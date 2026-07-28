14 ilde uyuşturucu operasyonu: 548 gözaltı kararı... 6 aylık takiple enselendiler
Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin cezaevinde bulunduğu, belirlendi. 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.
Sokakları zehir tacirlerinden temizlemek için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonuçlandı.
Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.
548 GÖZALTI
Operasyon kapsamında toplam 548 şüpheli tespit edildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerden 75'inin çeşitli suçlardan halihazırda cezaevlerinde bulunduğu belirlendi.
Sabah saatlerinde başlayan eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt dışında firari konumunda bulunan 4 kişiyle birlikte toplam 91 şüpheliye yönelik yakalama işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
ZEHİR TİCARETİNİ DİJİTALE TAŞIDILAR
Soruşturma sürecinde uyuşturucu satıcılarının, kolluk birimlerinin bölgeye girişini takip ederek suç delillerini yok etmeye çalıştığı saptandı.
Şüphelilerin uyuşturucu ticaretini dijital platformlara taşıdığı, özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştığı belirlendi.
Teknik ve fiziki takipler neticesinde, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda tam 566 ayrı satış işlemi kayıt altına alındı.
TORBACILARIN 53'Ü ÇOCUK
Yapılan incelemelerde, kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarından toplam 548 şüpheli tespit edildi.
Bu şüphelilerin profilleri incelendiğinde, 53'ünün suça sürüklenen çocuk, 12'sinin kadın ve 483'ünün erkek olduğu belirlendi.
Ayrıca kimlikleri saptanan şüphelilerden 61'inin kapalı cezaevinde, 15'inin açık cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı.
SIFIR TOLERANS
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençleri ve aileleri hedef alan zehir tacirlerine, uyuşturucu baronlarına ve bu yapıların dijital ağlarına karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini bildirdi.
Gürlek açıklamasında, soruşturmayı yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.
Uyuşturucu satıcılarının sokaklardan tamamen silinmesi amacıyla başlatılan çalışmaların genişleyerek devam edeceği vurgulandı.
Narko Kapan Operasyonu kapsamında gözaltına alınanların listesi şöyle:
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AYVAZ GEZER
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ABDULKADİR KEL
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İSA ÇELİK
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MUSTAFA GÜNDÜZ
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RAMAZAN SAKAR
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RAMAZAN AĞBAŞ
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FERHAT ÇELİK
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ENES ARIK
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ÖZNUR DOMLEN
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İBRAHİM HALİL YAĞMURLU
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KEMAL KÖROĞLU
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METİN SARIOĞLAN
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MUSTAFA KUZKUN
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GÖKHAN GÜÇYETMEZ
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YUNUS ARSLAN
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MEHMET KÖROĞLU
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MUSTAFA YILMAZ
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HALİL İBRAHİM ÇAKAR
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KERİM CANMAYA
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MUHAMMET MUSTAFA CENGİZ
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KUTLAY KARALAR
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ABDULBAKİ KILIÇPARLAR
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HASAN KARABAŞ
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MUSA ASLAN
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AZAM KILIÇ
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BURAK ARSLAN
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İSA ERİKLİ
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BEYZANUR YİĞİT
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EMİRHAN MARAÇ
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ÖZCAN BATUR KALKAN
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ABDULKERİM SEVER
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MUHAMMET ENES KUŞ
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EYYUP ALİ ÖZBİLEK
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ALİ GÜRBÜZ
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AYHAN GÖBELEK
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OSMAN CAN BAYINDIR
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TALHA BERAT SEVDİM
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ADEM SÖKMEN
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EREN ÇELİK
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ABDULLAH FATİH DÖNER
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AHMET AKCAN
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YILMAZ KURT
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CEBRAİL KIZIKOĞLU
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SERKAN YUMMA
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CEBRAİL KURT
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MEHMET SEVİMLİ
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BAYRAMCAN YAKAR
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YASİN ALTINAY KAPLAN
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TURAN ARSLAN
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ERHAN ARSLAN
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KADİR GÖZCÜ
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RAMAZAN ASLAN
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MEHMET TOLGA YILMAZ
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MAHMUT YILDIZ
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HÜSEYİN KILIÇ
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TAHİR AK
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TUNCAY ÖZER
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MEVLÜT MİLLİ
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ŞABAN KILIÇPARLAR
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AHMET KAYMAZ
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REŞİT KAPLI
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METİN BOZYEL
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HASAN DOMLEN
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AHMET GÜNBEYİ
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ŞAHİN SAVCILI
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HAKAN DURMAZ
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ŞÜKRÜ CİHAN GÖRGÜN
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İBRAHİM HALİL BATMAZ
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BATUHAN APARDI
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DİYAR POLAT
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MUHAMMET ÇELİK
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FERHAT YILDIZ
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TALHA YILMAZ
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MANSUR KILIÇ
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RESUL POLAT
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FERHAT GÖYDENİZ
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HAKKI TURGAY ÇELİK
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YUSUF CAN TEKE
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HACO ÜSTÜNDAĞ
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SERKAN KAPLAN
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FEHMİ AVCI
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FURKAN HAMURLU
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SERHAT NERGİS
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SAMİ YUSUF KUŞ
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MÜSLÜM SÜSLÜ
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MUHAMMET ALİ BULDUK
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TOLĞA ULUSOY
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FATMA ATAŞ
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İSHAK YILMAZ
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FUAT DİKKATLİ
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ABBAS BOZKAYA
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ENES TİRYAKİ
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YİĞİT KARAKUŞ
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MUTALİP BOZKURT
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YUSUF KAHVECİUŞAĞI
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ABUZER ATAŞ
-
EMRAH PATLI
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YAKUP ÇULCU
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CUMA KAHVECİ
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MEHMET KARA
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ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU
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ŞAHİN ERDİNÇ
-
VEDAT ULUÇ
-
KADİR CEYLAN
-
FURKAN CAYMAZ
-
DAVUT CENGİZ
-
NURULLAH ŞİMŞEK
-
ALİ DOĞAN ÖZÇÖREKÇİ
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İBRAHİM HALİL KAS
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DAVUTHAN TÜRKMEN
-
ABDULKADİR ERDEM EREN
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MUSTAFA YUNUS KURT
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GÖKSEL OĞUZHAN AKALIN
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İSMAİL FIRAT
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MUSTAFA HAKKI ÇELİK
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MEHMET ULUDAĞ
-
ARDA YILDIZHAN
-
MEHMET BOZTAŞ
-
MEHMET EFE ŞAŞUŞAĞI
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ALİ MERMER
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MERT HALİL GEZER
-
MUHAMMET MERT BAKAR
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İBRAHİM TOPALER
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İBRAHİM SATAR
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SERKAN DOMLEN
-
ENES AZGIN
-
ABDULBAKİ KANPIÇAK
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MÜSLÜM KORKMAZ
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SONER CAN ŞİMŞEK
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SALMAN KORKMAZ
-
MURAT TEMUÇİN
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MUHAMMET MERT GÖĞEBAKAN
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SİLVAN AKARÖZ
