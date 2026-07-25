Aktif siyaseti bırakmıştı! Meral Akşener vakıf kurdu

Aktif siyaseti bırakan İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener şimdilerde vakıf kurma girişimiyle gündemde.

MERAL AKŞENER VAKFI TESCİLLENDİ

Akşener'in bir süredir konuşulan girişimi bugün (25 Temmuz) Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanıyla tescillendi.

İstanbul merkezli faaliyet göstermeye hazırlanan Meral Akşener Vakfı, İstanbul Anadolu 34. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kesinleşti. Vakıf kurucusunun Meral Akşener olduğu belirtilirken, yönetim kurulunda ise Esma Bekar ve Fatih Akşener yer aldı.

İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener vakıf kurdu. (Fotoğraf: AA)

VAKFIN FAALİYET ALANI

Söz konusu vakfın faaliyet amacının ise eğitim, sosyal, kültürel, çevre ve sağlık gibi alanlarda projeler üretmek, araştırmak yardım ve katkıda bulunmak olduğu aktarıldı.

MAL VARLIĞI 5 MİLYON TL

Meral Akşener Vakfı'nın mal varlığının ise 5 milyon TL olduğu belirtildi. Ayrıca vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, mal varlığının Mehmetçik Vakfına devredileceği ifade edildi.