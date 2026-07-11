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CHP’de Seben Belediye Başkanı ve 5 üye istifa etti

Bolu’nun Seben ilçesinde Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Oturakdaş’ın yanı sıra CHP’li 5 belediye meclis üyesinin de partiden ayrıldığı öğrenildi.

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CHP’de Seben Belediye Başkanı ve 5 üye istifa etti

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Seben Belediye Başkanı seçilen Uygar Oturakdaş, partisinden istifa kararı aldı.

5 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA ETTİ Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Seben Belediye Başkanı Oturakdaş'ın yanı sıra ilçede CHP'yi temsil eden 5 belediye meclis üyesinin de partiden istifa ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'ın istifa gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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