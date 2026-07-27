İstanbul Şişli'de bir rezidansta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan fenomen Mesut Can Tomay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tomay, savcılık ifadesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu belirterek, kamuoyunda yer alan uyuşturucu operasyonları nedeniyle panik yaşadığını ve bu nedenle söz konusu davranışta bulunduğunu söyledi. ÇANTAYI DOĞAL GAZ DOLABINA BIRAKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ Olayın pazar gecesi Şişli'de meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre Mesut Can Tomay, sipariş ettiği uyuşturucu maddeyi teslim aldıktan sonra aynı binada yaşayan arkadaşı Mustafa T.'nin doğal gaz sayaçlarının bulunduğu dolaba bıraktı.

Mesut Can Tomay (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Site görevlilerinin sahipsiz çantayı fark ederek sahibini araştırdığı, sonuç alamayınca da durumu polis ekiplerine bildirdiği aktarıldı. İddiaya göre durumun ortaya çıkmasının ardından Tomay, çantanın alınması için Süleyman Ç.'yi evine çağırdı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda çantanın Mesut Can Tomay'a ait olduğu değerlendirildi ve fenomen adresinde gözaltına alındı. "BEN SİPARİŞ ETTİM" Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Can Tomay, savcılık ifadesinde uyuşturucu maddeyi kullanan kişinin kendisi olduğunu söyledi.