAMAZAN BALÇİN

  203. RECEP HAKAN ÖZDEMİR

  204. MUHAMMED ALİ GÜNGÖR

  205. ABDULMENAN ÜSTÜNDAĞ

  206. SEDAT ŞİMŞEK

  207. BÜNYAMİN EKREM CENGİZ

  208. CESİM BARAN TAHİNCİOĞLU

  209. HÜSEYİN DAVULCU

  210. HASAN KAYA

  211. CEMAL KAYA

  212. ÜZEYİR BALCI

  213. ALİ KARADAĞLI

  214. NURULLAH DEMİRCAN

  215. NURULLAH BALKAYA

  216. ALİ BELEN

  217. HALİL İBRAHİM YILDIRIM

  218. ORHAN ASLAN

  219. OĞUZHAN ALTINTAŞ

  220. RECEP DURMUŞ

  221. EKREM KORKMAZ

  222. RAMAZAN YALNIZ

  223. SEDAT YILDIRIM

  224. HASAN BUDAK

  225. YUSUF POLAT

  226. GÜRHAN ÖZTÜRK

  227. ATİLLA GÜLER

  228. SAİT YAĞMUR

  229. SEYİT AHMET YEŞİLKAYAGİL

  230. İSMAİL ARSLAN

  231. BEYTULLAH GÜN

  232. MEHMET YAPRAK

  233. ENES DEMİR

  234. ABDULKADİR GÜRLER

  235. MECNUN YEŞİL

  236. MEMATİ ŞAHİN

  237. HABİP DİRİK

  238. ŞAHİN ÖZDEMLEN

  239. OĞUZHAN KARAHAN

  240. VEYSEL DEMİR

  241. HÜLYA ÇAYIR

  242. GÖKHAN KUCUR

  243. MUHARREM ÖZMEN

  244. DENİZ BEYAZ

  245. ERTUĞRUL FEDAİOĞULLARI

  246. HIDIR ÖZER

  247. ABDUSSAMET ÇİMEN

  248. YUNUS EMRE SUBAŞI

  249. ABDULLAH TAHTACI

  250. MUSTAFA CAN ÇAYIR

  251. KEREM GÜLMEZ

  252. SAİT YILDIRIR

  253. EYUP ÖZBAY

  254. TEVFİK KURT

  255. RAMAZAN KARAHAN

  256. ENGİN YAVUZ

  257. ARİF HÜZÜN

  258. MUSTAFA ALICI

  259. UTKU YENİDOĞAN

  260. ENES FETHULLAH BİLİCİ

  261. MUSA GÖK

  262. MEHMET EFE ASLAN

  263. MUSA YALDIZ

  264. MEHMET ŞAHİN KARAOĞLU

  265. ALİ HAMZA KOCADAL

  266. DAĞIŞTAN BUDAK

  267. OKTAY KARA

  268. FERHAT NAZIM ÖZDEMİR

  269. EYÜP KAYA

  270. HALİL İBRAHİM HOŞGÜL

  271. HASAN ÖZTÜRK

  272. HAKAN NEHİR

  273. BATURHAN BULUR

  274. MÜSLÜM KAYA

  275. HAYRİ FURKAN ÇETİNKAYA

  276. MEHMET KAYA

  277. YAŞAR İLTER

  278. AHMET RESUL HATIRLI

  279. BATUHAN KAZICI

  280. ARİF KEMAL GÜMÜŞ

  281. ABDULLAH FURKAN DEMİR

  282. MUSTAFA YAYLABAŞ

  283. MEHMET KAMİL YILMAZ

  284. FIRAT ŞEN

  285. HASAN MAŞALIER

  286. ALİ HAYDAR ALBAYRAM

  287. POLAT KORKMAZ

  288. MEHMET KILINÇ

  289. MEHMET SONER KILIÇ

  290. ERDEM NUR

  291. DAVUT KANUŞAĞI

  292. HACER HATİCE KAZAK

  293. MESUT POLAT

  294. HASAN CİCE

  295. HASAN BULUT

  296. İSLAM DANA

  297. EMİR İBRAHİM KAYA

  298. HASAN GAZİ KARABACAK

  299. FATMA KAYA

  300. LEVENT FURKAN CIKCIK

  301. MUSTAFA MUHAMMED

  302. MEHMET KÖROĞLU

  303. YUSUF KARALAR

  304. MUHAMMET MİRAÇ GEÇ

  305. CUMA ERTEŞ

  306. MEHMET ÖZDEMİR

  307. AHMET FURKAN İMAM

  308. CENGİZ VURUCU

  309. İLKER UÇAR

  310. RAMAZAN KURT

  311. HÜSEYİN ATAŞ

  312. ADEM KARAKUŞ

  313. AHMET BEYHAN

  314. MUHAMMET ÇULCU

  315. ALİ BİR

  316. MEHMET KAYA

  317. İSMAİL YASİN ERDOĞAN