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EROL GÖGÜŞ
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MERTCAN KESER
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VAKKAS NERGİS
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OZAN OKAN KARAKAYA
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ALİ ÇAKMAK
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SEDAT YILDIRIM
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ENES GÜR
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MEHMET ÇAPAR
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ABDULKADİR YILDIRIM
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MEHMET KOÇYİĞİT
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CELAL AŞKAR
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FURKAN KOÇYİĞİT
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MUSTAFA SAYIN
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RAMAZAN POLAT
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ALİ ŞAŞAR
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CUMA ALİ ATAŞ
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MUHAMMET EMİN YAŞAR
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HABİL SAMET YILDIZ
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VEDAT SÜLÜK
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YUSUF SÖĞÜT
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ERDEM BALTA
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ZAFER ARSLAN
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CUMA KAZAK
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HÜSNÜ HEDEF
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KEREM KILIÇ
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FATİH BAKIROGLUGİL
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ALİ OSMAN YAĞMURLU
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EROL KESER
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CAFER DOĞAN
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MUHAMMET MUSTAFA DEMİR
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ALİ YALÇIN
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MERT AKTAŞ
-
ÖMER FARUK ŞEN
-
ADA YALÇIN
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RAMAZAN GÜNEŞ
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ABDULKADİR KARSIZ
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CAHİT YILMAZ
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İRFAN YALÇINKAYA
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AHMET ÇINAR
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ÖMER ÇİMEN
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MEHMET SALİH GÜNEŞ
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MUSTAFA ÇAKMAK
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MİKAİL AKDAĞ
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HÜSEYİN EMRE KURT
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SAİT CAN ÇETİN
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İBRAHİM TUNA TEKİN
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ADEM DAĞDEVİREN
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MAHMUT NACAR
-
MEHMET ALTUN
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ABDULKADİR ÖZDEMLEN
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METİN KARAOĞLU
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YUNUS EMRE SARI
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MEHMET KOCA
-
MUHAMMET ERDOĞAN
-
MUSTAFA BOZYILAN
-
MEHMET KELLER
-
MEHMET KILIÇ
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MUSTAFA BAY
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MUHAMMET ALİ BULUT
-
METİN KILIÇ
-
OSMAN GÜRBÜZ
-
İLKER KARA
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FERİDUN EROĞLU
-
CEVDET ÇELİKTOP
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FAYIK ARSLAN
-
ERDAL GÜLER
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HASAN ÖZCAN
-
SALİH AKBAŞ
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RAMAZAN BALÇİN
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RECEP HAKAN ÖZDEMİR
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MUHAMMED ALİ GÜNGÖR
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ABDULMENAN ÜSTÜNDAĞ
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SEDAT ŞİMŞEK
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BÜNYAMİN EKREM CENGİZ
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CESİM BARAN TAHİNCİOĞLU
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HÜSEYİN DAVULCU
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HASAN KAYA
-
CEMAL KAYA
-
ÜZEYİR BALCI
-
ALİ KARADAĞLI
-
NURULLAH DEMİRCAN
-
NURULLAH BALKAYA
-
ALİ BELEN
-
HALİL İBRAHİM YILDIRIM
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ORHAN ASLAN
-
OĞUZHAN ALTINTAŞ
-
RECEP DURMUŞ
-
EKREM KORKMAZ
-
RAMAZAN YALNIZ
-
SEDAT YILDIRIM
-
HASAN BUDAK
-
YUSUF POLAT
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GÜRHAN ÖZTÜRK
-
ATİLLA GÜLER
-
SAİT YAĞMUR
-
SEYİT AHMET YEŞİLKAYAGİL
-
İSMAİL ARSLAN
-
BEYTULLAH GÜN
-
MEHMET YAPRAK
-
ENES DEMİR
-
ABDULKADİR GÜRLER
-
MECNUN YEŞİL
-
MEMATİ ŞAHİN
-
HABİP DİRİK
-
ŞAHİN ÖZDEMLEN
-
OĞUZHAN KARAHAN
-
VEYSEL DEMİR
-
HÜLYA ÇAYIR
-
GÖKHAN KUCUR
-
MUHARREM ÖZMEN
-
DENİZ BEYAZ
-
ERTUĞRUL FEDAİOĞULLARI
-
HIDIR ÖZER
-
ABDUSSAMET ÇİMEN
-
YUNUS EMRE SUBAŞI
-
ABDULLAH TAHTACI
-
MUSTAFA CAN ÇAYIR
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KEREM GÜLMEZ
-
SAİT YILDIRIR
-
EYUP ÖZBAY
-
TEVFİK KURT
-
RAMAZAN KARAHAN
-
ENGİN YAVUZ
-
ARİF HÜZÜN
-
MUSTAFA ALICI
-
UTKU YENİDOĞAN
-
ENES FETHULLAH BİLİCİ
-
MUSA GÖK
-
MEHMET EFE ASLAN
-
MUSA YALDIZ
-
MEHMET ŞAHİN KARAOĞLU
-
ALİ HAMZA KOCADAL
-
DAĞIŞTAN BUDAK
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OKTAY KARA
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FERHAT NAZIM ÖZDEMİR
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EYÜP KAYA
-
HALİL İBRAHİM HOŞGÜL
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HASAN ÖZTÜRK
-
HAKAN NEHİR
-
BATURHAN BULUR
-
MÜSLÜM KAYA
-
HAYRİ FURKAN ÇETİNKAYA
-
MEHMET KAYA
-
YAŞAR İLTER
-
AHMET RESUL HATIRLI
-
BATUHAN KAZICI
-
ARİF KEMAL GÜMÜŞ
-
ABDULLAH FURKAN DEMİR
-
MUSTAFA YAYLABAŞ
-
MEHMET KAMİL YILMAZ
-
FIRAT ŞEN
-
HASAN MAŞALIER
-
ALİ HAYDAR ALBAYRAM
-
POLAT KORKMAZ
-
MEHMET KILINÇ
-
MEHMET SONER KILIÇ
-
ERDEM NUR
-
DAVUT KANUŞAĞI
-
HACER HATİCE KAZAK
-
MESUT POLAT
-
HASAN CİCE
-
HASAN BULUT
-
İSLAM DANA
-
EMİR İBRAHİM KAYA
-
HASAN GAZİ KARABACAK
-
FATMA KAYA
-
LEVENT FURKAN CIKCIK
-
MUSTAFA MUHAMMED
-
MEHMET KÖROĞLU
-
YUSUF KARALAR
-
MUHAMMET MİRAÇ GEÇ
-
CUMA ERTEŞ
-
MEHMET ÖZDEMİR
-
AHMET FURKAN İMAM
-
CENGİZ VURUCU
-
İLKER UÇAR
-
RAMAZAN KURT
-
HÜSEYİN ATAŞ
-
ADEM KARAKUŞ
-
AHMET BEYHAN
-
MUHAMMET ÇULCU
-
ALİ BİR
-
MEHMET KAYA
-
İSMAİL YASİN ERDOĞAN
-
MEHMET YUSUF ÇELİK
-
METİN TAŞ
-
MESUT SERİN
-
MEHMET KILIÇ
-
ÖMER DÜZDABAN
-
UĞUR ÖZDEMİR
-
MÜSLÜM DENİZ
-
ÖMER ÖZER
-
RECEP ÇOPUR
-
NEŞET DAVULCU
-
MEHMET ÖZBAY
-
ELİF GEZER
-
NECATİ ONUR ÖZDEMİR
-
BARAN KAYA
-
CEMİL ALP
-
CUMA SÖKMEN
-
BALİ POLAT
-
MUHAMMET SAİT YILMAZ
-
ABDULKADİR YAPRAK
-
MEHMET SON
-
BEKİR KOÇ
-
YUSUF EMRE DUMAN
-
SAÇİT ŞEN
-
REFİK ONUR ÇELİK
-
CEMAL TOPAL
-
BARIŞ AKTAŞ
-
MUSTAFA ÖZKURT
-
NURETTİN AKKURT
-
ÖMER GİRİTLİOĞLU
-
MELİKE AĞDOĞAN
-
MEHMET AKDENİZ
-
İBRAHİM ÖZTÜRK
-
OĞUZ CAN ALMENDİ
-
RECEP SEZGEN
-
SEDAT ÇAHAN
-
İSMET KAYA
-
EKREM YILMAZ
-
HASAN BOYRAZ
-
MEHMET HANİFİ TOY
-
CUMA ÖZDEMİR
-
CELAL SAYAR
-
YAŞAR GÜÇLÜ
-
HAMZA KÖLEMEN
-
HARUN MEHMET KURT
-
CUMALİ KORKMAZ
-
METİN GEZER
-
YUNUS GÖÇER
-
İBRAHİM KORAY KARABIKCI
-
MUSTAFA CAN KARABIKCI
-
AHMET AKMAN
-
EMRE KORKMAZ
-
HASAN ÇAYIR
-
BERAT TAŞAR
-
ABDULKERİM HUSREFOĞLU
-
VAKKAS GEZER
-
HÜSEYİN KIRGIL
-
İSMAİL ÇELİK
-
MEHMET ALBAYRAM
-
CAN AKKURT
-
ŞÜKRÜ GÜNDÜZ
-
MEHMET ALİ BİLDİRİCİ
-
EMRE CAN YAVAŞ
-
YUNUS EMRE ALTIN
-
FERHAT KILIÇ
-
UMUT CAN ÜZÜMCÜ
-
SELÇUK DEMİRAL
-
ÖKKEŞ DOĞAN
-
CELAL AKKURT
-
EFE MUSA KARAOĞLU
-
MUSTAFA ÖZ
-
HÜSEYİN KARA
-
MEHMET DUMAN
-
RECEP ÇELİK
-
SEZER SEZER
-
YASİN YILDIRIM
-
MEHMET ULUÇ
-
MEHMET CAN MUTLU
-
MURAT GÜZELCAN
-
AHMET ALPEREN ÖZMEN
-
AHMET YAĞCI
-
MEVLÜT BOZDAL
-
SÜLEYMAN KEÇEL TAMAR
-
HÜSEYİN ULUSOY
-
FERHAT GÜMÜŞTEKİN
-
HÜSEYİN DEMİR
-
ÖMER CAN BÜDÜŞ
-
MUSTAFA BAYRAKTAR
-
AHMET EFE ODUNCU
-
İBRAHİM ATAKAN VURAL
-
MUHAMMED AĞAOĞLU
-
OSMAN EMER
-
MUHİTTİN MUSTAFA ÖZPAY
-
FURKAN CAN ERDEN
-
SERKAN TOPRAK
-
ERCAN ŞİMŞEK
-
FATİH ÖNCEBE
-
ÖMER YILMAZ
-
DENİZ KATARCI
-
ÖMER ASLAN
-
MEHMET ALİ SAYAR
-
MEHMET KAYA
-
MUHAMMED EMRE PALTA
-
İBRAHİM HALİL YILDIZ
-
SADIK TEZCAN YILMAZ
-
AHMET SEZGİN SOĞANCI
-
AHMET POLAT
-
YUNUS EMRE YILDIZ
-
EMRULLAH ŞÖHMELİOĞLU
-
MEHMET KAPTIKAÇTI
-
EMRAH KORKMAZ
-
ŞÜKRÜ KORKMAZ
-
HALİL KİRİŞÇİOĞLU
-
ETHEM ÇELİKTEN
-
SERKAN YAVUZ
-
KAZIM YILDIRIM
-
GÖKHAN KILIÇ
-
ENES DEMİR
-
AYHAN AKSOY
-
ÖMER FARUK SÖNMEZ
-
SÜLEYMAN BURKEL
-
ADEM YILDIRIM
-
YUSUF ÖZDEMİR
-
LEVENT METİN ŞAHİN
-
BURAK EFE KURTLAR
-
MUSTAFA ÖZKAN ERDOĞAN
-
AYDIN SOLANLAR
-
NİLÜFER ÖZDEMLEN
-
EROL ATU
-
MEHMET GEZEK
-
MUHİTTİN DURU
-
METEHAN KIPIRTI
-
FATMA HİLAL DOĞAN
-
HASAN YILDIZ
-
BARIŞ SÖYLEMEZ
-
HASAN SÖĞÜT
-
FURKAN KARAGÜLLE
-
YAŞAR KÖRÜKCÜ
-
BERAT CAN ÇELİK
-
MEMİK HÜNGER
-
MEHMET DOMLEN
-
CENGİZ KAYA
-
HASAN BULUT
-
ZEKERİYA DURMAZ
-
MUHAMMET MUSTAFA KURTOĞLU
-
CUMALİ ATAŞ
-
ORHAN KAYA
-
BAHADIR SAĞLAM
-
BİLAL ÇAPAN
-
MECİT GÖÇMEN
-
GÖKHAN ÇEVİK
-
BARIŞ AKSU
-
MURAT YILDIRIM
-
KAAN EFE KILINÇ
-
YUNUS EMRE AKBAĞ
-
SEYDİ UĞURLUER
-
AHMET ASLAN
-
RESUL CAN GÜÇLÜ
-
ZEYNEP ÇAYIR
-
ABDULLAH ÖZTEKİN
-
GÖKHAN YİĞİT
-
ALİ SUAT GEZER
-
MEVLÜT HAZAR ASLAN
-
ALİ ÇELİK
-
RECEP FURKAN KABACAN
-
YUSUF BAŞIAÇIK
-
SERGEN ÇABUK
-
FAYAT YILMAZ
-
ENES BALTACI
-
DİLARA ÇOMAKÇI
-
MUHAMMET ARDA SAYAR
-
HANİFİ DEMİR
-
DOĞAN DAVULCU
-
BARAN POLAT
-
ÖKKEŞ SELÇUK UZUN
-
EYÜP DÖNDER
-
MEHMET DOĞUKAN ÖZTEKİN
-
ABDURREZZAK KARTAL
-
ABDÜLSELAM ARSLAN
-
SERKAN DEMİR
-
MEHMET KILIÇ
-
MEHMET TURAN
-
VEYSEL ŞEKER
-
GAFFARİ OK
-
MAHMUT ATAŞ
-
NECMİ TUGAY
-
MÜSLÜM KARAKAYA
-
MERT BİLGİ
-
SELAMİ AMAÇ
-
İBRAHİM HASAN CAN
-
MEDET SERHAT KARADAŞ
-
AHMET KALAYCI
-
RAMAZAN YAVUZ
-
SALİH ÖZTÜRK
-
İDRİS SÖNMEZ
-
SALİH ARSLAN
-
ALİ ASLAN
-
MUHAMMED ŞAHİN
-
MUSTAFA GÜMÜŞTEKİN
-
İBRAHİM HALİL BEŞOĞLU
-
AHMET MURAT CASUN
-
OZAN SERHAT DENKTAŞ
-
MEHMET TAHİR YILDIZ
-
KERİM GÖRGÜN
-
İSMAİL KILIÇ
-
MESUT TUVARLAK
-
RAMAZAN FIRAT
-
ALİ ASLAN
-
SÜLEYMAN ASLAN
-
SALİH CAN YILMAZ
-
MEHMET YAŞAR
-
ÖMER FARUK ŞAPUL
-
ZEHRA SAMİŞ
-
AHMET TEKE
-
MURAT KAYA
-
BEDİRCAN KATIRCI
-
YAKUP YILDIZOĞLU
-
BURAK SAMET ŞAHİN
-
MUHAMMET HAC SÜLEYMAN
-
HASAN HASAN
-
CAFER ŞEYHLİ
-
TÜRKİ DAİMİS
-
MUHAMMED DAİMİS
-
ZEKİ ABDO
-
ABDULKADİR GÜNENÇ
-
ÖMER MUHAMMED
-
MUHAMMED DİBO
-
MURAT MOHAMAD
-
CEMAL EL CASİM
-
MAHİR KIRMIZI
-
MUHAMMED ABDUHAMİD
-
MUHAMMED AHMED
İstanbul'da 7 organize suç örgütüne operasyon
O illere sağanak yağış uyarısı!