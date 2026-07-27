264 vekil eskisi CHP'den istifa etti
Önceki dönemlerde mecliste görev alan 264 eski CHP milletvekili, ortak açıklama metni yayımlayarak CHP’den resmen istifa ettiklerini aktardı. Açıklamada, Özgür Özel’in CHP’yi bölerek kurduğu Yeni Parti’nin siyasi inşasına katkı sunulacağı dile getirildi. Kurucu iradenin üyeleri olduklarını söyleyen eski vekiller, Yeni Parti saflarına katıldıklarını paylaştı. İstifa edenler arasında CHP'den ayrılıp parti kurduktan sonra hüsrana uğrayan Süheyl Batum da yer alıyor.
Önceki dönemlerde CHP kadrolarında görev alan 264 eski milletvekili, ortak açıklama yayımlayarak partiden istifa ettiklerini duyurdu. CHP'den istifa eden eski vekiller, Yeni Parti'yi destekleyeceklerini belirtti.
Kurucu iradenin üyeleri olarak temel değerlere ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine duydukları sorumluluğa dikkat çeken eski vekiller, "CHP'den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti'nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz." dedi.
Özgür Özel'in liderliğini yaptığı siyasi hareketin toplumsal barışı yeniden tesis edeceğini öne süren imzacılar, "Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İSTİFA LİSTESİ
Yapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP'li milletvekillerinin isimleri şöyle sıralandı:
- 1. Erol Ağagil
- 2. Yaşar Ağyüz
- 3. Haydar Akar
- 4. Vezir Akdemir İzmir
- 5. Zekeriya Akıncı
- 6. Yakup Akkaya
- 7. Sabahat Akkiraz
- 8. Ayşe Nedret Akova
- 9. Ali Akyıldız
- 10. Bahattin Alagöz
- 11. Önay Alpago
- 12. Ahmet Altun
- 13. Faik Altun
- 14. Züheyir Amber
- 15. Kemal Anadol
- 16. Ali Arabacı
- 17. Oya Araslı
- 18. Necla Arat
- 19. Metin Arifağaoğlu
- 20. Çetin Arık Kayseri
- 21. Arsan Savaş Arpacıoğlu
- 22. Ali Arslan
- 23. Gani Aşık
- 24. İsmet Atalay
- 25. Hasan Aydın
- 26. Osman Aydın
- 27. Ergün Aydoğan
- 28. Feridun Ayvazoğlu
- 29. Erdoğan Bakkalbaşı
- 30. Mustafa Ali Balbay
- 31. Bülent Baratalı
- 32. Süheyl Batum
- 33. Hüseyin Bayındır
- 34. Coşkun Bayram
- 35. Kani Beko
- 36. İbrahim Yavuz Bildik
- 37. Hüsnü Bozkurt
- 38. Rıdvan Budak
- 39. Mehmet Büyükyılmaz
- 40. Rasim Çakır
- 41. Halil Çalık
- 42. Hüseyin Çamak
- 43. Barış Can
- 44. İsmet Çanakcı
- 45. Tolga Çandar
- 46. Ethem Cankurtaran
- 47. Fuat Çay
- 48. Vahit Çekmez
- 49. Süleyman Çelebi
- 50. Tarık Cengiz
- 51. İzzet Çetin
- 52. Dursun Çiçek
- 53. Ömer Çiftçi
- 54. Hüsnü Çöllü
- 55. Yüksel Çorbacıoğlu Artvin
- 56. Mehmet Alev Coşkun
- 57. Osman Coşkunoğlu
- 58. Halil Çulhaoğlu
- 59. Ayşe Eser Danişoğlu
- 60. Salih Dayıoğlu İzmir
- 61. İsmail Değerli
- 62. Kemal Değirmendereli
- 63. Nurettin Demir
- 64. İlhan Demiröz
- 65. Hilmi Develi
- 66. Turgut Dibek
- 67. Celal Dinçer
- 68. Orhan Ziya Diren
- 69. A.Sedat Doğan
