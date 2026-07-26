Yangına Türk kalkanı: Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya için havalandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla Türkiye'den iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı. Yumaklı, "Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Avrupa'da etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadeleye uluslararası destek vermeyi sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın yardım talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının bölgeye gönderildiğini açıkladı. Yumaklı, Türkiye'nin ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.Türkiye'den İspanya'ya yangın desteği: 2 söndürme uçağı yola çıktı
İSPANYA'YA İKİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden orman yangınlarını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Yangınlardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, Türkiye'nin İspanya'nın destek talebi üzerine harekete geçtiğini duyurdu.
"İHTİYAÇ DUYAN ÜLKELERİN YANINDAYIZ"
Bakan Yumaklı, "Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dost ülke İspanya'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik." ifadelerini kullandı.
EKİPLERE BAŞARI DİLEDİ
Bugün yola çıkan yangın söndürme uçaklarının mürettebatına başarılar dileyen Yumaklı, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar temennisinde bulundu.
"ORMANLAR İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI"
Paylaşımında ormanların önemine de dikkat çeken Yumaklı, "Dileğimiz dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır." değerlendirmesinde bulundu.