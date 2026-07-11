CHP’de Seben Belediye Başkanı ve 5 üye istifa etti
Bolu’nun Seben ilçesinde Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Oturakdaş’ın yanı sıra CHP’li 5 belediye meclis üyesinin de partiden ayrıldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi:
Edinilen bilgilere göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Seben Belediye Başkanı seçilen Uygar Oturakdaş, partisinden istifa kararı aldı.
5 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA ETTİ
Seben Belediye Başkanı Oturakdaş'ın yanı sıra ilçede CHP'yi temsil eden 5 belediye meclis üyesinin de partiden istifa ettiği belirtildi.
Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'ın istifa gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel