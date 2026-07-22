İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)

İzlenen araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken konuyla ilgili göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 1 deniz botu ele geçirildi.

İstanbul'da 39 düzensiz göçmen yakalandı!

39 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, düzensiz göçmenlerin kullandığı şok evi diye tabir edilen Fatih ve Bahçelievler ilçelerindeki 3 adres tespit etti. Bu adreslere düzenlenen seri operasyonlarda, 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli daha yakalandı.