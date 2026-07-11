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Kamu çalışanlarına kreş kolaylığı! 30 kişi talep ederse açılacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılması kolaylaştırıldı. Doktor, hemşire, polis ve asker gibi vardiyalı çalışan personele de 7 gün 24 saat hizmet verebilecek kreşlerin önü açıldı.

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Kamu çalışanlarına kreş kolaylığı! 30 kişi talep ederse açılacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(Haberde kullanılan fotoğraflar X ve AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar X ve AA'dan alınmıştır.)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi. Buna göre kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı.

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Kamu çalışanlarının çocuk bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştıran yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kamu çalışanlarının çocuk bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştıran yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda bakımevi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakımevi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakımevi açılabilmesine imkan tanındı.

Düzenlemeyle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasına yönelik şartlar yeniden belirlendi.Düzenlemeyle kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasına yönelik şartlar yeniden belirlendi.

VARDİYALI PERSONELE 7/24 KREŞ DESTEĞİ

Doktor, hemşire, polis ve asker gibi nöbet usulü ya da vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımında yaşadığı zorluklar dikkate alınarak, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.

Yönetmelikle bakımevlerinin fiziki mekan standartları güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleri ile tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlendi.

KONU BAŞLIKLARIYENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI
Kreş açma şartı değiştiKamu kurumlarında çocuk bakımevi açılması kolaylaştırıldı.
Çocuk sayısı düşürüldüKreş açılması için gereken asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi.
Zorunlu açılış şartı30 kamu çalışanının yazılı talebi olması halinde bakımevi açılması zorunlu olacak.
Daha küçük kapasiteye izinYoğun talep olan yerlerde 30 çocuğun altında da bakımevi açılabilecek.
Vardiyalı personele destekDoktor, hemşire, polis ve asker gibi çalışanlar için 7/24 hizmet verebilen kreşler açılabilecek.
Fiziki standartlar yenilendiBakımevleri güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterlerine uygun hale getirilecek.
Çocuk grupları düzenlendiYaş gruplandırmaları çocukların gelişim ihtiyaçlarına göre yeniden belirlendi.
Personel düzenlemesiÇocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçlarına uygun görevlendirme yapılacak.
AmaçÇalışan anne ve babaların iş-aile dengesini desteklemek.
YürürlükYönetmelik değişikliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kreş açılması için gereken asgari çocuk sayısı 50’den 30’a indirildi.Kreş açılması için gereken asgari çocuk sayısı 50’den 30’a indirildi.

"AİLE DOSTU ÇALIŞMA HAYATINI GÜÇLENDİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım daha attık. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, çocuklarımıza sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya, çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yönetmeliğimizin evlatlarımıza, ailelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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