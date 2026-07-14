THY'de ucuz bilet fırsatı başladı: Fiyatlar ve geçerli tarihler

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı direkt yurt içi seferlerinde geçerli olacak. Ekonomi sınıfındaki belirli ücret paketlerini kapsayan uygulamada bilet fiyatları 1.449 TL'den başlarken, kampanyanın belirli uçuşlar ve kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtildi.

THY, yurt içi uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı. (Görsel: AA)

THY'DEN İÇ HAT YOLCULARINA YENİ FİYAT AVANTAJI

Türk Hava Yolları, 2026 yılı için hazırladığı yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Toplam 150 bin koltukla sınırlı olan kampanya sayesinde yolcular, belirlenen dönemlerde daha uygun fiyatlarla seyahat etme imkânı elde edecek.

İndirimli biletler, 12-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında satın alınabilecek. Kampanya kapsamında satışa sunulan biletlerin sınırlı kontenjana sahip olması nedeniyle, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların erken rezervasyon yapması gerekiyor.

Kampanya toplam 150 bin koltuk ile sınırlı. (Görsel: AA)

UÇUŞ TARİHLERİ HANGİ DÖNEMİ KAPSIYOR?

Kampanya kapsamında alınan biletler, 1 Ekim-20 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda kullanılabilecek. Böylece sonbahar aylarında yurt içi seyahat planı yapan yolcular indirimli fiyatlardan faydalanabilecek.

HANGİ SEFERLERDE GEÇERLİ?

Kampanya yalnızca İstanbul Havalimanı kalkışlı veya varışlı, Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen ekonomi sınıfı, tek yön ve direkt yurt içi uçuşlarda uygulanacak.

Bununla birlikte kampanya; KKTC Ercan Havalimanı seferlerini, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarını, AJet tarafından gerçekleştirilen seferleri ve THY'nin ortak uçuş (codeshare) operasyonlarını kapsamıyor.

Biletler 12-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında satışta olacak. (Görsel: AA)

KAMPANYALI BİLET FİYATLARI

Kampanya kapsamında satışa sunulan tek yön başlangıç ücretleri şu şekilde açıklandı:

EcoFly: 1.449 TL

EkstraFly: 1.749 TL

PrimeFly: 1.849 TL

Belirtilen fiyatlar, kampanya koşullarını sağlayan uygun uçuşlarda geçerli olacak ve seçilen ücret paketine göre farklı hizmetler sunacak.

Kampanya, 1 Ekim-20 Aralık 2026 tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor. (Görsel: AA)

KAMPANYA HANGİ ŞEHİRLERİ KAPSIYOR?

İndirimli bilet uygulaması, İstanbul Havalimanı ile Türkiye'deki tüm yurt içi destinasyonlar arasındaki direkt tarifeli THY seferlerinde geçerli olacak. İstanbul'dan farklı şehirlere yapılacak uçuşların yanı sıra, diğer illerden İstanbul'a gerçekleştirilecek direkt uçuşlar da kampanyaya dahil edildi.

Yolcular, yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen tarifeli ve aktarmasız iç hat seferlerinde bu fiyat avantajından yararlanabilecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi