Hastane morgunda cenazeler karıştı! Ölüye son kez bakınca gerçeği anladılar... "Bu adamın dişi yok"

"DİŞLERİ BEMBEYAZDI BU ADAMIN DİŞİ YOK"

Teslim aldıkları bedenin ağabeyine ait olmadığını anlatan Mahmut Kırlangıç, "Cenazemizi öğleden sonra saat 4'te defnedecektik. Cenazemizi almak için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna geldik. Bizim cenazemiz, Erzin ilçesine götürülüp defnedilmiş. Böyle bir hata kabul edilemez. Hastanenin morgundaydı. Bizi diğer aileyle iletişime geçmedik. Başımıza böyle bir şey geldi ve çok üzgünüz. Cenazeye son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu." dedi.

Kırlangıç, "İnsanoğlu kendi cenazesinin yüzüne veya saçına bakmaz mı? İşaret olur... Adamın ağzında diş yoktu. Bizim abimizin dişleri ise bembeyazdı. Cenaze kağıtlarını da değiştirdiler." sözlerini sarf etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, İ. Ü.'nün ailesinin morgdan yanlışlıkla Yusuf Kırlangıç'ın cenazesini aldığı ve Erzin ilçesinde defnettiği ortaya çıktı.