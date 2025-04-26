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MİT özel koleksiyondan çıkardı! İngiliz istihbaratçı John Philby'nin Ürdün faaliyetleri raporda

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Osmanlı'nın hakimiyetinden çıkan Orta Doğu topraklarını manda yönetimi altına alan İngiltere'nin, bölgede yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 14 Eylül 1944 tarihli bir istihbarat raporu paylaştı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:03
MİT özel koleksiyondan çıkardı! İngiliz istihbaratçı John Philby’nin Ürdün faaliyetleri raporda

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratçı John Philby'nin, Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerinin takip edilmesine ilişkin raporu paylaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (AA)Milli İstihbarat Teşkilatı (AA)

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Bu belge, İngiliz istihbaratçı, seyyah, yazar, kaşif ve siyaset adamı John Philby, Müslüman olduktan sonraki bilinen ismiyle ise Abdullah Philby'nin, Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerine ilişkin Adana Merkez Amirliği'ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporu oldu.

İngiliz istihbaratçı John Philby (A Haber arşiv)İngiliz istihbaratçı John Philby (A Haber arşiv)

Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) dönemin Adana Merkez Amiri'nin (A.M.A.) imzasıyla ulaştırılan belgede, Türk istihbaratına çalışan "AFİN" kod adlı personelin aktardığı bilgiler olduğu görüldü.

Söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:

"Maverayıürdün'deki İngiliz müsteşarı ve İntelijans servisin tanınmış bir şahsiyeti olan Mister Abdullah Filbi, geçen hafta Berut'a ve dostu Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Sözü geçen bir kaç defa Aliye'ye gelmiş, burada bulunan Maverayıürdün Emniyet Müdürü Abdülkadir Elcündi ve İngiliz elemanlarından Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmıştır. Öğrendiğime göre, Şibli Bişara İntelijens servisin yakın şarktaki mühim bir elemanıdır. İngilizlerin büyük itimadını haiz bulunan bu adamın, sık sık Bağdat'a gittiği ve avdetinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling'le Berut'un Senjorj otelinde temaslar yaptığı görülmüştür. Bu adamla birlikte Abdullah Filbi'nin yaptığı faaliyetin Emir Abdullah'ın Suriye'ye Kral yapılmasını istihdaf ettiği tahmin olunmaktadır. Bilgi için yüce Başkanlığa ve D. Merkezine sunulmuştur."

MİT'in paylaştığı o belge (DHA)MİT'in paylaştığı o belge (DHA)

Öte yandan belgeler kısmına bir yeni rapor daha eklendi.

Bu rapor ise Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) Kurmay Albay Şükrü Ali Bey'in tayin edildiğine ve bu kararname hükümlerinin yürütülmesinde Başvekil'in sorumlu olduğuna dair Başvekil İsmet İnönü ve Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı 25 Aralık 1926 tarihli kararname belgesi oldu.

25 Aralık 1926 tarihli kararname25 Aralık 1926 tarihli kararname

KİM BU ABDULLAH PHILBY

Abdullah Philby ya da asıl adıyla Harry St. John Bridger Philby, İngiliz bir casus. 3 Nisan 1885'te Britanya Hindistanı'nda doğdu. 30 Eylül 1960'ta Lübnan'da öldü.

İngiliz casusu ve Arap uzmanıydı. Oxford Üniversitesi mezunu. 1917 yılında İngiliz İstihbaratı (MI6) adına Orta Doğu'da görev yapmaya başladı.

Arabistan'da, özellikle İbn Suud (Suudi Arabistan'ın kurucusu) ile yakın ilişkiler kurdu. Bu ilişki, Suudi Arabistan'ın siyasi haritasını şekillendiren en önemli etkenlerden biri sayılmakta.

John Philby (Ekran görüntüsü)John Philby (Ekran görüntüsü)

1925'te İslam'a geçerek "Abdullah" adını aldı.

Daha sonra İngiliz hükümetiyle yollarını ayırarak İbn Suud'un hizmetine girdi.

Suudi Arabistan'ın Batı ile petrol ilişkilerinin kurulmasında önemli rol oynadı. Özellikle Amerikan Aramco şirketi ile yapılan anlaşmalarda etkili olduğu bilinmekte.

Oğlu, Kim Philby, Soğuk Savaş döneminde ünlü bir Sovyet casusu oldu ve "Cambridge Beşlisi"nin en bilineni olarak tarihe geçti.

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