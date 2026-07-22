Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı
Gençleri uyuşturucu batağından korumak amacıyla Mersin’de düğmesine basılan soruşturma kapsamında 52 hedef şahıs belirlendi. 2025 yılından bugüne kadar uyuşturucu suçlarından sicili kabarık olan şüphelilere operasyon yapıldı. Narkotik ekiplerinin müdahalesiyle 42 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülürken adreslerinde bulunmayan 10 firari hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ele geçirilen sentetik uyuşturucu maddeler kriminal incelemeye gönderildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, 2025 yılından bugüne kadar haklarında en az 3 kez "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılan şahıslar mercek altına alındı.
Halen uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 52 şüpheli belirlendi.
Şüpheliler hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
42 GÖZALTI 10 FİRAR
Operasyon sonucunda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
SENTETİK ZEHİRLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 31 adet sentetik ecza hap, 25 gram sentetik kannabinoid, 1 gram alfametilfenetilamin olarak değerlendirilen sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Ele geçirilen maddeler üzerinde gerekli kriminal incelemeler başlatıldı.
Yakalanan zanlılar hakkında adli işlemlere devam edildiği bildirildi.
GENÇLERİ KORUYACAĞIZ
Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının önlenmesi, özellikle gençlerin bu maddelerden korunması amacıyla yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.
Soruşturmanın, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü devam ettiği vurgulandı.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şunlar:
|Sıra No
|Ad Soyad
|1
|Sedat Aydemir
|2
|Mehmet Canlı
|3
|Arif Cık
|4
|Hüseyin Çınar
|5
|Burhan Ekinci
|6
|Serkan Mert Eryürekler
|7
|Murat Can Gökmen
|8
|Roziyahan Kartal
|9
|Agit Kirvar
|10
|Eray Köse
|11
|Mehmet Can Kurt
|12
|Kemal Öztürk
|13
|Hulusi Tuncer
|14
|Hakan Uzunyol
|15
|İlhan Yıldız
|16
|Yusuf Adanır
|17
|Samet Akbaş
|18
|Serkan Araz
|19
|Kazım Arık
|20
|Özkan Büyükakşer
|21
|Abdullah Çam
|22
|Fuat Derin
|23
|Hicran Gidiciler
|24
|Mehmet Sabır Gündüz
|25
|Burak Kılıç
|26
|Yasin Şendul
|27
|Müslüm Mutlu
|28
|Hakan Mutlukaya
|29
|Emre Özdemir
|30
|Abdulkadir Öztürk
|31
|Enes Talha Polat
|32
|Umutcan Soylu
|33
|Himmet Yasin Tayoğlu
|34
|Nazım Uğuz
|35
|Hüseyin Yardımcı
|36
|Hikmet Yılgın
|37
|Orhan Alıcı
|38
|Mustafa Aydınalp
|39
|Ahmet Çetin
|40
|Yunus Emre Dörmiş
|41
|Mehmet Halil Kayhan
|42
|Güven Örmek
|43
|Emre Deller
|44
|Samet Diler
|45
|Hasancan Kır
|46
|Ali Görkem Ömürtaş
|47
|Ümit Şimşek
|48
|Ferdi Uymaz
|49
|Adem Yetkin
|50
|Ahmet Yalçındal
|51
|Mustafa Solak
|52
|Erdinç Taş