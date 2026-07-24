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Bakan Fidan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Karadeniz’in güvenliği ele alındı.

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Bakan Fidan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler değerlendirildi.

Fidan ile Sibiha ayrıca Karadeniz'in güvenliğine ilişkin konuları ele aldı.

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