Bahçeli'den CHP ve YENİ Parti mesajı: Kılıçdaroğlu'nun hakkı korunmalı Özel'e saygı duyulmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan iç tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki ve siyasi haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtirken, Özgür Özel'in de siyasi konumunun hedef haline getirilmemesi çağrısında bulundu. CHP'deki tartışmaların Türkiye'nin ana gündemi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin gündeminin siyasi parti içi çekişmelerle meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında Türk siyasetinin devlet geleneği ve demokratik meşruiyet temelinde şekillendiğini ifade etti.
Bahçeli, siyasi partiler arasındaki görüş ayrılıklarının demokrasinin doğal sonucu olduğunu belirterek, farklı fikirlerin Türkiye'nin demokratik hayatına katkı sunduğunu kaydetti. Ancak parti içi mücadelelerin toplumsal gerilime dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.Bahçeli CHP açıklaması: Parti içi mücadele ülke gündemini meşgul etmemeli
KILIÇDAROĞLU'NUN HAKLARINA VURGU
Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da değinen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesinin, hukuki yollara başvurmasının ve partisine ilişkin görüşlerini açıklamasının en doğal hakkı olduğunu belirtti.
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin hakaret ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesini doğru bulmadığını ifade etti. Bununla birlikte geçmişte yaşanan kırgınlıkların bugünün siyasetine taşınmasının da kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.
ÖZGÜR ÖZEL İÇİN DE "SAYGI" ÇAĞRISI
MHP Genel Başkanı, açıklamasında Özgür Özel'e de değinerek, siyasi emeğinin ve temsil ettiği genel başkanlık makamının saygıyla karşılanması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, Özel'in siyasi kişiliğinin gündelik tartışmalar içinde yıpratılmasını istemediklerini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"ROZET TÖRENİ TARTIŞMALARI AYDINLATILMALI"
Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmalarına da değinen Bahçeli, bu iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Henüz doğrulanmamış iddialar üzerinden kişilerin şeref ve haysiyetine saldırılmasını kabul edilemez olarak nitelendiren Bahçeli, hakikatin hukukun aydınlığında ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.
"TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ GEÇİCİ GÜNDEMLERLE TÜKETİLMEMELİ"
Bahçeli, CHP ile Yeni Parti hattındaki tartışmaların Türkiye'nin temel gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu.
MHP'nin başka partilerin iç tartışmalarından siyasi çıkar sağlamayı doğru bulmadığını ifade eden Bahçeli, bölgesel ve küresel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin enerjisinin geçici siyasi gündemlerle tüketilmemesi gerektiğini kaydetti.
Açıklamasının sonunda ise devletin ve milletin kalıcılığına vurgu yapan Bahçeli, "Makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegâne güç ise büyük Türk milletidir." ifadelerini kullandı.
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