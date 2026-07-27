TÜİK açıkladı: Güven endeksi temmuzda hizmet ve inşaatta yükseldi

Perakende ticaret sektöründe ise güven endeksi yüzde 1,6 azalarak 111 değerini aldı. Hizmet sektöründe gelecek üç aylık döneme ilişkin talep beklentisinin yüzde 3,7 artması dikkati çekerken, perakende ticarette gelecek dönem iş hacmi-satış beklentisi yüzde 3,8 geriledi.

Hizmet ve inşaatta güven artarken perakende geriledi. (Görsel: AA)

TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,4 artarak 112, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 azalarak 111 ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 yükselerek 83,5 oldu.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ARTTI Hizmet sektöründe temmuz ayında bir önceki aya göre son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,5 arttı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi de yüzde 3,7 yükseldi. Buna karşılık, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,2 azaldı.

Perakende ticaret sektöründe son üç ayda iş hacmi ve satışlar yüzde 0,5 gerilerken, mevcut mal stokları yüzde 0,1, gelecek üç aya ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi ise yüzde 3,8 azaldı. (Görsel: AA)

PERAKENDE TİCARETTE GERİLEME

Perakende ticaret sektöründe güven endeksi temmuz ayında yüzde 1,6 düşüş göstererek 111 seviyesine geriledi.

Sektörde son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,5, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,8 azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SİPARİŞLER YÜKSELDİ

İnşaat sektöründe güven endeksi temmuz ayında yüzde 0,6 artarak 83,5'e çıktı.

Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,9 yükselirken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısına ilişkin beklenti yüzde 2,3 azaldı.