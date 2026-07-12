Bakan Yumaklı KKTC'de açıkladı: 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yatırım
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC temasları kapsamında Mesarya Ovası'nda yapımı süren sulama hattında incelemelerde bulundu. Devam eden projeler hakkında bilgi veren Yumaklı, Türkiye'nin hayata geçirdiği yatırımlarla KKTC'nin su güvenliğinin güçlü bir seviyeye ulaştığını belirterek, tamamlanan projelerin ülkenin yaklaşık 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile birlikte DSİ tarafından yapımı süren Orta Mesarya Ovası Sulaması Ana İletim Hattı 2. Kısım İnşaatı'nda incelemelerde bulundu.
Yumaklı, saha ziyaretinde 2 bin 500 milimetre çapındaki çelik borunun hatta yerleştirilmesi çalışmalarına da katıldı.
"KKTC'NİN SU GÜVENLİĞİ GÜÇLÜ BİR NOKTAYA ULAŞTI"
2023 yılında başlatılan Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'nın, KKTC'nin su ve toprak kaynaklarını bilimsel veriler doğrultusunda değerlendiren kapsamlı bir yol haritası olduğunu belirten Bakan Yumaklı, alternatif enerji kaynaklarının da planlamaya dahil edildiğini ifade etti.
Bakan Yumaklı: "Yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan yatırımlar yapmıyoruz. Aynı zamanda geleceğin su yönetimini de bugünden planlıyoruz." dedi.
"ANADOLU'DAN GELEN HER DAMLA SU ORTAK GELECEĞİN SEMBOLÜ"
Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin yalnızca iki devlet arasındaki iş birliğinden ibaret olmadığını vurgulayan Yumaklı, su projesinin kardeşliğin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.
Yumaklı, "Anadolu'dan gelen her damla su, aynı zamanda dayanışmanın, güvenin ve ortak geleceğe olan inancımızın da sembolüdür." sözleriyle projenin iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade etti.
69 MİLYAR LİRALIK SU YATIRIMI
Bakan Yumaklı, KKTC'de su alanında 14 projeden oluşan yaklaşık 69 milyar liralık yatırım programının yürütüldüğünü açıkladı.
Yatırımların 41 milyar liralık bölümünün tamamlandığını, 8 milyar liralık kısmının sürdüğünü, 20 milyar liralık bölümünün ise planlama aşamasında olduğunu ifade eden Yumaklı, projelerin önemli bölümünün vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.
50 YILLIK SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Tamamlanan yatırımlar kapsamında;
- 870 kilometre iletim hattı
- 49 depo ve terfi merkezi
- 529 kilometre içme suyu dağıtım hattı
- Günlük 200 bin metreküp kapasiteli modern içme suyu arıtma tesisi hizmete alındı.
Bakan Yumaklı, bu yatırımlar sayesinde KKTC'nin uzun yıllar su ihtiyacının güvence altına alındığını vurguladı.
MESARYA OVASI'NDA HEDEF 2027
Mesarya Ovası'nda yürütülen tarımsal sulama çalışmalarına da değinen Yumaklı, 5,5 milyar lira maliyetli Orta Mesarya Ovası İkinci Kısım İletim Hattı Projesi ile 9 bin 720 hektarlık tarım arazisine su ulaştırılacağını söyledi.
Kamulaştırma sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde hattın 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, 207 kilometrelik içme suyu iletim hattının da tamamlandığını ifade etti.
Konuşmasının sonunda yatırımların uzun vadeli planlamalar doğrultusunda sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, "Ne ana vatan Türkiye'de ne de KKTC'de biz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını gören yatırımlar yapmıyoruz." diyerek su projelerinin gelecek nesiller için de stratejik önem taşıdığını dile getirdi.