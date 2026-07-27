Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi: Mahkeme tutuklama kararını usule uygun buldu

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik avukatları tarafından yapılan tahliye başvurusu mahkemeden döndü. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti.

Kararla birlikte Deniz Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUK KARARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Göktaş'ın avukatları, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine nöbetçi mahkemeye iletilmek üzere tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, dosya kapsamındaki değerlendirmesinde tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu kanaatine vardı.

Mahkeme kararında, "suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu" gerekçesiyle itirazın reddine hükmetti.