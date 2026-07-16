Kurul, depremden etkilenen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasını kararlaştırdı.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK HAKKI BİR YIL DAHA DEVAM EDECEK

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, karar depremzede öğrencilerin eğitim hayatlarında mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen öğrenciler için uygulanan özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.

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DÖRT İLDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ KAPSIYOR

YÖK, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talepleri halinde özel öğrencilik hakkı verilmesini kararlaştırmıştı. Yeni kararla bu uygulamanın süresi bir yıl daha uzatıldı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel