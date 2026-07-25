Aktif siyaseti bırakmıştı! Meral Akşener vakıf kurdu
İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, siyaseti bırakıp gözlerden uzak bir hayat sürerken yeni girişimi ile gündeme geldi. Meral Akşener'in kurucusu olduğu "Meral Akşener Vakfı" bugün resmi olarak tescillendi. Eğitim, sağlık, kültürel, çevre ve sağlık gibi alanlarda projeler üretmek, araştırmak yardım ve katkıda bulunmak amacıyla kurulan vakfın mal varlığının ise 5 milyon TL olduğu ifade edildi.
Aktif siyaseti bırakan İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener şimdilerde vakıf kurma girişimiyle gündemde.
MERAL AKŞENER VAKFI TESCİLLENDİ
Akşener'in bir süredir konuşulan girişimi bugün (25 Temmuz) Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanıyla tescillendi.
İstanbul merkezli faaliyet göstermeye hazırlanan Meral Akşener Vakfı, İstanbul Anadolu 34. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kesinleşti. Vakıf kurucusunun Meral Akşener olduğu belirtilirken, yönetim kurulunda ise Esma Bekar ve Fatih Akşener yer aldı.
VAKFIN FAALİYET ALANI
Söz konusu vakfın faaliyet amacının ise eğitim, sosyal, kültürel, çevre ve sağlık gibi alanlarda projeler üretmek, araştırmak yardım ve katkıda bulunmak olduğu aktarıldı.
MAL VARLIĞI 5 MİLYON TL
Meral Akşener Vakfı'nın mal varlığının ise 5 milyon TL olduğu belirtildi. Ayrıca vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, mal varlığının Mehmetçik Vakfına devredileceği ifade edildi.