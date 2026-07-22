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Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı

Gençleri uyuşturucu batağından korumak amacıyla Mersin’de düğmesine basılan soruşturma kapsamında 52 hedef şahıs belirlendi. 2025 yılından bugüne kadar uyuşturucu suçlarından sicili kabarık olan şüphelilere operasyon yapıldı. Narkotik ekiplerinin müdahalesiyle 42 kişi gözaltına alınarak emniyete götürülürken adreslerinde bulunmayan 10 firari hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ele geçirilen sentetik uyuşturucu maddeler kriminal incelemeye gönderildi.

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Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2025 yılından bugüne kadar haklarında en az 3 kez "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılan şahıslar mercek altına alındı.

Halen uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 52 şüpheli belirlendi.

Şüpheliler hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı-1

42 GÖZALTI 10 FİRAR

Operasyon sonucunda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı-2

SENTETİK ZEHİRLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 31 adet sentetik ecza hap, 25 gram sentetik kannabinoid, 1 gram alfametilfenetilamin olarak değerlendirilen sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen maddeler üzerinde gerekli kriminal incelemeler başlatıldı.

Yakalanan zanlılar hakkında adli işlemlere devam edildiği bildirildi.

Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı-3

GENÇLERİ KORUYACAĞIZ

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımının önlenmesi, özellikle gençlerin bu maddelerden korunması amacıyla yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.

Soruşturmanın, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle ve çok yönlü devam ettiği vurgulandı.

Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı-4

Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şunlar:

Sıra NoAd Soyad
1Sedat Aydemir
2Mehmet Canlı
3Arif Cık
4Hüseyin Çınar
5Burhan Ekinci
6Serkan Mert Eryürekler
7Murat Can Gökmen
8Roziyahan Kartal
9Agit Kirvar
10Eray Köse
11Mehmet Can Kurt
12Kemal Öztürk
13Hulusi Tuncer
14Hakan Uzunyol
15İlhan Yıldız
16Yusuf Adanır
17Samet Akbaş
18Serkan Araz
19Kazım Arık
20Özkan Büyükakşer
21Abdullah Çam
22Fuat Derin
23Hicran Gidiciler
24Mehmet Sabır Gündüz
25Burak Kılıç
26Yasin Şendul
27Müslüm Mutlu
28Hakan Mutlukaya
29Emre Özdemir
30Abdulkadir Öztürk
31Enes Talha Polat
32Umutcan Soylu
33Himmet Yasin Tayoğlu
34Nazım Uğuz
35Hüseyin Yardımcı
36Hikmet Yılgın
37Orhan Alıcı
38Mustafa Aydınalp
39Ahmet Çetin
40Yunus Emre Dörmiş
41Mehmet Halil Kayhan
42Güven Örmek
43Emre Deller
44Samet Diler
45Hasancan Kır
46Ali Görkem Ömürtaş
47Ümit Şimşek
48Ferdi Uymaz
49Adem Yetkin
50Ahmet Yalçındal
51Mustafa Solak
52Erdinç Taş

Mersin'de 52 uyuşturucu tacirine gözaltı kararı-5

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