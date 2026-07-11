ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER VE SUÇLAMALAR

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanık beyanlarının dosyadaki diğer deliller ve bulgularla örtüştüğü vurgulandı.

Örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Mehmet Faysal Söylemez'in ikametinde yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mühimmat ve bir adet balistik yelek ele geçirildiği rapora girdi.

Mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesi ve yasal tutuklama nedenlerinin varlığını gerekçe gösteren savcılık, Mehmet Faysal Söylemez hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet (Ateşli Silahlar Kanunu)" suçlarından tutuklama istedi.

Aynı soruşturma kapsamında Atik Söylemez ve Murat Bağdaş hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçları; Hasan Silahtaroğlu ile Zeki Tutal hakkında ise doğrudan "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesi talep edildi.