Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Başkan Erdoğan, sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.

Başkan'dan teşkilata ziyaret

Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel