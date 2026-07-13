Kollarını kaybeden Yusuf Akgün pes etmedi ağzıyla çizdi KAAN'ı modelledi

Ankara'da bir vakıf üniversitesinnde mühendislik ve tasarım eğitim aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında kabul edilen Akgün, daha sonra yüksek lisans eğitimine başladı. Ve bu başarı Yusuf'u yerli ve milli savunma sanayi projelerine taşıdı.

ROKETSAN füzelerinde de Yusuf Akgün’ün imzası var.

Akgün, Türkiye’nin gururu olan Kaan uçağı projesinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akgün, yerli ve milli muharip uçak KAAN ile ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit'in görsel modelleyicisi oldu. "Asla pes etmedim. Şimdi ülkem için çalışıyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel