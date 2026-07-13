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Kollarını kaybeden Yusuf Akgün pes etmedi ağzıyla çizdi KAAN'ı modelledi

Iğdırlı Yusuf Akgün, 5 yaşında çobanlık yaparken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralandı. İki kolunu kaybetti. Ama o asla yılmadı. Ağzıyla kalem tutup resim yaptı. Yeteneğini mühendislikle taçlandırdı. Milli uçağımız KAAN ile Atmaca ve Cirit’in modelleyicisi oldu.

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Kollarını kaybeden Yusuf Akgün pes etmedi ağzıyla çizdi KAAN'ı modelledi

Yusuf Akgün, 1987'de Iğdır'ın Karakuyu Köyü'nde doğdu. 1992'de terör örgütü PKK'nın köy okulunu yakmasının ardından eğitimine ara verdi. Çobanlık yapmaya başladı. Bu sırada yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Akıma kapıldı. 2 kolunu kaybetti.

Akgün, projelerini böyle çiziyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Akgün, projelerini böyle çiziyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Aylarca hastanede kaldı. Yusuf Akgün'ün sol bacağının da kesilmesi gerektiği söylendi ancak babası Yahya Akgün, kabul etmedi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Akgün “Beni yetiştiren devletime hizmet ettiğim için gurur duyuyorum” dedi.Akgün “Beni yetiştiren devletime hizmet ettiğim için gurur duyuyorum” dedi.

ÇOCUK ESİRGEME'DE BÜYÜDÜ

Yusuf tedavisi için Ankara'ya götürüldü. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi. Ağzıyla kalem tutarak yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrendi. Resim yarışmalarında dereceler kazandı. 1998'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği resim yarışmasında birincilik elde etti.

ROKETSAN füzelerinde de Yusuf Akgün’ün imzası var.ROKETSAN füzelerinde de Yusuf Akgün’ün imzası var.

Ankara'da bir vakıf üniversitesinnde mühendislik ve tasarım eğitim aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında kabul edilen Akgün, daha sonra yüksek lisans eğitimine başladı. Ve bu başarı Yusuf'u yerli ve milli savunma sanayi projelerine taşıdı.

Akgün, Türkiye’nin gururu olan Kaan uçağı projesinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.Akgün, Türkiye’nin gururu olan Kaan uçağı projesinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akgün, yerli ve milli muharip uçak KAAN ile ROKETSAN tarafından geliştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit'in görsel modelleyicisi oldu. "Asla pes etmedim. Şimdi ülkem için çalışıyorum" dedi.

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Kollarını kaybeden Yusuf Akgün pes etmedi ağzıyla çizdi KAAN'ı modelledi-6 Kollarını kaybeden Yusuf Akgün pes etmedi ağzıyla çizdi KAAN'ı modelledi-7 Kollarını kaybeden Yusuf Akgün pes etmedi ağzıyla çizdi KAAN'ı modelledi-8
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