Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi Konya Karatay'da hizmete açıldı
Konya'nın Karatay ilçesinde 300 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi hizmete girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açılan merkez; özel bireylere eğitim, terapi, rehabilitasyon ve 0-8 yaş erken müdahale hizmetlerini ücretsiz sunacak.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi Konya'nın Karatay ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla hizmete açıldı.
- 10 bin 544 metrekare inşaat alanına sahip merkezin güncel yatırım değeri 300 milyon lira olarak belirlendi.
- Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan merkezde müzik eğitimi, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve özel eğitim hizmetleri sunulacak.
- Merkez, 0-8 yaş arası gelişimsel risk taşıyan veya engelli çocuklara yönelik Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin 6. pilot uygulama noktası olarak hizmet verecek.
- Merkezde kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, müzik ve dans salonları, spor alanları, terapi odaları ve gözlem birimleri bulunuyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde, Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı hizmete açıldı. Merkez; eğitim, terapi, spor ve sosyal yaşam alanlarıyla engelli bireylere destek sunarken ailelerin günlük yaşamını da kolaylaştıracak.
KARATAY'DA ENGELSİZ YAŞAM YATIRIMI
- Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi hizmete açıldı.
- Merkezde eğitim, terapi, spor ve sosyal yaşam hizmetleri sunulacak.
- Çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı, engelli bireylerin ve ailelerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak.
MERKEZ GÜNDÜZLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON HİZMETİ VERECEK
Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan merkezin resmi açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Merkezdeki hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
İHA'nın haberine göre Bakan Göktaş, tesisin yalnızca yeni bir hizmet noktası olmadığını belirtti. Merkezin engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıracağını ve aileler için güçlü bir destek mekanizması oluşturacağını söyledi.
Göktaş, engelli bireylere eğitimden istihdama, bakım hizmetlerinden erişilebilirliğe kadar farklı alanlarda destek verdiklerini ifade etti. Gündüzlü bakım merkezlerinin ailelerin refahı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.
Bakanlığa bağlı Türkiye genelinde 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunduğunu açıklayan Göktaş, bu merkezlerde engelli bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet sunulduğunu kaydetti.
MÜZİKTEN KONUŞMA TERAPİSİNE ÇOK YÖNLÜ DESTEK
Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde farklı ihtiyaçlara yönelik eğitim ve terapi alanları bulunuyor. Uzman personelin görev yapacağı merkezde şu hizmetler verilecek:
- Müzik eğitimi
- Ergoterapi
- Dil ve konuşma terapisi
- Spor eğitimleri
- Fizyoterapi
- Özel eğitim çalışmaları
- Duyu bütünleme uygulamaları
Merkezde ayrıca kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, müzik ve dans salonları, spor alanları, terapi odaları ve gözlem birimleri yer alıyor.
0-8 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN MÜDAHALE
Merkez, Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin 6'ncı pilot uygulama noktası olarak da hizmet verecek. Gelişimsel risk taşıyan veya engelli olan 0-8 yaş arasındaki çocuklar, aileleriyle birlikte uzman ekipler tarafından desteklenecek.
Bakan Göktaş, çocukların gelişiminde ilk yılların belirleyici olduğuna dikkati çekti. Zamanında verilen doğru desteğin çocuğun yalnızca bugününü değil, geleceğini de etkilediğini söyledi.
Bir çocuğun hayatına zamanında dokunmak; sadece gelişimini desteklemek değil, ailesine umut olmak, geleceğine güç katmaktır
Pilot merkezde elde edilecek deneyimin ilerleyen dönemde Türkiye'nin farklı şehirlerinde uygulanacak çalışmalara örnek olması hedefleniyor.
YATIRIM DEĞERİ 300 MİLYON LİRA
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapının eğitimden sanata, spordan mesleki gelişime kadar geniş bir hizmet ağına sahip olduğunu söyledi.
Kılca, merkezin özel ihtiyaçlı bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine ve daha bağımsız bir yaşam sürmelerine katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.
Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya Valisi İbrahim Akın da katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleri merkezi gezdi.
(Haberde yer alan görseller İHA'ya aittir.)