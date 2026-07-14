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İbn Haldun Üniversitesinde tanıtılan Notmatix, yapay zekâyla ölçme, değerlendirme ve öğrenci takibini güçlendirecek

Türkiye'de geliştirilen ilk yapay zeka destekli ölçme ve değerlendirme platformu Notmatix'in ilk kurumsal üniversite uygulaması tanıtıldı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Notmatix projesinin eğitimde işleri kolaylaştıracağını söyledi.

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İbn Haldun Üniversitesinde tanıtılan Notmatix, yapay zekâyla ölçme, değerlendirme ve öğrenci takibini güçlendirecek

İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen lansmanla, Türkiye'de geliştirilen ilk yapay zeka destekli ölçme ve değerlendirme platformu Notmatix'in ilk kurumsal üniversite uygulaması tanıtıldı.

Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Ölçme ve Değerlendirme Platformu Lansmanı'na katıldı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Ölçme ve Değerlendirme Platformu Lansmanı'na katıldı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, yapay zekânın küresel etkileri ve eğitimdeki geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

İbn Haldun Üniversitesinde tanıtılan Notmatix, yapay zekâyla ölçme, değerlendirme ve öğrenci takibini güçlendirecek-3

Erdoğan, teknolojinin insani ve ahlaki boyutunun sorgulanması gerektiğini ifade ederek "Yapay zekanın nimetlerinden yararlanmamız gerekiyor. Ancak bu teknoloji insanlığın belirli sorunlarını çözmek için mi, yoksa sadece birilerine fayda sağlamak için mi geliştiriliyor? Önemli olan yapay zekanın adalete ve barışa hizmet edip etmeyeceğidir" dedi.

İbn Haldun Üniversitesinde tanıtılan Notmatix, yapay zekâyla ölçme, değerlendirme ve öğrenci takibini güçlendirecek-4

Erdoğan, "Yapay zekanın yarattığı kırılmayı yakalayanlar arayı hızlı kapatabilecek. Bu durum Türkiye, şirketler ve tüm eğitim kurumları için geçerli" diye konuştu. Notmatix projesinin eğitimde işleri kolaylaştıracağını ve bireysel takibi güçlendireceğini ifade eden Bilal Erdoğan, platformun akademik çalışmalara büyük katkı sunacağına inandığını belirtti.

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İbn Haldun Üniversitesinde tanıtılan Notmatix, yapay zekâyla ölçme, değerlendirme ve öğrenci takibini güçlendirecek-6 İbn Haldun Üniversitesinde tanıtılan Notmatix, yapay zekâyla ölçme, değerlendirme ve öğrenci takibini güçlendirecek-7 İbn Haldun Üniversitesinde tanıtılan Notmatix, yapay zekâyla ölçme, değerlendirme ve öğrenci takibini güçlendirecek-8
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