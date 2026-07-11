Düzenlemeyle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasına yönelik şartlar yeniden belirlendi.

VARDİYALI PERSONELE 7/24 KREŞ DESTEĞİ

Doktor, hemşire, polis ve asker gibi nöbet usulü ya da vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımında yaşadığı zorluklar dikkate alınarak, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.

Yönetmelikle bakımevlerinin fiziki mekan standartları güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleri ile tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlendi.