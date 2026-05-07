Megakentte son günlerde aralıklarla toprağa düşen sağanak, İstanbul'un su yükünü çeken barajlara adeta can suyu olarak bereket getirdi.

Hafta sonu kendini gösteren soğuk ve yağışlı hava dalgası, kuraklık endişesi taşıyan megakentte yüzleri güldüren tablo ortaya çıkardı. Gün boyu süren bereketli yağışların havzalara inmesiyle birlikte su rezervlerinde gözle görülür toparlanma saptandı.

YÜZDE 72'YE ÇIKTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, yağışların barajlara yansımasını rakamlarla ortaya koydu. Son ölçümlere göre megakente su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 72,02 seviyelerine kadar tırmandı.

Dün yüzde 71,35 olarak ölçülen genel doluluk oranının, yağışların rahmetiyle birlikte yüzde 71,7 bandını aşarak yükseliş ivmesini koruduğu belirlendi.

ÖMERLİ ZİRVEDE

Megakentin su ihtiyacını karşılayan havzalar arasında en yüksek doluluk oranına sahip baraj Ömerli olarak kayıtlara geçti. Ömerli Barajı yüzde 94,86 seviyesiyle tam kapasiteye yaklaşırken, en düşük su seviyesi yüzde 46,11 ile Sazlıdere ve yüzde 46,83 ile Istrancalar barajlarında tespit edildi.

İSKİ tarafından paylaşılan 4 Mayıs tarihli verilere göre İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Ömerli Barajı : Yüzde 94,86

: Yüzde 94,86 Darlık Barajı : Yüzde 89,37

: Yüzde 89,37 Elmalı Barajı : Yüzde 94,37

: Yüzde 94,37 Terkos Barajı : Yüzde 58,73

: Yüzde 58,73 Alibey Barajı : Yüzde 67,28

: Yüzde 67,28 Büyükçekmece Barajı : Yüzde 56,83

: Yüzde 56,83 Sazlıdere Barajı: Yüzde 46,11

Yüzde 46,11 Istrancalar Barajı : Yüzde 46,83

: Yüzde 46,83 Kazandere Barajı : Yüzde 60,08

: Yüzde 60,08 Pabuçdere Barajı: Yüzde 60,34