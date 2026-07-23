Doktor bilişimci korucu! 5 ilde Gülistan Doku operasyonu: Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel de gözaltında! 15 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlada gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ve hastane çalışanları da bulunuyor. Tunceli Devlet Hastanesindeki log kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği, dijital verilerin yok edildiği ve şüpheliler arasında şüpheli para ile HTS trafiğinin bulunduğu tespit edildi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı.Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı!
15 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 21 Temmuz'da gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda ise 2 kişi daha gözaltına alındı.
Doku soruşturması kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sağlık kontrolünden geçirilen güvenlik korucusu Fatih Özmen ile iş insanı Okan Yarıcı, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Öte yandan soruşturma kapsamında 2 şüpheliye yönelik bu sabah (23 Temmuz) Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi. ACA Bilişim çalışanları Emre Ezertaş ve Sefa Karasu gözaltına alındı.
5 İLDE 15 GÖZALTI: VALİLİN EŞİ DE ALINDI
Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 21 Temmuz 2026 tarihinde başlatılan 2. dalga operasyonda, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli, 5 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınmıştı. Soruşturmada dijital verilerin silindiği, hastane log kayıtlarının kasıtlı olarak yok edildiği ve şüpheliler arasında yoğun para ile HTS trafiğinin bulunduğu belgelendi.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN TAM LİSTESİ
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması Kapsamında:
|Ad Soyad
|Görev / Unvan
|Furkan Karabulut
|Doktor
|Ezgi Erdal Karakaş
|Doktor
|Hüseyin Kocaaslan
|Genel Cerrahi Uzmanı / Doktor
|Emine Yılmaz
|Bilgi İşlem Uzmanı
|Tamer Siler
|Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni
|Mustafa Yıldız
|Veri Giriş Personeli
|Mömün Polat
|Veri Giriş Personeli
|Yeter Satıcı
|Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|Alev Şan
|Hemşire
|Yoldaş Altaş
|Veri Giriş Personeli
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması Kapsamında:
|İsim
|Unvan / Açıklama
|Handan Sonel
|Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi
|Okan Yarıcı
|İş insanı / Hafriyatçı
|Fatih Özmen
|Güvenlik Korucusu
|Yılmaz Arslan
|Eski Güvenlik Korucubaşı
|Memet Aca
|ACA Bilişim Şirketi Sahibi
HASTANE KAYITLARINDA KASITLI MÜDAHALE VE LOG SİLME TESPİTİ
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesindeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının sistemde yer aldığı, ancak bu tarihe ait log kayıtlarının tamamen silindiği belirlendi.
Söz konusu tarihte yalnızca Gülistan Doku'ya değil, hastaneden hizmet alan tüm vatandaşlara ait log kayıtlarının yok edildiği tespit edildi. Buna karşılık aynı güne ait vizit ve muayene kayıtlarının sistemde kalmaya devam etmesi dikkat çekti. Uzmanlar, log kayıtlarının tamamen silinmesinin teknik bir arızadan kaynaklanmadığını, işlemin teknik bilgi gerektiren kasıtlı ve yoğun bir müdahale sonucunda gerçekleştirildiğini kaydetti.
SAĞLIK BAKANLIĞI 28 MİLYON KAYDI TARADI: SİSTEMDEN DAKİKALAR İÇİNDE SİLİNDİ
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekipleri, Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyondan fazla kayıt üzerinde detaylı bir tarama gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda Gülistan Doku adına 8 Ocak 2020 günü saat 16.04.51'de SİSOFT Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden SGK provizyonu alındığı ve dört saniye sonra benzersiz bir takip numarası oluşturulduğu belirlendi. Bu kaydın oluşturulmasından sadece bir dakika sonra Tunceli Devlet Hastanesine tahsisli IP adresi üzerinden silindiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca Doku'ya ait başka bir sağlık verisinin de 13 Ocak 2020 günü saat 17.19.49'da aynı hastane IP adresinden gönderilen sistemsel bir silme paketiyle yok edildiği resmi kayıt altına alındı.
10 SAĞLIK VE HASTANE PERSONELİ EŞ ZAMANLI BASKINLARLA YAKALANDI
Hastane kayıtlarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ve 5 veri giriş/kontrol personeli olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında 21 Temmuz 2026 günü saat 05.00 itibarıyla operasyon için düğmeye basıldı. Elazığ, Malatya ve Tunceli'de yakalanan şüpheliler hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "verileri hukuka aykırı olarak ver me veya ele geçirme", "resmî belgenin işlevini engellemek amacıyla bozma, yok etme veya gizleme" ile "bilişim sistemindeki verileri yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma" suçlarından soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre Doktor Furkan Karabulut'un 27 ve 31 Aralık 2019 ile 24 Ocak 2020 tarihlerinde; Doktor Ezgi Erdal Karakaş'ın 27 ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde Gülistan Doku'ya ait kayıtlar üzerinde işlem yaptığı belirlendi. Doktor Hüseyin Kocaaslan'ın ise 16 Eylül 2019 tarihinde Doku'yu genel cerrahi bölümünde muayene ederek gastrit tanısıyla hastaneye yatırdığı ve 18 Eylül 2019'da taburcu ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin 7 Ocak 2020 tarihli tutanağında, Doku'nun 31 Aralık 2019 günü saat 09.09'da hastaneye giriş kaydının bulunduğu ve aynı saatte Doktor Kocaaslan'ın sisteme giriş yaptığı görülerek kaydı açan kişinin Kocaaslan olabileceği değerlendirildi.
ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ
Veri müdahalelerine ilişkin detaylarda Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz ile Veri Giriş Kontrol İşletmeni Tamer Siler'in 8 ve 13 Ocak 2020 tarihlerinde Doku'nun verilerini sildiği saptandı. Veri Giriş Personeli Mustafa Yıldız'ın 31 Aralık 2019'da "delete" işlemi gerçekleştirdiği, 8 ve 13 Ocak tarihlerinde de işlemlere devam ettiği; Mömün Polat'ın ise 13 Ocak'taki işlemde Yıldız ile müşterek hareket ettiği belirlendi. Yeter Satıcı'nın 9, 24 Ocak ve 15 Ekim 2020'de; Hemşire Alev Şan'ın ise 8, 24 ve 25 Ocak 2020 tarihlerinde veri girişi ve silme işlemi yaptığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Yoldaş Altaş'ın farklı tarihlerde Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz'a para gönderdiği saptanarak incelemeye alındı.
HTS İRTİBATLARI MERCEK ALTINDA
Gözaltına alınan şüphelilerin dosyadaki diğer kilit isimlerle telefon trafiği de incelemeye alındı. Furkan Karabulut'un dosya şüphelilerinden Çağdaş Özdemir ile; Emine Yılmaz'ın Yücel Erdem ile; Tamer Siler'in Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem ile çok sayıda telefon irtibatı kurulduğu tespit edildi. Şüpheli Yoldaş Altaş'ın ise dosyadaki isimlerle yoğun telefon trafiğinin yanı sıra, dosyanın firari şüphelisi Umut Altaş'ın amcası olduğu belirlendi.Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
HANDAN SONEL ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın Tunceli ayağında ise tanık ve gizli tanık beyanları, HTS kayıtları, MASAK analizleri ve dijital incelemeler doğrultusunda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara, İstanbul, Elazığ ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, valilik konutunda çalışan tanıkların ifadelerinde adının geçmesi üzerine Ankara'da gözaltına alındı. Handan Sonel'e ilişkin tanık anlatımlarının içeriği ve olayla bağlantısı titizlikle inceleniyor.
İKİ AYRI İHBAR, VALİ ZİYARETİ VE GİZLİ TANIK "DUMAN"
Tunceli'nin Pertek ilçesinde hafriyat işi yapan Okan Yarıcı hakkında iki ayrı ihbar bulunduğu belirlendi. Yarıcı'nın 19 Kasım 2020 tarihinde Ordu'da dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret ettiği tespit edilerek söz konusu görüşme soruşturma kapsamına alındı. Yarıcı, Tunceli'de gözaltına alındı.
Soruşturmada gizli tanık "Duman"ın beyanlarında adı geçen ve güvenlik korucusu olarak görev yapan Fatih Özmen Tunceli'de eski korucubaşı Yılmaz Arslan ise Elazığ'da yakalanarak gözaltına alındı.
YEDEK SİM KART DETAYI VE MASAK HAREKETLERİ
Gülistan Doku'ya ait GSM hattının yedek SIM kartının "temizlenmek" amacıyla gönderildiği iddiası da dosyaya girdi. Tutuklu şüpheli Gökhan Ertok'un çalıştığı ACA Bilişim Şirketinin sahibi Memet Aca hakkında gözaltı kararı verildi. Ertok'un ifadesinde Memet Aca'nın SIM kartla ilgili olarak "Haberim var, gerekeni yap" şeklinde konuştuğunu öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Memet Aca ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasında yoğun MASAK hareketlerinin bulunduğu saptandı. İstanbul Büyükçekmece'de yakalanan Aca gözaltına alındı.
ESKİ VALİ SONEL TUTUKLANMIŞTI
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma, 2025'te ortaya çıkan yeni deliller, gizli tanık ifadeleri ve teknik veriler (baz istasyonu kayıtları, telefon sinyalleri) sayesinde 2026'da yeniden ivme kazandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda Nisan 2026'da 7 ilde 13 şüpheli gözaltına alındı.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, valinin eski koruma polisi Şükrü Eroğlu, Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ve ailesi ile ihraç polis Gökhan Ertok'un da aralarında bulunduğu şüphelilerden 10'dan fazlası "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "delil karartma" suçlamalarıyla tutuklandı.
Soruşturma kapsamında dönemin Valisi Tuncay Sonel de tutuklanarak yeni bir soruşturmaya tabi tutuldu. Valiliğin makam ve koruma araçları ile olay günü görevli zırhlı araçların kamera kayıtları, GPS verileri ve kriminal incelemeleri Ankara'ya gönderildi.
Soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, Mayıs 2026'da ABD'de yakalanarak tutuklandı. Cinayet, cinsel saldırı ve örgütlü suçlamalarla aranan Altaş, Haziran sonu hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iade süreci devam ederken duruşmaları sürüyor.