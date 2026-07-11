Söylemezler Çetesi için hesap vakti! Örgüt lideri Mehmet Faysal'a tutuklama talebi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Söylemezler" organize suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye çıkardı. Soruşturma dosyasında, esnaftan zorla para istenmesi, ev kurşunlama ve yağma suçlamaları yer alırken, adreslerinde bulunamayan firari 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafı tehdit ederek mağdur eden "Söylemezler" organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
BEŞ ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. İfadelerinin alınmasının ardından, örgütün yönetim kademesinde yer aldığı değerlendirilen Mehmet Faysal Söylemez ile birlikte Atik Söylemez, Murat Bağdaş, Hasan Silahtaroğlu ve Zeki Tutal, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
MAĞDUR ŞİKAYETLERİ VE TEHDİT DETAYLARI SEVK YAZISINDA
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, şüphelilerin mahkemeye sevk yazısında yer alan dosya ayrıntılarına ulaşıldı.
Belgeye göre, mağdurlardan Rıdvan Adıyaman, Zeki Tutal ve Hasan Silahtaroğlu'nun kendisini Söylemezler Çetesi ismiyle tehdit ederek para talebinde bulunduklarını belirterek şikayetçi oldu.
Dosyada yer alan bir diğer mağdur Nedim Kaya ise 2024 yılının Ocak ayında silahlı saldırıya uğradığını ve bu olaya ilişkin mahkeme sürecinin devam ettiğini bildirdi.
Kaya, yakın dönemde Söylemezler adlı yapılanmanın bağlantılı kişiler aracılığıyla kendisinden yeniden para istediğini, ayrıca ikametinin önünde motosikletli şahıslarca havaya ateş açılarak gözdağı verildiğini beyan etti.
ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER VE SUÇLAMALAR
Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanık beyanlarının dosyadaki diğer deliller ve bulgularla örtüştüğü vurgulandı.
Örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Mehmet Faysal Söylemez'in ikametinde yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mühimmat ve bir adet balistik yelek ele geçirildiği rapora girdi.
Mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesi ve yasal tutuklama nedenlerinin varlığını gerekçe gösteren savcılık, Mehmet Faysal Söylemez hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet (Ateşli Silahlar Kanunu)" suçlarından tutuklama istedi.
Aynı soruşturma kapsamında Atik Söylemez ve Murat Bağdaş hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçları; Hasan Silahtaroğlu ile Zeki Tutal hakkında ise doğrudan "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesi talep edildi.
FİRARİ İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Soruşturma dosyası kapsamında adreslerinde bulunamayan Ahmet Söylemez ve Mehmet Emrah Ateş'in firari durumda oldukları kaydedildi. Kendilerine ulaşılamayan bu iki şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlarından ötürü adli makamlarca yakalama emri düzenlendi.