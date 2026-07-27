Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava Kastamonu'da da etkili oldu. Cide ilçesinde su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi. Kuvvetli sağanakta Devrekani Çayı taştı, ilçe merkezinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Kastamonu Cide'de sel felaketi meydana geldi. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.) BÖLGEYE 5 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başı 10 bin lira olmak üzere bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.