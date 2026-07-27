Bahçeli, siyasi partiler arasındaki görüş ayrılıklarının demokrasinin doğal sonucu olduğunu belirterek, farklı fikirlerin Türkiye'nin demokratik hayatına katkı sunduğunu kaydetti. Ancak parti içi mücadelelerin toplumsal gerilime dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin gündeminin siyasi parti içi çekişmelerle meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında Türk siyasetinin devlet geleneği ve demokratik meşruiyet temelinde şekillendiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAKLARINA VURGU

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da değinen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesinin, hukuki yollara başvurmasının ve partisine ilişkin görüşlerini açıklamasının en doğal hakkı olduğunu belirtti.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin hakaret ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesini doğru bulmadığını ifade etti. Bununla birlikte geçmişte yaşanan kırgınlıkların bugünün siyasetine taşınmasının da kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN DE "SAYGI" ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı, açıklamasında Özgür Özel'e de değinerek, siyasi emeğinin ve temsil ettiği genel başkanlık makamının saygıyla karşılanması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, Özel'in siyasi kişiliğinin gündelik tartışmalar içinde yıpratılmasını istemediklerini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.