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12 ilde dev operasyon: Suç örgütüne bilgi sızdıran 24 kamu görevlisi tutuklandı

Suç örgütlerine bilgi sızdıran ve uyuşturucu taşıyan TIR'ların gümrükten X-Ray'e girmeden geçmesini sağlayan kamu görevlilerine operasyon yapıldı. 12 ilde gözaltına alınan 37 şüpheliden, aralarında polis ve gümrük memurlarının da yer aldığı 24 kişi tutuklandı.

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12 ilde dev operasyon: Suç örgütüne bilgi sızdıran 24 kamu görevlisi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi.

Bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine bilgi aktardıkları tespit edildi.Bazı kamu görevlilerinin suç örgütü üyelerine bilgi aktardıkları tespit edildi.

12 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, gümrük çalışanları, polis memurları, adliye personellerinin aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görevlilerin mesajlarına ulaşıldı. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)Görevlilerin mesajlarına ulaşıldı. (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır.)

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi. Soruşturmada, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç sorguları ve gümrük geçişlerine ilişkin bilgi aldıkları belirlendi. Bu kapsamda suç örgütleriyle menfaat ilişkisi içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen kamu görevlileri hakkında adli işlem başlatıldı.

Görevlilerin mesajlarına ulaşıldı.Görevlilerin mesajlarına ulaşıldı.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de 20 Temmuz günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Görevlilerin mesajlarına ulaşıldı. Görevlilerin mesajlarına ulaşıldı.

MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Dosyada MASAK ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemeler de yer aldı. Rapora göre, şüpheli Serkan Cemal G.'nin farklı bankalardaki kendi hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon 676 bin lira işlem hacmi bulunduğu, Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında yaklaşık 79 milyon 629 bin liralık para transferi gerçekleştiğinin tespit edildiği, İbrahim T.'nin ise kendi hesapları arasında yaklaşık 193 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

Görevlilerin mesajlarına ulaşıldı.Görevlilerin mesajlarına ulaşıldı.

X-RAY TARAMASINDAN KAÇIRILAN TIR DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları, yazışmalar ve HTS incelemelerinde, uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan 3 numaralı perondan geçirildiği öne sürüldü.

Uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan perondan geçirildiği öne sürüldü.Uyuşturucu madde yüklü olduğu iddia edilen TIR'ın İpsala Sınır Kapısı'nda X-Ray taramasına alınmadan perondan geçirildiği öne sürüldü.

"O YAZIŞMALAR UYUŞTURUCU YÜKLÜ TIR İLE ALAKALI"

Serkan Cemal G.'nin ifadesinde, "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" sözlerine de yer verildi. Ayrıca şüphelilerin TIR'ın sınır kapısından geçmesine yönelik aralarındaki mesajlaşmalar ve gümrük sahasında çekilen fotoğrafların paylaşımına ilişkin yazışmaların da delil olarak dosyada yer aldığı kaydedildi.

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24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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