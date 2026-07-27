Ticaret Bakanlığı duyurdu: Aldatıcı reklamlara karşı yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor

Dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı uygulamalara karşı etkin korunması amacıyla hazırlanan yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklerle hedefli reklamcılıktan yapay zeka içeriklerine kadar birçok alanda yeni kurallar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik, dijital çağın getirdiği aldatıcı reklam stratejilerine karşı kapsamlı önlemler içeriyor.

YAPAY ZEKA VE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE SIKI DENETİM

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre tüketicilerin çevrim içi davranışları analiz edilerek sunulan hedefli reklamlarda şeffaflık zorunlu hale getirildi.

Reklam verenlerin hangi kriterleri kullandığını açıkça belirtmesi gerektiği aktarıldı.

Çocuklara yönelik kişisel veriler üzerinden profilleme yapılarak hedefli reklam sunulması tamamen yasaklandı.