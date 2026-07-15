15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başken Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kanlı darbe girişiminin onuncu yıl dönümünde, on yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla ve şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere Başkent Millet Bahçesi'nde sizlerle bir aradayız.

"İrade Bizim, Zafer Bizim" diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma, farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle ve kemal-i edeple yâd ediyorum.

Darbeci alçaklara direnirken yaralanan 2 bin 737 gazimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Cennet vatanımızın sinesine muhteris eller değmesin diye canlarını ortaya koydular.

Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammedi özgürce yankılansın, devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler.

Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı anaları, yüreği mahsun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara, helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara, namlusunu millete çeviren hainlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar.

İhanet tüm hücreleri saran sinsi bir virüstür. Bu virüs hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref ve namus ne varsa bir çırpıda silip atar.

Tarih boyunca baktığımızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsü görürsünüz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar milleti sırtından bıçaklayan satılmış karakterlerdir.

Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. Her vatan evladının ayrı bir hikayesi var.

Ayrıntılar geliyor...

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel