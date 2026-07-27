CANLI YAYIN
Geri

Cide'de meydana gelen sel felaketinde afetzede ailelere 10 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon lira yardım aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde sel felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Cide'de meydana gelen sel felaketinde afetzede ailelere 10 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon lira yardım aktarıldı

Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava Kastamonu'da da etkili oldu. Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi. Kuvvetli sağanakta Devrekani Çayı taştı, ilçe merkezinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Kastamonu Cide'de sel felaketi meydana geldi. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)Kastamonu Cide'de sel felaketi meydana geldi. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)

BÖLGEYE 5 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başı 10 bin lira olmak üzere bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.

Bölgede yardım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.Bölgede yardım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

"YARDIM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Psikososyal Destek Ekipleri ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini, ilde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla hane ziyaretlerini aralıksız gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cide'de meydana gelen sel felaketinde afetzede ailelere 10 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon lira yardım aktarıldı-4 Cide'de meydana gelen sel felaketinde afetzede ailelere 10 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon lira yardım aktarıldı-5 Cide'de meydana gelen sel felaketinde afetzede ailelere 10 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon lira yardım aktarıldı-6
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Aldatıcı reklamlara karşı yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor
SONRAKİ HABER

Aldatıcı reklamlarla mücadelede yeni dönem
Rabia Asya Yılmaz
Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler