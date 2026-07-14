Erdoğan, teknolojinin insani ve ahlaki boyutunun sorgulanması gerektiğini ifade ederek "Yapay zekanın nimetlerinden yararlanmamız gerekiyor. Ancak bu teknoloji insanlığın belirli sorunlarını çözmek için mi, yoksa sadece birilerine fayda sağlamak için mi geliştiriliyor? Önemli olan yapay zekanın adalete ve barışa hizmet edip etmeyeceğidir" dedi.