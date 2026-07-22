CANLI YAYIN
Geri

İstanbul'da taksi takibiyle başlayan operasyonda 3 şok evine baskın düzenlendi: 39 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da, düzensiz göçmenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 takside ve şok evlerinde 39 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 4 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul'da taksi takibiyle başlayan operasyonda 3 şok evine baskın düzenlendi: 39 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda önceki gün Fatih'te 2 taksiyi yakın takibe aldı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. (Haberin görselleri İHA'dan alınmıştır.)

İzlenen araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, araç içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalanırken konuyla ilgili göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 1 deniz botu ele geçirildi.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da 39 düzensiz göçmen yakalandı!

39 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyonu derinleştiren polis ekipleri, düzensiz göçmenlerin kullandığı şok evi diye tabir edilen Fatih ve Bahçelievler ilçelerindeki 3 adres tespit etti. Bu adreslere düzenlenen seri operasyonlarda, 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli daha yakalandı.

Organizatör oldukları belirlenen 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.Organizatör oldukları belirlenen 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Peş peşe yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 39 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 insan kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da taksi takibiyle başlayan operasyonda 3 şok evine baskın düzenlendi: 39 düzensiz göçmen yakalandı-4 İstanbul'da taksi takibiyle başlayan operasyonda 3 şok evine baskın düzenlendi: 39 düzensiz göçmen yakalandı-5 İstanbul'da taksi takibiyle başlayan operasyonda 3 şok evine baskın düzenlendi: 39 düzensiz göçmen yakalandı-6
Benzeri görülmemiş siber olay! Yapay zeka ajanları kontrolden çıktı
SONRAKİ HABER

Yapay zeka ajanları kontrolden

 SGK hizmetleri e-Devlet'te rekor kırdı: 6 ayda 758 milyonun üzerinde erişim
ÖNCEKİ HABER

SGK hizmetleri e-Devlet'te rekor kırdı: 6 ayda 758 milyonun üzerinde erişim
Rabia Asya Yılmaz
Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler