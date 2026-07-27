Ünlülere yönelik operasyonda yeni gelişme: İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve Asude Mercan'ın testleri pozitif çıktı

Analiz raporuna göre Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (tetrahidrokannabinol/esrar etken maddesi) tespit edildi.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan bazı isimlerden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan toksikolojik analizlerin sonuçları belli oldu.

AYŞENUR BALCI'NIN TEST SONUCU DOSYAYA GİRDİ



Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşenur Balcı'nın da toksikolojik inceleme sonuçları ortaya çıktı.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Balcı'nın idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildi.

Elde edilen analiz raporunun soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

ASUDE MERCAN'IN KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN



Gözaltına alınan Asude Mercan'ın da adli inceleme sonuçları belli oldu.

Yapılan toksikolojik analizlerde Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi.

Analiz sonuçlarının soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Dosyadaki toksikoloji raporları ile diğer deliller savcılık tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

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