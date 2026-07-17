Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.
Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Başkan Erdoğan, sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.Başkan'dan teşkilata ziyaret
Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
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