Ticaret Bakanlığı duyurdu: Aldatıcı reklamlara karşı yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor
Yeni ticari reklam yönetmeliğiyle tüketici haklarının korunması ve piyasa şeffaflığının artırılması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, takviye edici gıdaların normal beslenme yerine geçtiği izlenimi veren reklamlar engellenecek. Satın alım süreci doğrulanamayan platformlardaki tüketici yorumları yayınlanamayacak. Şikayetlere cevap verme süresi 48 saate düşürülürken, akademik unvanların ticari ilanlarda aldatıcı şekilde kullanılmasına son verilecek.
Dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı uygulamalara karşı etkin korunması amacıyla hazırlanan yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklerle hedefli reklamcılıktan yapay zeka içeriklerine kadar birçok alanda yeni kurallar belirlendi.
YAPAY ZEKA VE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE SIKI DENETİM
Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre tüketicilerin çevrim içi davranışları analiz edilerek sunulan hedefli reklamlarda şeffaflık zorunlu hale getirildi.
Reklam verenlerin hangi kriterleri kullandığını açıkça belirtmesi gerektiği aktarıldı.
Çocuklara yönelik kişisel veriler üzerinden profilleme yapılarak hedefli reklam sunulması tamamen yasaklandı.
Kamuoyunda "influencer" olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin kazanç veya menfaat sağladıkları paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibarelerini kullanmalarının zorunlu kılındığı bildirildi.
Reklamlarda yapay zeka teknolojileriyle oluşturulan dijital karakterler kullanıldığında bu durumun açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.
Gerçek kişilerin yapay zeka kopyaları üzerinden ürün deneyimliyormuş gibi tavsiyede bulunduğu reklamların yapılması yasaklandı.
İNDİRİM OYUNLARINA SON
Tüketicileri yanıltan indirimli satış reklamlarına yönelik yeni kriterler geliyor.
İndirimli satışlarda indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın baz alınacağı kaydedildi.
Meyve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde indirimden önceki fiyatın esas alınacağı belirtildi. Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcılara tanınan 72 saatlik cevap verme süresi48 saate düşürüldü.
Satın alım süreci doğrulanmayan mecralardan alınan tüketici değerlendirmelerinin yayımlanması engellendi.
Değerlendirmelerin mal, hizmet veya teslimat gibi farklı başlıklar altında ayrı ayrı yayımlanması durumunda tüm yorumlara aynı alanda kolaylıkla erişilebilmesi zorunlu hale getirildi.
UYDURMA 'ÇEVRE DOSTU' KAVRAMLARINA FREN
"Çevre dostu" gibi genel içerikli kavramların açıklama yapılmadan kullanılması yasak kapsamına alındı.
Çevresel beyanların ürünün hayat döngüsünün hangi aşamasına ait olduğunun belirtilmesi gerektiği aktarıldı. Bu tür reklamlardaki sertifikaların yetkili kurumlar veya üniversiteler tarafından belgelendirilmesi zorunlu tutuldu.
Falcı, medyum, astrolog tarafından verilen hizmetler ile yasa dışı bahis reklamlarına yönelik yasak genişletilerek yasa dışı şans oyunları kapsama dahil edildi.
Takviye edici gıdaların normal beslenme yerine geçtiği izlenimi uyandıran reklamlar yasaklanırken akademik unvanların ticari reklamlarda aldatıcı şekilde kullanılamayacağı ifade edildi.