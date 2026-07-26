Yangına Türk kalkanı: Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya için havalandı

Türkiye, Avrupa'da etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadeleye uluslararası destek vermeyi sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın yardım talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının bölgeye gönderildiğini açıkladı. Yumaklı, Türkiye'nin ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın yardım talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının bölgeye sevk edildiğini duyurdu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

İSPANYA'YA İKİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden orman yangınlarını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Yangınlardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, Türkiye'nin İspanya'nın destek talebi üzerine harekete geçtiğini duyurdu.

"İHTİYAÇ DUYAN ÜLKELERİN YANINDAYIZ"

Bakan Yumaklı, "Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dost ülke İspanya'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik." ifadelerini kullandı.