- 70. Celal Doğan
- 71. Muharrem Doğan
- 72. Orhan Düzgün
- 73. Mehmet Ali Edipoğlu
- 74. Akif Ekici
- 75. Kemal Ekinci
- 76. Oktay Ekşi
- 77. Şükrü Elekdağ
- 78. Orhan Eraslan
- 79. Nevin Gaye Erbatur
- 80. Tuncay Ercenk
- 81. Fuat Erçetin
- 82. Ali Haydar Erdoğan
- 83. Hikmet Erenkaya
- 84. Sabri Ergül
- 85. Abdurrezzak Erten
- 86. Ali Ahmet Ertürk
- 87. Refik Eryılmaz
- 88. Haluk Eyidoğan
- 89. Okan Gaytancıoğlu
- 90. Hasan Gemici
- 91. Nejat Gencan
- 92. Süleyman Girgin
- 93. Coşkun Gökalp
- 94. Mehmet Gökdağ
- 95. Mehmet Göker Burdur
- 96. Numan Gültekin
- 97. Rahmi Güner
- 98. Cemalettin Gürbüz
- 99. Zeynep Damla Gürel
- 100. Uluç Gürkan
- 101. Ayşe Gürocak
- 102. Güneş Gürseler
- 103. Yalçın Gürtan
- 104. Hulusi Güvel
- 105. Hasan Güyüldar
- 106. Mehmet Haberal
- 107. Süleyman Hatinoğlu
- 108. Güler İleri
- 109. Ali Ilıksoy
- 110. Mustafa İlimen
- 111. Ceyhun İrgil
- 112. Mahmut Işık
- 113. Ruşen Işın
- 114. İbrahim O. Kaboğlu
- 115. Mehmet Kahraman
- 116. Sena Kaleli
- 117. Nail Kamacı
- 118. Ekrem Selçuk Kangal
- 119. İrfan Kaplan
- 120. Mehmet Hilal Kaplan
- 121. Emin Karaa
- 122. Selahattin Karaahmetoğlu
- 123. Erdal Karademir
- 124. Ender Karagül
- 125. Tuncay Karaytuğ
- 126. Atilla Kart
- 127. Mehmet Kartal
- 128. Yılmaz Kaya
- 129. Yakup Kepenek
- 130. Mehmet Kerimoğlu
- 131. Mehmet Siyam Kesimoğlu
- 132. Ahmet Güryüz Ketenci
- 133. Ali Keven Yozgat
- 134. İsmet Önder Kırlı
- 135. Emin Koç
- 136. Haluk Koç
- 137. Tevfik Koçak
- 138. Muhsin Koçyiğit
- 139. Devrim Kök
- 140. Ural Köklü
- 141. Ali İhsan Köktürk
- 142. Emre Köprülü
- 143. Esfender Korkmaz
- 144. Osman Taney Korutürk
- 145. Erol Köse
- 146. Şevket Köse
- 147. Tufan Köse
- 148. Erdal Koyuncu
- 149. Sedef Küçük
- 150. Mehmet Küçükaşık
- 151. Mustafa Kul
- 152. Sami Kumbasar
- 153. Bekir Kumbul
- 154. Kazım Kurt
- 155. Rüştü Kurt
- 156. Muzaffer Kurtulmuşoğlu
- 157. Faruk Loğoğlu
- 158. Hasan Macit
- 159. Bayram Meral
- 160. Cengiz Gökçel
- 161. Türkan Miçooğulları
- 162. Ziya Gökalp Mülayim
- 163. Güldal Mumcu
- 164. Mehmet Neşşar
- 165. Orhan Ocak
- 166. Selahattin Öcal
- 167. Kadir Gökmen Öğüt
- 168. Yalçın Oğuz
- 169. Ali Oksal
- 170. Şinası Öktem
- 171. Güldal Okuducu
- 172. Melda Onur
- 173. Onur Öymen
- 174. Sakine Öz
- 175. İsmail Özay
- 176. Ahmet Sırrı Özbek
- 177. Hüseyin Özcan
- 178. Osman Özcan
- 179. Suat Özcan
- 180. Malik Ecder Özdemir
- 181. Kazım Özev
- 182. Ramazan Kerim Özkan
- 183. Yüksel Özkan
- 184. Mustafa Öztin
- 185. Harun Öztürk
- 186. Cengiz Özyalçın
- 187. Mustafa Özyürek
- 188. Mustafa Özyurt
- 189. Bilgin Paçarız
- 190. Mehmet Parlakyiğit
- 191. Sedat Pekel
- 192. Doğan Şafak
- 193. Arif Sağ
- 194. Kemal Sağ
- 195. Fikri Sağlar
- 196. Ali Haydar Şahin
- 197. Nadir Saraç
- 198. Faruk Sarıaslan
- 199. Ali Sarıbaş
- 200. Sıdıka Sarıbekir
- 201. Şenal Sarıhan
- 202. Timurçin Savaş