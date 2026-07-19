Hastane morgunda cenazeler karıştı! Ölüye son kez bakınca gerçeği anladılar... "Bu adamın dişi yok"
Antakya ilçesinde vefat eden Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, hastane morgunda İ. Ü. isimli başka bir vatandaşın cenazesiyle karıştı. Kırlangıç ailesi defin için geldikleri morgda, kendilerine teslim edilen bedenin ağzında diş olmadığını fark edince büyük şok yaşadı. Yapılan detaylı incelemede Yusuf Kırlangıç'ın cenazesinin Erzin ilçesine götürülerek çoktan defnedildiği belirlendi. Yaşanan ihmaller zinciri üzerine savcılık kararı beklenirken, acısı ikiye katlanan mağdur aile hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
Hatay'da bir hastane morgunda yaşanan karışıklık, cenaze acısı yaşayan iki aileyi daha büyük bir travmanın içine sürükledi.
Hayatını kaybeden 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi, morgdaki ihmal zinciri sonucu başka aileye teslim edilerek defnedildi.
Gerçek ise Kırlangıç ailesinin kendilerine verilen bedenin dişlerinin olmamasını fark etmesiyle ortaya çıktı.
CENAZEYE SON KEZ BAKINCA ŞOKU YAŞADILAR
Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kırlangıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Cansız bedeni Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öğle saatlerinde cenazeyi teslim almaya giden aile, veda etmek için torbayı açtıklarında büyük şok yaşadı.
YANLIŞ CENAZEYİ GÖMDÜLER
Yapılan kontrollerde, aileye teslim edilen bedenin Erzin ilçesinde yaşayan İ. Ü. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.
İ. Ü.'nün ailesinin, Yusuf Kırlangıç'ın cenazesini alarak Erzin'de toprağa verdiği öğrenildi.
"DİŞLERİ BEMBEYAZDI BU ADAMIN DİŞİ YOK"
Teslim aldıkları bedenin ağabeyine ait olmadığını anlatan Mahmut Kırlangıç, "Cenazemizi öğleden sonra saat 4'te defnedecektik. Cenazemizi almak için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna geldik. Bizim cenazemiz, Erzin ilçesine götürülüp defnedilmiş. Böyle bir hata kabul edilemez. Hastanenin morgundaydı. Bizi diğer aileyle iletişime geçmedik. Başımıza böyle bir şey geldi ve çok üzgünüz. Cenazeye son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu." dedi.
Kırlangıç, "İnsanoğlu kendi cenazesinin yüzüne veya saçına bakmaz mı? İşaret olur... Adamın ağzında diş yoktu. Bizim abimizin dişleri ise bembeyazdı. Cenaze kağıtlarını da değiştirdiler." sözlerini sarf etti.
"ÖLÜM RAPORUYLA KARŞILAŞTIRMADAN AİLEYE VERMİŞLER"
Yaşanan karışıklıkla birlikte acılarının iki kat arttığını dile getiren meyyitin oğlu Servet Kırlangıç, hukuki süreç başlatacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Biz hastanenin morguna inip cenaze torbasını açtığımızda babam değildi. Babamın olmadığını anladıktan sonra cenaze torbası üzerindeki yazıya baktığımızda başkasının adı yazıyordu. Görevliler prosedürleri uygulamamış, cenazeyi teslim ederken ölüm raporuyla karşılaştırmadan aileye vermişler. Hastane hakkında şikayetçiyiz ve cenazemizi alan aileden de şikayetçiyiz. Babamın cenazesi Erzin ilçesinde gitti. Bir an önce bu olayı çözsünler, çok mağdur olduk ve acımız ikiye katlandı. Bu olayda kimlerin hataları varsa cezalarını çekmelerini istiyoruz. Sorumlu kimse olursa mahkeme karşısında bunun hakkını ödemesini istiyoruz."
"KENDİ CENAZELERİNİ TEŞHİS ETMEDEN NASIL GÖMDÜLER"Cenazeyi yanlış alarak Erzin ilçesine defneden aileye tepki gösteren Emine Kaplar, "Dün gece dayım Yusuf Kırlangıç vefat etti ve morga indirdik. Sabah geldiğimizde cenazemizi yer değiştirmişler. Biz mağdur olduk. Dayımın cenazesini istiyoruz, acımız ikiye katlandı. Bu hatayı kabul etmiyoruz. Bu olayı bir an önce çözmeleri gerekiyor. Dayım cenazesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeydi. Karşı taraf cenazeyi alırken bakmamış. Biz de onu merak ediyoruz. İnsan akrabasını tanımaz mı cenaze torbasının üzerinde ismi yazıyordu oraya bakabilirdi. Hastane ve aileden şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.