Dualı tekel bayii açılışına işletme sahibinden şaşırtan savunma: Hoca yanlış yapmadı

Tekel bayiyi dualarla açan imam, ʺNeresi olduğunu bilmeden gittimʺ dedi. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Konuya ilişkin açıklama yapan cami imamı İlhan İlke, açılışı yapılan yerin tekel bayii olduğundan haberi olmadığını savundu.

İlke, "Cami cemaatimizden hayırsever bir arkadaşımız bana telefon açtı. 'Bir açılışımız var gelir misin?' dedi. Normalde böyle bir davet olduğunda ne olacağını sorardım.

Ama bu arkadaşımız cemaatimizden olduğu için çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için sormadan evet dedim. Tekel bayisi olduğunu daha sonra anladım. 'Burada içki satılıyor mu?' diye sordum. Tabelayı gördüğün gibi hemen oradan ayrıldım" diye konuştu.