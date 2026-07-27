DMM'den Yunanistan açıklaması: Türkiye'nin füze ve mühimmat tedarikinin engellendiği iddiası gerçek dışı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimlerle Türkiye'nin füze ve savunma mühimmatı tedarikini engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının büyük bölümünü yerli ve millî üretimle karşıladığı, uluslararası tedarik süreçlerinin ise planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan, Yunanistan'ın Türkiye'nin füze ve savunma mühimmatı tedarikini diplomatik girişimlerle engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların "tamamen gerçek dışı" olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayiinde benimsediği yerli ve millî üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bölümünü kendi imkânlarıyla karşıladığı ifade edildi.
TEDARİK SÜREÇLERİNİN SÜRDÜĞÜ VURGULANDI
Açıklamada, uluslararası pazarlarda yürütülen tedarik ve iş birliği süreçlerinin devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde devam ettiği kaydedildi.
DMM, basında veya üçüncü taraf kaynaklarda zaman zaman yer alan bu tür haberlerin kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleri olduğunu belirtti.
Açıklamanın sonunda vatandaşlara yalnızca ilgili resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulunuldu.