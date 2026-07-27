Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi: Mahkeme tutuklama kararını usule uygun buldu
Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik avukatları tarafından yapılan tahliye başvurusu mahkemeden döndü. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti.
Kararla birlikte Deniz Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
MAHKEMEDEN TUTUKLULUK KARARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME
Göktaş'ın avukatları, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine nöbetçi mahkemeye iletilmek üzere tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulundu.
Başvuruyu inceleyen İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, dosya kapsamındaki değerlendirmesinde tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu kanaatine vardı.
Mahkeme kararında, "suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu" gerekçesiyle itirazın reddine hükmetti.
SORUŞTURMA SÜRECİ
Sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında, Harbiye'de sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" gösterisindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş, yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.
İfadesinde Kur'an-ı Kerim'e ilişkin sözleriyle herhangi bir kesimi incitmeyi amaçlamadığını belirten Göktaş, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Göktaş, "dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Göktaş'ın tutuklanmasına karar vermişti.