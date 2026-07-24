RTÜK'ten SÖZCÜ TV'ye soruşturma! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı hedef aldı

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı, canlı yayında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef aldı. "Burası Suriye değil" diyerek başladığı ifadeleri incelemeye giren Belovacıklı şu cümleleri kurdu;

"İKİ TERÖRİSTE KRAVAT TAKINCA..."

Bir katili cumhurbaşkanı yaptığınızda herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor burası. Burası başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir devlet. Öyle iki teröriste kravat takınca buyrun diye saygı duyuramazsın, burası Suriye değil.

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV'de komşu Suriye'nin meşru Devlet Başkanına yönelik asılsız ithamlar üzerinden, iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika vizyonu, temel ilkeleri ile diplomatik doktriniyle bağdaşmayan ifadeler kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, söz konusu yayına ilişkin incelemenin başlatıldığı bildirilerek, "Yayına yönelik inceleme, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili yayın hizmeti ilkeleri çerçevesinde RTÜK İzleme Uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.