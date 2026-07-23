Söz konusu tarihte yalnızca Gülistan Doku'ya değil, hastaneden hizmet alan tüm vatandaşlara ait log kayıtlarının yok edildiği tespit edildi. Buna karşılık aynı güne ait vizit ve muayene kayıtlarının sistemde kalmaya devam etmesi dikkat çekti. Uzmanlar, log kayıtlarının tamamen silinmesinin teknik bir arızadan kaynaklanmadığını, işlemin teknik bilgi gerektiren kasıtlı ve yoğun bir müdahale sonucunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

HASTANE KAYITLARINDA KASITLI MÜDAHALE VE LOG SİLME TESPİTİ Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesindeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının sistemde yer aldığı, ancak bu tarihe ait log kayıtlarının tamamen silindiği belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 28 MİLYON KAYDI TARADI: SİSTEMDEN DAKİKALAR İÇİNDE SİLİNDİ Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekipleri, Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyondan fazla kayıt üzerinde detaylı bir tarama gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda Gülistan Doku adına 8 Ocak 2020 günü saat 16.04.51'de SİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden SGK provizyonu alındığı ve dört saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. Bu kaydın oluşturulmasından sadece bir dakika sonra Tunceli Devlet Hastanesine tahsisli IP adresi üzerinden silindiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca Doku'ya ait başka bir sağlık verisinin de 13 Ocak 2020 günü saat 17.19.49'da aynı hastane IP adresinden gönderilen sistemsel bir silme paketiyle yok edildiği resmi kayıt altına alındı.

10 SAĞLIK VE HASTANE PERSONELİ EŞ ZAMANLI BASKINLARLA YAKALANDI

Hastane kayıtlarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri giriş/kontrol personeli olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında 21 Temmuz 2026 günü saat 05.00 itibarıyla operasyon için düğmeye basıldı. Elazığ, Malatya ve Tunceli'de yakalanan şüpheliler hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "verileri hukuka aykırı olarak ver me veya ele geçirme", "resmî belgenin işlevini engellemek amacıyla bozma, yok etme veya gizleme" ile "bilişim sistemindeki verileri yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre Doktor Furkan Karabulut'un 27 ve 31 Aralık 2019 ile 24 Ocak 2020 tarihlerinde; Doktor Ezgi Erdal Karakaş'ın 27 ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde Gülistan Doku'ya ait kayıtlar üzerinde işlem yaptığı belirlendi. Doktor Hüseyin Kocaaslan'ın ise 16 Eylül 2019 tarihinde Doku'yu genel cerrahi bölümünde muayene ederek gastrit tanısıyla hastaneye yatırdığı ve 18 Eylül 2019'da taburcu ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin 7 Ocak 2020 tarihli tutanağında, Doku'nun 31 Aralık 2019 günü saat 09.09'da hastaneye giriş kaydının bulunduğu ve aynı saatte Doktor Kocaaslan'ın sisteme giriş yaptığı görülerek kaydı açan kişinin Kocaaslan olabileceği değerlendirildi.

ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ

Veri müdahalelerine ilişkin detaylarda Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz ile Veri Giriş Kontrol İşletmeni Tamer Siler'in 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Doku'nun verilerini sildiği saptandı. Veri Giriş Personeli Mustafa Yıldız'ın 31 Aralık 2019'da "delete" işlemi gerçekleştirdiği, 8 ve 13 Ocak tarihlerinde de işlemlere devam ettiği; Mömün Polat'ın ise 13 Ocak'taki işlemde Yıldız ile müşterek hareket ettiği belirlendi. Yeter Satıcı'nın 9, 24 Ocak ve 15 Ekim 2020'de; Hemşire Alev Şan'ın ise 8, 24 ve 25 Ocak 2020 tarihlerinde veri girişi ve silme işlemi yaptığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Yoldaş Altaş'ın farklı tarihlerde Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz'a para gönderdiği saptanarak incelemeye alındı.