Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun

Zaman doldurmak değil, gelişmek önemli. EN PAHALISI EN İYİSİ Mİ? Birçok ailenin yüksek ücret ödenen kurumların otomatik olarak kaliteli olduğunu düşündüğünü hatırlatan Şule Erk, "Oysa kaliteli bir yaz okulunu belirleyen asıl unsur; binanın büyüklüğü değil, eğitimin niteliğidir. Lüks oyuncaklardan çok; öğretmenin yaklaşımı, çocukla kurduğu iletişim, güvenlik önlemleri, planlı eğitim programı, çocukların mutlu görünmesi çok daha önemlidir. Mutlu çocuk, doğru ortamın en güçlü göstergesidir" dedi.

Etkinlikler önemli ama keşif, iletişim ve gelişim arzusu daha önemli. SEÇİM YAPARKEN BU 10 SORUYU SORUN Şule Erk, anne babaların yaz okulu seçerken şu kritik on soruyu sormalarını tavsiye etti: 1. PROGRAM YAŞ GRUBUNA UYGUN MU?: Üç yaşındaki çocukla sekiz yaşındaki çocuğun ihtiyaçları aynı değildir. Program gelişim özelliklerine göre hazırlanmalıdır.

2. GÜN TAMAMEN DERSLERLE Mİ DOLU?: Yaz tatili okulun devamı değildir. Oyun, keşif, sanat ve hareket mutlaka dengeli olmalıdır.

3. ÇOCUK SÜREKLİ KAPALI ALANDA MI KALIYOR?: Doğayla temas eden çocukların dikkat, stres yönetimi ve problem çözme becerilerinin daha güçlü olduğu birçok araştırmada gösterilmektedir.

4. ÖĞRETMEN KADROSU YETERLİ Mİ?: Branş öğretmeni olması tek başına yeterli değildir. Çocuklarla iletişim kurabilen eğitimciler fark oluşturur.

5. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERLİ Mİ?: Kamera sistemi, girişçıkış kontrolü, acil durum planı, ilk yardım bilgisi ve hijyen uygulamaları mutlaka sorgulanmalıdır.



6. ÇOCUKLAR SÜREKLİ EKRAN KARŞISINDA MI? : Tablet ya da çizgi filmle geçirilen saatler yaz okulunun amacıyla örtüşmez. Yaz okulu keşif demektir.

7. GÜNLÜK PLAN AİLEYLE PAYLAŞILIYOR MU?: Şeffaf kurumlar ne yaptıklarını gizlemez. Programlarını ailelerle düzenli paylaşırlar.

8. ÇOCUKLARIN BİREYSEL FARKLILIKLARI DİKKATE ALINIYOR MU?: Her çocuk aynı hızda öğrenmez. İyi bir yaz okulu çocukları yarıştırmaz.

9. SADECE EĞLENCE Mİ VAR, GELİŞİM DE VAR MI?: Her etkinliğin çocuğa kazandırdığı bir beceri olmalıdır. Sanat, spor, drama ve bilim etkinlikleri belirli amaçlara hizmet etmelidir.

10. ÇOCUĞUN FİKRİ SORULUYOR MU?: Yaz okuluna gidecek kişi anne baba değil, çocuktur.

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN İlk günlerden sonra çocuğunuza sadece "Bugün ne yaptın?" diye sormayın. Şunları da sorun: En çok ne hoşuna gitti? Seni en çok kim güldürdü? Kendini güvende hissettin mi? Yarın tekrar gitmek ister misin? Bu sorular size kurum hakkında en gerçekçi değerlendirmeyi sunacaktır. Çocuklar hislerini saklamakta yetişkinler kadar başarılı değildir. Onların duyguları en güvenilir rehberdir.