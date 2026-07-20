Marmaris’te deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu! Kimliği tespit edilemedi

Marmaris Halk Plajı açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince botla denizden çıkarılan şahsa ilk müdahale yapıldı.

Sağlık görevlilerinin kontrolü neticesinde, 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde halk plajı açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz yatan erkek şahıs, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

KİMLİĞİ BELİRSİZ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.