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Marmaris’te deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu! Kimliği tespit edilemedi

Marmaris Halk Plajı açıklarında denizde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bot yardımıyla şahsı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kimliği belirsiz erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Marmaris’te deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu! Kimliği tespit edilemedi

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te sahilde vakit geçiren vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz yatan insan bedeniyle karşılaştı.

Marmaris Halk Plajı açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince botla denizden çıkarılan şahsa ilk müdahale yapıldı.

Sağlık görevlilerinin kontrolü neticesinde, 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde halk plajı açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz yatan erkek şahıs, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)Muğla’nın Marmaris ilçesinde halk plajı açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz yatan erkek şahıs, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

KİMLİĞİ BELİRSİZ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 35-40 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 35-40 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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