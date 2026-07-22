Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2025 yılından bugüne kadar haklarında en az 3 kez "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılan şahıslar mercek altına alındı.

Halen uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 52 şüpheli belirlendi.

Şüpheliler hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

42 GÖZALTI 10 FİRAR

Operasyon sonucunda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SENTETİK ZEHİRLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 31 adet sentetik ecza hap, 25 gram sentetik kannabinoid, 1 gram alfametilfenetilamin olarak değerlendirilen sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen maddeler üzerinde gerekli kriminal incelemeler başlatıldı.

Yakalanan zanlılar hakkında adli işlemlere devam edildiği bildirildi.

GENÇLERİ KORUYACAĞIZ

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının önlenmesi, özellikle gençlerin bu maddelerden korunması amacıyla yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.

Soruşturmanın, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü devam ettiği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şunlar:

Sıra No Ad Soyad 1 Sedat Aydemir 2 Mehmet Canlı 3 Arif Cık 4 Hüseyin Çınar 5 Burhan Ekinci 6 Serkan Mert Eryürekler 7 Murat Can Gökmen 8 Roziyahan Kartal 9 Agit Kirvar 10 Eray Köse 11 Mehmet Can Kurt 12 Kemal Öztürk 13 Hulusi Tuncer 14 Hakan Uzunyol 15 İlhan Yıldız 16 Yusuf Adanır 17 Samet Akbaş 18 Serkan Araz 19 Kazım Arık 20 Özkan Büyükakşer 21 Abdullah Çam 22 Fuat Derin 23 Hicran Gidiciler 24 Mehmet Sabır Gündüz 25 Burak Kılıç 26 Yasin Şendul 27 Müslüm Mutlu 28 Hakan Mutlukaya 29 Emre Özdemir 30 Abdulkadir Öztürk 31 Enes Talha Polat 32 Umutcan Soylu 33 Himmet Yasin Tayoğlu 34 Nazım Uğuz 35 Hüseyin Yardımcı 36 Hikmet Yılgın 37 Orhan Alıcı 38 Mustafa Aydınalp 39 Ahmet Çetin 40 Yunus Emre Dörmiş 41 Mehmet Halil Kayhan 42 Güven Örmek 43 Emre Deller 44 Samet Diler 45 Hasancan Kır 46 Ali Görkem Ömürtaş 47 Ümit Şimşek 48 Ferdi Uymaz 49 Adem Yetkin 50 Ahmet Yalçındal 51 Mustafa Solak 52 Erdinç Taş

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel