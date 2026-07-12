Bakan Yumaklı KKTC'de açıkladı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yatırım

2023 yılında başlatılan Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'nın, KKTC'nin su ve toprak kaynaklarını bilimsel veriler doğrultusunda değerlendiren kapsamlı bir yol haritası olduğunu belirten Bakan Yumaklı, alternatif enerji kaynaklarının da planlamaya dahil edildiğini ifade etti.

Yumaklı, saha ziyaretinde 2 bin 500 milimetre çapındaki çelik borunun hatta yerleştirilmesi çalışmalarına da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile birlikte DSİ tarafından yapımı süren Orta Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı 2. Kısım İnşaatı'nda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orta Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı inşaatında incelemelerde bulunarak 2 bin 500 milimetre çapındaki çelik borunun hatta yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

"ANADOLU'DAN GELEN HER DAMLA SU ORTAK GELECEĞİN SEMBOLÜ"

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin yalnızca iki devlet arasındaki iş birliğinden ibaret olmadığını vurgulayan Yumaklı, su projesinin kardeşliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, "Anadolu'dan gelen her damla su, aynı zamanda dayanışmanın, güvenin ve ortak geleceğe olan inancımızın da sembolüdür." sözleriyle projenin iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade etti.



69 MİLYAR LİRALIK SU YATIRIMI

Bakan Yumaklı, KKTC'de su alanında 14 projeden oluşan yaklaşık 69 milyar liralık yatırım programının yürütüldüğünü açıkladı.

Yatırımların 41 milyar liralık bölümünün tamamlandığını, 8 milyar liralık kısmının sürdüğünü, 20 milyar liralık bölümünün ise planlama aşamasında olduğunu ifade eden Yumaklı, projelerin önemli bölümünün vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.