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Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun

Okullar kapandı ve öğrenciler için tatil başladı. Bu esnada yaz okulları da devreye girdi. Anne babalar bu konuda seçim yaparken çok dikkatli olmalı. Uzmanından çok önemli tavsiyeler…

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Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun

Yaz tatili geldiğinde binlerce aile aynı telaşı yaşıyor: "Çocuğum yaz boyunca ne yapacak?" İnternet siteleri rengârenk fotoğraflarla dolu. Havuzlar, oyun alanları, dans gösterileri, İngilizce dersleri, robotik atölyeleri, spor etkinlikleri... Hepsi birbirinden cazip görünüyor. Peki ya perde arkası?

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Şule Erk, binlerce ailenin telaşla araştırdığı yaz okulları hakkında kritik uyarılarda bulundu. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Şule Erk, binlerce ailenin telaşla araştırdığı yaz okulları hakkında kritik uyarılarda bulundu. (Haberin fotoğrafları AA, Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Şule Erk, yaz okulları ile ilgili tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenleri TAKVİM'e anlattı. Şule Erk, anne babaların çok dikkatli seçim yapmaları gerektiğini belirterek, "Çünkü her yaz okulu, çocuk gelişimini destekleyen bir eğitim ortamı değildir. Bazıları yalnızca zamanı doldurur. Bazıları ise çocuğun bütün bir yılını olumlu etkileyebilecek deneyimler kazandırır.
İşte bu nedenle ailelerin seçim yaparken sadece fiyatı ya da konumu değil, çocuğun psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimini de düşünmesi gerekiyor" dedi.

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PARK ETME ALANI DEĞİL

Yaz okulunun bir park etme alanı olmadığını söyleyen Şule Erk şu bilgileri verdi: Yoğun çalışan anne babalar için yaz okulu çoğu zaman bir ihtiyaçtır. Ancak çocuk açısından bakıldığında yaz okulu;
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-3 yeni arkadaşlıklar kurulan,
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-4 özgüvenin geliştiği,
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-5 farklı yeteneklerin keşfedildiği,
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-6 bağımsızlığın desteklendiği,
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-7 eğlenirken öğrenmenin mümkün olduğu önemli bir gelişim alanıdır. Bu nedenle "gün nasıl geçsin" anlayışı yerine "çocuğum burada nasıl gelişecek?" sorusu sorulmalıdır. Çünkü çocuklar kurulan ilişkiye göre gelişir.

Zaman doldurmak değil, gelişmek önemli.Zaman doldurmak değil, gelişmek önemli.

EN PAHALISI EN İYİSİ Mİ?

Birçok ailenin yüksek ücret ödenen kurumların otomatik olarak kaliteli olduğunu düşündüğünü hatırlatan Şule Erk, "Oysa kaliteli bir yaz okulunu belirleyen asıl unsur; binanın büyüklüğü değil, eğitimin niteliğidir. Lüks oyuncaklardan çok; öğretmenin yaklaşımı, çocukla kurduğu iletişim, güvenlik önlemleri, planlı eğitim programı, çocukların mutlu görünmesi çok daha önemlidir. Mutlu çocuk, doğru ortamın en güçlü göstergesidir" dedi.

Etkinlikler önemli ama keşif, iletişim ve gelişim arzusu daha önemli.Etkinlikler önemli ama keşif, iletişim ve gelişim arzusu daha önemli.

SEÇİM YAPARKEN BU 10 SORUYU SORUN

Şule Erk, anne babaların yaz okulu seçerken şu kritik on soruyu sormalarını tavsiye etti:

Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-5 1. PROGRAM YAŞ GRUBUNA UYGUN MU?: Üç yaşındaki çocukla sekiz yaşındaki çocuğun ihtiyaçları aynı değildir. Program gelişim özelliklerine göre hazırlanmalıdır.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-6 2. GÜN TAMAMEN DERSLERLE Mİ DOLU?: Yaz tatili okulun devamı değildir. Oyun, keşif, sanat ve hareket mutlaka dengeli olmalıdır.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-7 3. ÇOCUK SÜREKLİ KAPALI ALANDA MI KALIYOR?: Doğayla temas eden çocukların dikkat, stres yönetimi ve problem çözme becerilerinin daha güçlü olduğu birçok araştırmada gösterilmektedir.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-8 4. ÖĞRETMEN KADROSU YETERLİ Mİ?: Branş öğretmeni olması tek başına yeterli değildir. Çocuklarla iletişim kurabilen eğitimciler fark oluşturur.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-9 5. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERLİ Mİ?: Kamera sistemi, girişçıkış kontrolü, acil durum planı, ilk yardım bilgisi ve hijyen uygulamaları mutlaka sorgulanmalıdır.

Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-6
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-7 6. ÇOCUKLAR SÜREKLİ EKRAN KARŞISINDA MI? : Tablet ya da çizgi filmle geçirilen saatler yaz okulunun amacıyla örtüşmez. Yaz okulu keşif demektir.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-8 7. GÜNLÜK PLAN AİLEYLE PAYLAŞILIYOR MU?: Şeffaf kurumlar ne yaptıklarını gizlemez. Programlarını ailelerle düzenli paylaşırlar.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-9 8. ÇOCUKLARIN BİREYSEL FARKLILIKLARI DİKKATE ALINIYOR MU?: Her çocuk aynı hızda öğrenmez. İyi bir yaz okulu çocukları yarıştırmaz.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-10 9. SADECE EĞLENCE Mİ VAR, GELİŞİM DE VAR MI?: Her etkinliğin çocuğa kazandırdığı bir beceri olmalıdır. Sanat, spor, drama ve bilim etkinlikleri belirli amaçlara hizmet etmelidir.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-11 10. ÇOCUĞUN FİKRİ SORULUYOR MU?: Yaz okuluna gidecek kişi anne baba değil, çocuktur.

Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-7

ÇOCUĞUNUZU DİNLEYİN

İlk günlerden sonra çocuğunuza sadece "Bugün ne yaptın?" diye sormayın. Şunları da sorun: En çok ne hoşuna gitti? Seni en çok kim güldürdü? Kendini güvende hissettin mi? Yarın tekrar gitmek ister misin? Bu sorular size kurum hakkında en gerçekçi değerlendirmeyi sunacaktır. Çocuklar hislerini saklamakta yetişkinler kadar başarılı değildir. Onların duyguları en güvenilir rehberdir.

Çocuklarınızın fikirlerini önemseyin.Çocuklarınızın fikirlerini önemseyin.

5 ALTIN TAVSİYE

Şule Erk, anne babalara şu 5 altın tavsiyede bulundu: Yaz okulu seçerken bunları asla göz ardı etmeyin!
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-8 1. Çocuğunuzu değil, kurumu gözlemleyin.
Kayıt yaptırmadan önce mutlaka kurumu ziyaret edin. Çocukların yüz ifadeleri, öğretmenlerin iletişimi ve ortamın enerjisi size broşürlerden çok daha fazlasını anlatacaktır.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-9 2. Programın içeriğini isteyin.
"Her gün etkinlik var." demek yeterli değildir. Sanat, spor, bilim, doğa, oyun ve dinlenme arasında dengeli bir program olup olmadığını mutlaka inceleyin.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-10 3. Öğretmen kadrosunu tanıyın.
Alanında uzman, çocuk gelişimini bilen ve güçlü iletişim becerilerine sahip eğitimciler; yaz okulunun en büyük kalitesidir.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-11 4. Güvenliği sorgulamaktan çekinmeyin.
İlk yardım eğitimi, güvenlik prosedürleri, hijyen uygulamaları, girişçıkış kontrolü ve acil durum planları hakkında mutlaka bilgi alın.
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-12 5. Son kararı çocuğunuzla birlikte verin.
Yaz okulu, çocuğunuzun mutlu olacağı ve kendini ait hissedeceği bir yer olmalıdır. Onun fikirlerini dinleyin; isteklerini ve duygularını önemseyin.

Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-9

BU AYRINTILARA DİKKAT

Şule Erk, kurum ziyaretinde şu ayrıntılara dikkat edilmesini önerdi:
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-10 Çocuklar mutlu görünüyor mu?
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-11 Öğretmenler çocuklarla göz teması kuruyor mu?
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-12 Sınıflar temiz ve düzenli mi?
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-13 Çocuklar özgürce hareket edebiliyor mu?
Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-14 Gürültü mü hâkim, yoksa üretken bir hareketlilik mi var?

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Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-16 Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-17 Yaz okulu mu oyalama merkezi mi? Çocukları emanet etmeden önce bunları sorun-18
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