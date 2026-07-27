Ünlülere yönelik operasyonda yeni gelişme: İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve Asude Mercan'ın testleri pozitif çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile tutuklu Ayşenur Balcı ve gözaltına alınan Asude Mercan'ın adli toksikoloji incelemelerinde uyuşturucu madde bulgularına rastlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adli incelemelere ilişkin yeni bilgiler dosyaya girdi.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan bazı isimlerden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan toksikolojik analizlerin sonuçları belli oldu.
Dosyaya giren inceleme sonuçlarında İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve Asude Mercan'a ilişkin dikkat çeken bulgular yer aldı.
İLYAS YALÇINTAŞ'IN TESTİNDE THC TESPİT EDİLDİ
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'tan alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan incelemelerde test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Analiz raporuna göre Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (tetrahidrokannabinol/esrar etken maddesi) tespit edildi.
AYŞENUR BALCI'NIN TEST SONUCU DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşenur Balcı'nın da toksikolojik inceleme sonuçları ortaya çıktı.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Balcı'nın idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildi.
Elde edilen analiz raporunun soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.
ASUDE MERCAN'IN KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN
Gözaltına alınan Asude Mercan'ın da adli inceleme sonuçları belli oldu.
Yapılan toksikolojik analizlerde Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi.
Analiz sonuçlarının soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirildiği belirtildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.
Dosyadaki toksikoloji raporları ile diğer deliller savcılık tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.