  318. MEHMET YUSUF ÇELİK

  319. METİN TAŞ

  320. MESUT SERİN

  321. MEHMET KILIÇ

  322. ÖMER DÜZDABAN

  323. UĞUR ÖZDEMİR

  324. MÜSLÜM DENİZ

  325. ÖMER ÖZER

  326. RECEP ÇOPUR

  327. NEŞET DAVULCU

  328. MEHMET ÖZBAY

  329. ELİF GEZER

  330. NECATİ ONUR ÖZDEMİR

  331. BARAN KAYA

  332. CEMİL ALP

  333. CUMA SÖKMEN

  334. BALİ POLAT

  335. MUHAMMET SAİT YILMAZ

  336. ABDULKADİR YAPRAK

  337. MEHMET SON

  338. BEKİR KOÇ

  339. YUSUF EMRE DUMAN

  340. SAÇİT ŞEN

  341. REFİK ONUR ÇELİK

  342. CEMAL TOPAL

  343. BARIŞ AKTAŞ

  344. MUSTAFA ÖZKURT

  345. NURETTİN AKKURT

  346. ÖMER GİRİTLİOĞLU

  347. MELİKE AĞDOĞAN

  348. MEHMET AKDENİZ

  349. İBRAHİM ÖZTÜRK

  350. OĞUZ CAN ALMENDİ

  351. RECEP SEZGEN

  352. SEDAT ÇAHAN

  353. İSMET KAYA

  354. EKREM YILMAZ

  355. HASAN BOYRAZ

  356. MEHMET HANİFİ TOY

  357. CUMA ÖZDEMİR

  358. CELAL SAYAR

  359. YAŞAR GÜÇLÜ

  360. HAMZA KÖLEMEN

  361. HARUN MEHMET KURT

  362. CUMALİ KORKMAZ

  363. METİN GEZER

  364. YUNUS GÖÇER

  365. İBRAHİM KORAY KARABIKCI

  366. MUSTAFA CAN KARABIKCI

  367. AHMET AKMAN

  368. EMRE KORKMAZ

  369. HASAN ÇAYIR

  370. BERAT TAŞAR

  371. ABDULKERİM HUSREFOĞLU

  372. VAKKAS GEZER

  373. HÜSEYİN KIRGIL

  374. İSMAİL ÇELİK

  375. MEHMET ALBAYRAM

  376. CAN AKKURT

  377. ŞÜKRÜ GÜNDÜZ

  378. MEHMET ALİ BİLDİRİCİ

  379. EMRE CAN YAVAŞ

  380. YUNUS EMRE ALTIN

  381. FERHAT KILIÇ

  382. UMUT CAN ÜZÜMCÜ

  383. SELÇUK DEMİRAL

  384. ÖKKEŞ DOĞAN

  385. CELAL AKKURT

  386. EFE MUSA KARAOĞLU

  387. MUSTAFA ÖZ

  388. HÜSEYİN KARA

  389. MEHMET DUMAN

  390. RECEP ÇELİK

  391. SEZER SEZER

  392. YASİN YILDIRIM

  393. MEHMET ULUÇ

  394. MEHMET CAN MUTLU

  395. MURAT GÜZELCAN

  396. AHMET ALPEREN ÖZMEN

  397. AHMET YAĞCI

  398. MEVLÜT BOZDAL

  399. SÜLEYMAN KEÇEL TAMAR

  400. HÜSEYİN ULUSOY

  401. FERHAT GÜMÜŞTEKİN

  402. HÜSEYİN DEMİR

  403. ÖMER CAN BÜDÜŞ

  404. MUSTAFA BAYRAKTAR

  405. AHMET EFE ODUNCU

  406. İBRAHİM ATAKAN VURAL

  407. MUHAMMED AĞAOĞLU

  408. OSMAN EMER

  409. MUHİTTİN MUSTAFA ÖZPAY

  410. FURKAN CAN ERDEN

  411. SERKAN TOPRAK

  412. ERCAN ŞİMŞEK

  413. FATİH ÖNCEBE

  414. ÖMER YILMAZ

  415. DENİZ KATARCI

  416. ÖMER ASLAN

  417. MEHMET ALİ SAYAR

  418. MEHMET KAYA

  419. MUHAMMED EMRE PALTA

  420. İBRAHİM HALİL YILDIZ

  421. SADIK TEZCAN YILMAZ

  422. AHMET SEZGİN SOĞANCI

  423. AHMET POLAT

  424. YUNUS EMRE YILDIZ

  425. EMRULLAH ŞÖHMELİOĞLU

  426. MEHMET KAPTIKAÇTI

  427. EMRAH KORKMAZ

  428. ŞÜKRÜ KORKMAZ

  429. HALİL KİRİŞÇİOĞLU

  430. ETHEM ÇELİKTEN

  431. SERKAN YAVUZ

  432. KAZIM YILDIRIM

  433. GÖKHAN KILIÇ

  434. ENES DEMİR

