Türkiye'nin en büyük engelli aktif yaşam merkezi Konya Karatay'da hizmete açıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi Konya'nın Karatay ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla hizmete açıldı.

10 bin 544 metrekare inşaat alanına sahip merkezin güncel yatırım değeri 300 milyon lira olarak belirlendi.

Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan merkezde müzik eğitimi, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve özel eğitim hizmetleri sunulacak.

Merkez, 0-8 yaş arası gelişimsel risk taşıyan veya engelli çocuklara yönelik Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin 6. pilot uygulama noktası olarak hizmet verecek.

Merkezde kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, müzik ve dans salonları, spor alanları, terapi odaları ve gözlem birimleri bulunuyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde, Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı hizmete açıldı. Merkez; eğitim, terapi, spor ve sosyal yaşam alanlarıyla engelli bireylere destek sunarken ailelerin günlük yaşamını da kolaylaştıracak. KARATAY'DA ENGELSİZ YAŞAM YATIRIMI Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Merkezde eğitim, terapi, spor ve sosyal yaşam hizmetleri sunulacak.

Çevresindeki Engelsiz Yaşam Parkı, engelli bireylerin ve ailelerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak.

MERKEZ GÜNDÜZLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON HİZMETİ VERECEK Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan merkezin resmi açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Merkezdeki hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İHA'nın haberine göre Bakan Göktaş, tesisin yalnızca yeni bir hizmet noktası olmadığını belirtti. Merkezin engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıracağını ve aileler için güçlü bir destek mekanizması oluşturacağını söyledi. Göktaş, engelli bireylere eğitimden istihdama, bakım hizmetlerinden erişilebilirliğe kadar farklı alanlarda destek verdiklerini ifade etti. Gündüzlü bakım merkezlerinin ailelerin refahı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakanlığa bağlı Türkiye genelinde 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunduğunu açıklayan Göktaş, bu merkezlerde engelli bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet sunulduğunu kaydetti.