  435. AYHAN AKSOY

  436. ÖMER FARUK SÖNMEZ

  437. SÜLEYMAN BURKEL

  438. ADEM YILDIRIM

  439. YUSUF ÖZDEMİR

  440. LEVENT METİN ŞAHİN

  441. BURAK EFE KURTLAR

  442. MUSTAFA ÖZKAN ERDOĞAN

  443. AYDIN SOLANLAR

  444. NİLÜFER ÖZDEMLEN

  445. EROL ATU

  446. MEHMET GEZEK

  447. MUHİTTİN DURU

  448. METEHAN KIPIRTI

  449. FATMA HİLAL DOĞAN

  450. HASAN YILDIZ

  451. BARIŞ SÖYLEMEZ

  452. HASAN SÖĞÜT

  453. FURKAN KARAGÜLLE

  454. YAŞAR KÖRÜKCÜ

  455. BERAT CAN ÇELİK

  456. MEMİK HÜNGER

  457. MEHMET DOMLEN

  458. CENGİZ KAYA

  459. HASAN BULUT

  460. ZEKERİYA DURMAZ

  461. MUHAMMET MUSTAFA KURTOĞLU

  462. CUMALİ ATAŞ

  463. ORHAN KAYA

  464. BAHADIR SAĞLAM

  465. BİLAL ÇAPAN

  466. MECİT GÖÇMEN

  467. GÖKHAN ÇEVİK

  468. BARIŞ AKSU

  469. MURAT YILDIRIM

  470. KAAN EFE KILINÇ

  471. YUNUS EMRE AKBAĞ

  472. SEYDİ UĞURLUER

  473. AHMET ASLAN

  474. RESUL CAN GÜÇLÜ

  475. ZEYNEP ÇAYIR

  476. ABDULLAH ÖZTEKİN

  477. GÖKHAN YİĞİT

  478. ALİ SUAT GEZER

  479. MEVLÜT HAZAR ASLAN

  480. ALİ ÇELİK

  481. RECEP FURKAN KABACAN

  482. YUSUF BAŞIAÇIK

  483. SERGEN ÇABUK

  484. FAYAT YILMAZ

  485. ENES BALTACI

  486. DİLARA ÇOMAKÇI

  487. MUHAMMET ARDA SAYAR

  488. HANİFİ DEMİR

  489. DOĞAN DAVULCU

  490. BARAN POLAT

  491. ÖKKEŞ SELÇUK UZUN

  492. EYÜP DÖNDER

  493. MEHMET DOĞUKAN ÖZTEKİN

  494. ABDURREZZAK KARTAL

  495. ABDÜLSELAM ARSLAN

  496. SERKAN DEMİR

  497. MEHMET KILIÇ

  498. MEHMET TURAN

  499. VEYSEL ŞEKER

  500. GAFFARİ OK

  501. MAHMUT ATAŞ

  502. NECMİ TUGAY

  503. MÜSLÜM KARAKAYA

  504. MERT BİLGİ

  505. SELAMİ AMAÇ

  506. İBRAHİM HASAN CAN

  507. MEDET SERHAT KARADAŞ

  508. AHMET KALAYCI

  509. RAMAZAN YAVUZ

  510. SALİH ÖZTÜRK

  511. İDRİS SÖNMEZ

  512. SALİH ARSLAN

  513. ALİ ASLAN

  514. MUHAMMED ŞAHİN

  515. MUSTAFA GÜMÜŞTEKİN

  516. İBRAHİM HALİL BEŞOĞLU

  517. AHMET MURAT CASUN

  518. OZAN SERHAT DENKTAŞ

  519. MEHMET TAHİR YILDIZ

  520. KERİM GÖRGÜN

  521. İSMAİL KILIÇ

  522. MESUT TUVARLAK

  523. RAMAZAN FIRAT

  524. ALİ ASLAN

  525. SÜLEYMAN ASLAN

  526. SALİH CAN YILMAZ

  527. MEHMET YAŞAR

  528. ÖMER FARUK ŞAPUL

  529. ZEHRA SAMİŞ

  530. AHMET TEKE

  531. MURAT KAYA

  532. BEDİRCAN KATIRCI

  533. YAKUP YILDIZOĞLU

  534. BURAK SAMET ŞAHİN

  535. MUHAMMET HAC SÜLEYMAN

  536. HASAN HASAN

  537. CAFER ŞEYHLİ

  538. TÜRKİ DAİMİS

  539. MUHAMMED DAİMİS

  540. ZEKİ ABDO

  541. ABDULKADİR GÜNENÇ

  542. ÖMER MUHAMMED

  543. MUHAMMED DİBO

  544. MURAT MOHAMAD

  545. CEMAL EL CASİM

  546. MAHİR KIRMIZI

  547. MUHAMMED ABDUHAMİD

  548. MUHAMMED AHMED

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